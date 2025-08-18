68 ট্রাম্পের অপারেশন অব্যাহত থাকায় শনিবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে গ্রেপ্তার হয়েছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপরাধ সম্পর্কিত ক্র্যাকডাউন অব্যাহত থাকায় শনিবার রাতে ওয়াশিংটন, ডিসিতে প্রায় 70 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
হোয়াইট হাউস রবিবার ফক্স নিউজের সাথে গ্রেপ্তারের নম্বরগুলি ভাগ করেছে। শনিবার রাতে মোট 68 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
কর্মকর্তাদের মতে, ১৫ টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়েছিল। অনেকগুলি অভিযোগের মধ্যে কিছু ছিল ক্রমবর্ধমান হামলা, একজন পুলিশ অফিসারের উপর হামলা এবং গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা।
অন্যান্য অভিযোগগুলির মধ্যে ন্যায়বিচার থেকে পলাতক, জঘন্য গ্র্যান্ড লার্সেনি এবং একটি নিয়ন্ত্রিত পদার্থের দখল অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতিরিক্ত গ্রেপ্তারকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী থেকে পালিয়ে যাওয়ার এবং প্রত্যাহারযোগ্য অনুমতি নিয়ে গাড়ি চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছিল।
ট্রাম্পের ওয়াশিংটন, ডিসি, ক্রাইম ক্র্যাকডাউন পুরো পদক্ষেপে হিট হওয়ায় শত শত গ্রেপ্তার
শনিবার তিনটি গৃহহীন শিবিরও সাফ করা হয়েছিল। কোনও গ্রেপ্তার রেকর্ড করা হয়নি, এবং কোনও ঘটনা ছাড়াই ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র টেলর রজার্স ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে ট্রাম্পের নেতৃত্ব “দ্রুত আমাদের দেশের রাজধানীকে নিরাপদ করে তুলছে।”
রজার্স বলেছেন, “দশ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে 300 টিরও বেশি বিপজ্জনক অপরাধীকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ওয়াশিংটন ডিসির রাস্তায় নামানো হয়েছে।”
হোয়াইট হাউস রাষ্ট্রপতি হিসাবে ফেডারেল সিকিউরিটি ব্লিটজ চালু করে ডিসি ‘ক্রাইম প্লেগ’ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেয়
“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এই শহরটি পরিষ্কার করার এবং আমাদের লালিত মূলধনে আমেরিকান মহত্ত্বকে ফিরিয়ে আনার প্রচারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন।”
অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এক্স রবিবার একটি পোস্টে প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।
তিনি লিখেছেন, “ডিসিতে 300 টিরও বেশি গ্রেপ্তার – এবং গণনা: গত রাতে আমাদের ফেডারেল এবং ডিসি আইন প্রয়োগকারী অংশীদাররা 68৮ টি গ্রেপ্তার করেছে এবং ১৫ টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করেছে। হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন, মাদক পাচারকারী এবং আরও অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে,” তিনি লিখেছিলেন। “আমরা আবার ডিসি নিরাপদ করার সাথে সাথে আমি আপনার সাথে দাঁড়াতে থাকব!”
আইন প্রয়োগকারী অভিযানটি Aug আগস্ট শুরু হওয়ার পর থেকে, 308 গ্রেপ্তার মোট নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারের মধ্যে রয়েছে 135 টি অবৈধ অভিবাসী যাদের হোয়াইট হাউস গ্যাং সদস্য বা সহিংস অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।
ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসি, “নিরাপদ এবং আরও সুন্দর” করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঠিক এক সপ্তাহ পরে এই প্রতিবেদনটি এসেছে।
“আমি আমাদের লালিত মূলধনের যত্ন নেব, এবং আমরা এটি সত্যই, আবার দুর্দান্ত করে তুলব! তাঁবু, স্কোয়ালার, নোংরামি এবং অপরাধের আগে এটি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর রাজধানী ছিল। এটি শীঘ্রই আবার হবে,” ট্রাম্প একটি সত্য সামাজিক পোস্টে লিখেছিলেন।
