68 লোগোসে পুলিশ ফৌজদারী সিন্ডিকেটকে আঘাত করার কারণে গ্রেপ্তার হয়েছে
সম্ভাব্য ওভারসিয়ার শিক্ষার্থীদের ছিনতাইয়ে বিশেষায়িত একটি সিন্ডিকেটের সদস্যসহ ষাটজন সন্দেহভাজন অপরাধীকে লাগোসে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সশস্ত্র ডাকাতি, হত্যা এবং ট্র্যাফিক ডাকাতির জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

সোমবার রাজ্য পুলিশ সদর দফতরে রাজ্য পুলিশ কমিশনার সিপি ওলোহুন্দারে জিমোহ প্রকাশ করেছিলেন, তিনিও প্রকাশ করেছিলেন যে পুলিশ সতেরোটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে।

সিপি জিমোহ নিউজম্যানদের আরও বলেছিলেন যে পুলিশ চুরি হওয়া যানবাহন উদ্ধার করেছে, যার মধ্যে একটি এন 75 মিলিয়ন (পঁচাত্তর মিলিয়ন নাইরা) মূল্য রয়েছে লেক্সাস এসইউভি সহ

পুলিশ বস অপারেশন চলাকালীন পুনরুদ্ধার করা সাফল্যকে ‘নতুন কৌশল এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল এবং লাগোসের গভর্নর, বাবাজাইড সানওয়ো-ওলু’র কাছ থেকে শক্তিশালী সমর্থনকে দায়ী করেছেন।

সিপি তাদের সময়োপযোগী তথ্যের জন্য জন-উত্সাহিত ব্যক্তিদের প্রশংসাও করেছে, যা পুলিশকে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করেছে।

“পুলিশ ইংলিশ পিস্তল এবং একটি উচ্চ-শক্তিযুক্ত অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে গঠিত 17 টি বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র সহ বেশ কয়েকটি মূল পুনরুদ্ধার প্রদর্শন করেছে।

“কমান্ডটি অপরাধী, ছয়টি ল্যাপটপ এবং অন্যান্য আইটেম দ্বারা ব্যবহৃত চারটি গাড়িও উদ্ধার করেছে।

“হাইলাইট করা সুনির্দিষ্ট মামলার মধ্যে ডাকাতি রয়েছে। জুলাই 12, 2025-এ, সশস্ত্র ডাকাতির জন্য প্রাক্তন দোষী বিলিয়ামিনুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পুলিশ বস আরও জানিয়েছে যে স্টেট কমান্ডের চুরি হওয়া গাড়ি গোয়েন্দারা ২০২১ সালের একটি মডেল লেক্সাস জিপ, হাইব্রিডকে বাধা দিয়েছিল, যার মূল্য এন 75৫ মিলিয়নেরও বেশি, যা দেশের বাইরে থেকে চুরি হয়ে গেছে এবং বিক্রয়ের জন্য লাগোসে নিয়ে এসেছিল।

“এদিকে, সন্দেহভাজন, যিনি নিবন্ধকরণ বা আমদানি নথি সরবরাহ করতে পারেননি, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

“ওয়ান চান্স গ্যাং: কমান্ড একটি সুজুকি মিনি বাসের সাথে একটি কুখ্যাত” ওয়ান চান্স “সিন্ডিকেটকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে

“এই গ্যাং, যার মধ্যে একজন মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যিনি ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতারণা করছিলেন, তাকে কয়েক হাজার নাইরার একজন ব্যবসায়ীকে আক্রমণ ও ছিনতাইয়ের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।”

পুলিশ বস আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সমস্ত মামলার জন্য তদন্ত চলছে এবং সিন্ডিকেটটি শেষ হওয়ার পরে আদালতে চার্জ করা হবে।

সিপি জিমোহ জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কমান্ডের প্রতিশ্রুতিও পুনর্বিবেচনা করেছিলেন এবং এর অর্জনগুলি গড়ে তোলেন

