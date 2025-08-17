7 এমসিইউ হাল্ক দৃশ্যগুলি যা নায়কের নিখুঁত সংস্করণ তৈরি থেকে 1 ধাপ দূরে ছিল

হাল্কের সময় সময় মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স (এমসিইউ) শুরু থেকেই মহত্ত্বের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, বেশ কয়েকটি দৃশ্য চরিত্রটিকে নিখুঁত করার খুব কমই পড়েছে। হাল্ক সর্বকালের অন্যতম স্বীকৃত এবং জনপ্রিয় সুপারহিরো।
একটি ফাউন্ডেশনাল কমিক বইয়ের চরিত্র হিসাবে যিনি ১৯62২ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, হাল্ক তখন থেকেই মার্ভেলের সাফল্যের স্তম্ভ হয়ে আছেন। টিভি এবং জনপ্রিয় কার্টুনগুলিতে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে হাল্ক একটি বৈশ্বিক ঘটনা হয়ে উঠেছে এবং তিনি সর্বকালের অন্যতম প্রিয় কমিক বইয়ের নায়ক হিসাবে রয়েছেন।
যাইহোক, এমসিইউতে দেখা অভিযোজনটি এই সত্যটি ধরে রেখেছে যে মার্ভেল স্টুডিওতে চরিত্রটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত একক সিনেমা প্রকাশের বিতরণ অধিকার নেই। পরিবর্তে, ইউনিভার্সাল পিকচারস এই অধিকারটি ধরে রেখেছে, যার ফলস্বরূপ এমসিইউতে মার্ক রাফালোর হাল্কের জন্য কিছুটা কট্টর কাহিনী তৈরি হয়েছে।
7
হাল্ক তার ছেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়
ফলস্বরূপ, হাল্ককে অনেকগুলি এমসিইউ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে সর্বদা অন্য কারও গল্পের অংশ হিসাবে। এটি সত্ত্বেও, মার্ভেল স্টুডিওগুলি পর্দার পিছনে হাল্কের জন্য বৃহত্তর বিবরণীর দিকে ইঙ্গিত করার চেষ্টা করেছে এবং তার চরিত্রটি স্পষ্টভাবে একটি ইতিহাস রয়েছে যা শ্রোতারা এখনও দেখতে পারেনি।
সুতরাং, যখন হাল্ক তার পুত্র, স্কার, এর শেষে পরিচয় করিয়ে দেয় শে-হাল্ক: আইন অ্যাটর্নিএটি একটি বড় গল্পের জন্য টিজের মতো অনুভূত হয়েছিল। তবে স্কার কথা বলে না, এবং মুহূর্তটি অবিশ্বাস্যভাবে সংক্ষিপ্ত। এটি যদি আরও কিছুটা বিশদে অনুসন্ধান করা হত তবে এটি ফলাফলটি পুরোপুরি পরিবর্তন করতে পারে তবে এটি যেমন দাঁড়িয়ে আছে, এটি তাড়াহুড়ো এবং ফাঁকা বোধ করে।
এবং যদিও এই আখ্যানটি আশা করা যায় যে লাইনটি পুনর্বিবেচনা করা হবে, তবে অগোছালো অধিকারের সমস্যার কারণে হাল্ক অ্যাডভেঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে কিনা তা জানা শক্ত।
6
হাল্ক শ্যাং-চি দেখা
এখন, এমন একটি মুহুর্ত যা কিছুটা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বোধ করে তা হ’ল ব্রুস ব্যানার, ওরফে হাল্কের ক্যামিওর মধ্য-ক্রেডিটের দৃশ্যে শ্যাং-চি এবং টেন রিংয়ের কিংবদন্তি। ব্রুস কেবল দুটি মূল অ্যাভেঞ্জারদের মধ্যে একজন হওয়ার সাথে সাথে থোরের সাথে এমসিইউতে এখনও সক্রিয়, ক্লিন্ট বার্টন অবসর নেওয়ার পর থেকে, তাকে পরবর্তী প্রজন্মের সাথে যোগাযোগ করতে দেখে অবাক লাগল।
যাইহোক, ক্যাপ্টেন মার্ভেল এবং ওয়াং অন্তর্ভুক্ত কিছু গোপন সুপারহিরো কাউন্সিল থাকা সত্ত্বেও ব্রুস হলোগ্রামের মাধ্যমে উপস্থিত হয়। এই মুহূর্তটি যদি এই চরিত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে সহযোগিতা করতে বা ভবিষ্যতের দল-আপের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য আরও কিছু করে তবে এটি আরও ভাল হত।
দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ফিল্মের চার বছর পরে, টিম-আপের আর কিছুই আসে নি, এবং এটি হাল্কের বৈশিষ্ট্যযুক্ত আরও একটি খালি প্রতিশ্রুতি বলে মনে হচ্ছে যার যথাযথ বেতন-অফ হওয়া দরকার।
5
সাকারে গ্ল্যাডিয়েটার হিসাবে হাল্কের সময়
এমসিইউতে নিজের গল্পটি অন্বেষণ করতে যতটা ব্যর্থ হয়েছে, থর: রাগনারোক চরিত্রটিকে থোরের সাথে প্রায় সহ-নেতৃত্ব দিয়ে এটি করার নিকটতম এসেছিলেন। থর যখন হাল্ককে খুঁজে পান, তখন তিনি বছরের পর বছর ধরে সাকারে আটকা পড়েছেন এবং দু’জনেই অবিশ্বাস্য দ্বন্দ্বের সাথে লড়াই করতে বাধ্য হন।
তবে, এটি মুভিতে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বিবরণগুলিও ছেড়ে দেয় তবে কোনও অর্থবহ উপায়ে কখনও প্রদর্শিত হয়নি। হাল্ক তুলনামূলক শক্তির গ্ল্যাডিয়েটর সাকার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই করেছিলেন। স্পষ্টতই, এর অর্থ তার শিরোনাম অর্জনের জন্য তাকে পূর্ববর্তী বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জারের মধ্য দিয়ে লড়াই করতে হয়েছিল।
হাল্ক গ্ল্যাডিয়েটার এলিয়েনদের একটি অ্যারেকে পরাজিত করতে পারে তা জেনে রাখা যতটা দুর্দান্ত, রিংয়ে তাঁর একটি সাধারণ মন্টেজ অনেক দীর্ঘ পথ যেতে পারত।
হাল্ক একটি জন্তু, তবে তার শক্তিগুলি কেবল থোরের বিরুদ্ধে এতক্ষণ ধরে রাখে। হাল্কের কয়েক ডজন অন্যান্য নায়ককে মারধর করার একটি পূর্ণাঙ্গতা তার শক্তিশালী শক্তিটিকে আরও দৃ ified ় করে তুলত এবং অবিশ্বাস্যভাবে দেখার জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।
4
হাল্ক বনাম ওলভারাইন
হাল্কের অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর শক্তি দেখানোর কথা বলতে গিয়ে, মাল্টিভার্স সাগা থেকে আরেকটি এমসিইউ রিলিজও দেখেছে যে গ্রিন গোলিয়াতকে আইকনিক নায়কের বিরুদ্ধে যেতে পারে। মধ্যে ডেডপুল এবং ওলভারাইনওয়েড উইলসন তার বাস্তবতা প্যাচ করার জন্য একটি ওয়ালভারাইন সন্ধান করার চেষ্টা করে বিভিন্ন বাস্তবতায় ভ্রমণ করেছেন।
যাইহোক, পথে, তিনি বেশ কয়েকটি কৃপণ, আক্রমণাত্মক এবং অবিশ্বাস্যভাবে হিংস্র ওয়ালভারাইনগুলির সাথে সাক্ষাত করেছেন যা তাকে তার বিশ্ব বাঁচাতে সহায়তা করার কোনও আগ্রহ নেই। তবে একজন বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন, কারণ তিনি হাল্কের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে চলেছেন।
এই সংক্ষিপ্ত মুহূর্তটি একটি জনপ্রিয় কমিক গল্প থেকে টানা হয়েছিল, এবং ওলভারিনের নখায় প্রতিফলিত হাল্কের চিত্রটি কভারটির সরাসরি রেফারেন্স। যাইহোক, শ্রোতারা কোনও লড়াই ঘটতে দেখেন না। এমনকি দু’জনের যুদ্ধে জড়িত হওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তটি দুর্দান্ত হত, তবে সমস্ত কিছুই স্ক্রিনের বাইরে চলে যায়।
3
রেড হাল্ক উপস্থিত হয় যখন ব্যানার কোথাও দেখা যায় না
ক্যাপ্টেন আমেরিকা: সাহসী নিউ ওয়ার্ল্ড বেশ কয়েকটি মার্ভেল প্রকল্পের সিক্যুয়াল হিসাবে পরিবেশন শেষ। ইথারনালসমাল্টিভার্স কাহিনীর প্রথম থেকেই একটি বহুল প্যানড সিনেমাটিক প্রকাশ, ফ্যালকন এবং শীতকালীন সৈনিকসর্বনিম্ন পারফর্মিং ডিজনি+ মার্ভেল শোগুলির মধ্যে একটি এবং অবিশ্বাস্য হাল্কএমসিইউতে সবেমাত্র বিদ্যমান একটি সিনেমা।
তবে এই মুভিটি খালাস করার সুযোগ ছিল অবিশ্বাস্য হাল্কএকইভাবে যে ডেডপুল এবং ওলভারাইন প্রাক-এমসিইউ মার্ভেল সিনেমাগুলিকে বিদায় জানিয়েছেন, এবং স্পাইডার ম্যান: কোনও উপায় নেই লাইভ-অ্যাকশনে স্পাইডার ম্যানের দুটি পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির জন্য একটি সমাপ্তি সরবরাহ করেছে।
থাডিয়াস রস রাষ্ট্রপতি হিসাবে ফিরে আসেন, আরও বেশ কয়েকটি এমসিইউর উপস্থিতির পরে যেখানে তিনি ব্রুস ব্যানারকেও সুবিধামত মিস করেছেন এবং বেটি রস একটি সংক্ষিপ্ত তবে মারাত্মক ক্যামিও মুহুর্ত রয়েছে। তবে হাল্ক আর কোথাও দেখা যায়নি।
এটি একটি বিশাল মিস করা সুযোগ, বিশেষত রস রেড হাল্কে পরিণত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে এবং হাল্ক তাকে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা নিতে পারত। তারা কমিকসে আইকনিক প্রতিদ্বন্দ্বী, তবে এমসিইউতে তারা তাদের দূরত্ব বজায় রাখে বলে মনে হয়।
2
স্মার্ট হাল্ক নিউ ইয়র্কে ফিরে যায়
লাইভ-অ্যাকশনে একটি স্মার্ট হাল্ক দেখার সম্ভাবনাটি আসলে ঘটনার আগে একটি তাত্পর্যপূর্ণ ধারণা ছিল অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম। কমিকসে, ব্রুস হাল্কের সাথে তার মনকে মেলানোর একটি উপায় খুঁজে বের করে, উভয় চরিত্রের মধ্যে সেরাটি আলিঙ্গন করে। যাইহোক, এমসিইউ হাল্কের মনকে বন্দী করে এবং ব্রুসকে তার দেহ দেয়।
ইতিমধ্যে যতটা খারাপ শোনাচ্ছে ততই খারাপ হয়ে যায় যখন এটি চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলে এবং তাদের শক্তি প্রকাশিত হয়। যেহেতু হাল্ক একজন বর্বর, যিনি প্রতিটি আন্দোলনে তার নির্মম এবং আদিম শক্তি চালান, তাই তিনি তার হাল্কড-আউট শরীরের সম্পূর্ণ সম্ভাবনার দিকে ট্যাপ করেন। তবে ব্রুস এক ধরণের প্রশান্তবাদী।
ব্রুস যখন নিউইয়র্কের কুখ্যাত যুদ্ধের সময় নিউইয়র্কের সময়মতো ভ্রমণ করে তখন এটি সর্বোত্তম উদাহরণ দেওয়া হয় এবং তিনি তাঁর বর্বর সমকক্ষের মতো অভিনয় করা দরকার। তবে ব্রুসের কী করতে হবে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই এবং তিনি অলসভাবে চারপাশে জিনিসগুলিকে নাকচ করে দেন। হাল্ক তার শক্তি হারাতে দেখে হতাশাব্যঞ্জক, এবং তিনি আরও প্রাপ্য।
1
হাল্ক সে-হাল্ককে প্রশিক্ষণ দেয়
সেই অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে আলতো চাপার বিষয়ে কথা বলার সাথে সাথে এমসিইউ জেনিফার ওয়াল্টার্স আকারে একটি নতুন হাল্ক-হিরো প্রবর্তন করেছে। ব্রুসের চাচাতো ভাই যখন তার দূষিত রক্ত তার সাথে মিশ্রিত করে, তাকে শে-হাল্কে পরিণত করে তখন একই শক্তি বিকাশ করে।
ব্রুস তার চাচাত ভাইকে প্রশিক্ষণ দিতে এবং তাকে উত্তরণে স্বাচ্ছন্দ্যে সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীরা স্বেচ্ছাসেবক, কারণ তিনি জানেন যে তার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করার সময় তিনি যে সংগ্রামগুলি সহ্য করেছিলেন তা তিনি জানেন। যাইহোক, জেন তার দক্ষতা ব্যবহার করে কোনও সমস্যা নেই এবং তার হাল্ক আকারে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে বলে মনে হয়।
এটি হাল্ককে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে এবং তার শক্তি প্রদর্শন করার দিকে পরিচালিত করে, তবে, এই গতিশীলটিতে খেলতে এবং হাল্ককে জ্বলজ্বল করার জন্য একটি মুহুর্ত দেওয়ার জন্য আরও অনেক কিছু করা যেতে পারে। হাল্ক এবং শে-হাল্কের লড়াই হওয়া উচিত ছিল। একে অপরের সাথে, বা আরও ব্যবহারিকভাবে, খারাপ ছেলেদের একটি দলের বিরুদ্ধে।
এটি তাদের ক্ষমতাগুলি প্রদর্শন করার এবং হাল্ককে আসলে তার ক্ষমতাগুলিকে ধাক্কা দেওয়ার একটি অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দুর্দান্ত উপায় হতে পারে, তবে পরিবর্তে স্মার্ট হাল্ক মধ্যে রয়ে গেছে এমসিইউএবং চরিত্রটি কম উত্তেজনাপূর্ণ বোধ করে।