7 রেফারেন্স যা আপনি (সম্ভবত) ‘খুব ক্রেজি শুক্রবার’ এর ধারাবাহিকতায় বুঝতে পারেন নি

ডিজনি ক্লাসিকের ধারাবাহিকতা প্রচুর হাস্যরস, নস্টালজিয়া এবং এমনকি ব্রাজিলিয়ান দর্শকদের কাছে অপ্রত্যাশিত উল্লেখগুলির সাথে আসে! বুঝতে:
এই মাসে, 2000 এর দশকের শিশু এবং তরুণদের পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল com “খুব পাগল শুক্রবার” এর একটি মজাদার এসই ধারাবাহিকতাডিজনি চ্যানেল এবং টিভি গ্লোবোর “দুপুরের অধিবেশন” এর ডার্লিং মুভি। সুতরাং এটি: লিন্ডসে লোহান ই জেমি লি কার্টিস তারা আন্না এবং টেসকে ব্যাখ্যা করতে ফিরে এসেছিল ইতিমধ্যে ব্রাজিলিয়ানদের হৃদয়কে জয় করে এমন একটি ক্রমেএবং এটি সুযোগ না দিয়ে!
হাসি এবং উত্তেজনাপূর্ণ মুহুর্তগুলি ছাড়াও, বৈশিষ্ট্যটিতে বেশ কয়েকটি বিশেষ রেফারেন্স রয়েছে (“ইস্টার ডিম”, যেমন ভক্তরা বলছেন) যারা সর্বাধিক মনোযোগী দর্শকদের দ্বারা মাছ ধরা হয়েছিল। তাদের মধ্যে লিন্ডসে আইকনিক ক্যারিয়ারের সম্মান, এটি দীর্ঘ সময় পরে সিনেমাতে ফিরে আসেএমনকি এমন একটি কাকতালীয় ঘটনা যা মারিয়া দে ফাইটিমার ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দেয় (বেলা ক্যাম্পোস), “সবকিছু যায়” ভিলেন। আরে!? এই মত? ঠিক আছে, পরেরটি অফিসিয়াল নয়, তবে কাকতালীয় ঘটনাটি বাদ দেওয়া খুব ভাল।
[Atenção: este texto contém spoilers do filme mencionado. Caso você não queira vê-los, aconselhamos que não continue a leitura]।
1 – আন্নার বিয়ের তারিখ
যারা “এভিল গার্লস” (2004) এর অনুরাগী তাদের জন্য এই রেফারেন্স চোখে লাফিয়ে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে আন্না (লিন্ডসে) এবং এরিকের বিবাহ (ম্যানি জ্যাকিন্টো) চিহ্নিত করা হয় অক্টোবর 3।
ক্লাসিক কিশোরের লিন্ডসের চরিত্র ক্যাডির দ্বারা উদ্ধৃত এটি ঠিক একই তারিখ, যখন সেদিন তার ছেলের একটি ক্রাশ প্রশ্ন ছিল। “এটি 3 অক্টোবর,” সে জবাব দেয়। সিম্পল, সিম্পল, পপ সংস্কৃতির একটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে এবং এমনকি ভক্তদের মধ্যে একটি স্মরণীয় দিন জিতেছে।
2 – মারিয়া দে ফামমা মনে আছে?
