70 বছরের বেশি বয়সী ড্রাইভাররা প্রতি তিন বছরে চোখের পরীক্ষা নিতে বাধ্য হবে এবং নতুন মোটরিং আইনের অধীনে ব্যর্থ হলে নিষিদ্ধ করা হবে

প্রতি তিন বছরে 70 বছরের বেশি বয়সী ড্রাইভাররা চোখের পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং পরিকল্পনা করা নতুন মোটরিং আইনের অধীনে যদি তারা তাদের ব্যর্থ করে তবে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।
র্যাডিক্যাল প্রস্তাবগুলিও দেখতে পেল যে ওয়েলসের ইংল্যান্ডের পানীয়-ড্রাইভের সীমাটি স্কটল্যান্ডে যেমন রয়েছে তেমনি প্রতি 100 মিলি শ্বাসের প্রতি 35 মিলিগ্রাম অ্যালকোহল থেকে 22 মিলিগ্রামে 22 মিলিগ্রামে নেমে গেছে।
সরকারের পরিকল্পনাগুলি এই শরত্কালে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কিছু অভ্যন্তরীণ পরামর্শ দিয়েছিল যে ২০০৮ সালে স্যার টনি ব্লেয়ার যে রোড সেফটি অ্যাক্ট ঘোষণা করেছিলেন, স্যার টনি ব্লেয়ারকে নিয়ে আসা মোটামুটি শেক-আপটি ততটা কঠোর হতে পারে।
এটি বীমাবিহীন ড্রাইভারদের পাশাপাশি গাড়ি চালকদের জন্য কঠোর শাস্তি আনতে পারে যাদের যাত্রীরা সিটবেল্ট পরতে ব্যর্থ হয়, যদি তাদের লাইসেন্সের ইতিমধ্যে পয়েন্ট থাকে।
গাড়ি চালানোর জন্য কোনও ব্যক্তির ফিটনেস মূল্যায়নের জন্য প্রবর্তিত ডিমেনশিয়া জাতীয় চিকিত্সা শর্তগুলির জন্যও পরীক্ষাও থাকতে পারে।
একজন শীর্ষস্থানীয় করোনার পরিবহন সচিব হেইডি আলেকজান্ডারকে লেখার জন্য বলেছিলেন যে ইউকেএস লাইসেন্সিং বিধিগুলি ইউরোপের ‘রেজেস্ট’ ছিল।
ল্যাঙ্কাশায়ারের সিনিয়র করোনার ডাঃ জেমস অ্যাডলি ফিউচার ডেথস রিপোর্টের একটি প্রতিরোধের জারি করেছিলেন যে, দরিদ্র দৃষ্টি দিয়ে চালকদের দ্বারা চারজনকে হত্যা করা হয়েছে তা জানতে পেরে।
প্রেস্টনের একটি অনুসন্ধানে শুনলেন মেরি কানিংহাম, 79৯, গ্রেস ফোল্ডস, ৮৫, অ্যান ফার্গুসন (75৫) এবং ৮০ বছর বয়সী পিটার ওয়েস্টওয়েল সকলেই ট্র্যাফিক সংঘর্ষে মারা গিয়েছিলেন যেখানে চালকের দৃষ্টিশক্তি ত্রুটিযুক্ত ছিল।
ডাঃ অ্যাডলি তার প্রতিবেদনে বলেছিলেন: ‘চারটি প্রাণহানির ঘটনা একই বৈশিষ্ট্যটি ভাগ করে নিয়েছিল যে চালকের দৃষ্টি গাড়ি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ডের নীচে ছিল।’
ভিজ্যুয়াল ক্ষমতার জন্য পরীক্ষাগুলি 1930 এর দশক থেকে পরিবর্তন হয়নি – প্রান্তিকটি 20 মিটার দূরে – বা 66 ফুটের কাছাকাছি থেকে একটি নিবন্ধকরণ প্লেট পড়তে সক্ষম হওয়ায়।
অডি ড্রাইভার গ্লিন জোনস (, 68) 30 নভেম্বর, 2021 -এ সাউথপোর্টের একটি রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার সময় বন্ধু মিসেস কানিংহাম এবং মিসেস ফোল্ডসের কাছে লাঙ্গল করেছিলেন।
গুরুতর ‘দ্বিপাক্ষিক কেরোটোকনাস’ নামক অবস্থার কারণে তিনি দেখতে অক্ষম ছিলেন তবে তিনি চিকিত্সার পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি খুব খারাপ।
মিসেস ফার্গুসনকে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে রোচডালে দুর্ঘটনার একমাস আগে একজন অপ্টিশিয়ান -এ ছিলেন ভ্যান ড্রাইভার ভার্নন আইন দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল এবং তাকে বলা হয়েছিল যে তাঁর উভয় চোখে ছানি ছড়িয়েছেন। তার মৃত্যুর পরে, তার স্বামী নিজের জীবন নিয়েছিলেন।
পথচারী মিঃ ওয়েস্টওয়েলকেও ১ March মার্চ, ২০২২ সালে ল্যাংহোতে ৮১ বছর বয়সী নীল পেমবার্টন পরিচালিত একটি হোন্ডা জাজ দ্বারা আঘাত ও হত্যা করা হয়েছিল।
সরকারী অভ্যন্তরীণরা পরামর্শ দিয়েছেন যে স্যার টনি ব্লেয়ার (উপরে) যখন তিনি রোড সেফটি অ্যাক্ট ঘোষণা করেছিলেন তখন মোটামুটি শেক-আপ ততটা কঠোর হতে পারে
পেমবার্টন ব্রেক করার কোনও চেষ্টা করেনি এবং 30mph জোনে 48mph এ দ্রুত গতিতে ছিল।
অনুসন্ধানে শুনেছে যে পেমবার্টনের তীব্র দ্বিপক্ষীয় চোখের রোগের দীর্ঘ ইতিহাস ছিল এবং দু’বার সতর্ক করা হয়েছিল যে তিনি অপ্টোমেট্রিস্টদের অবহিত করতে শুরু করার আগে তাকে গাড়ি চালানো উচিত নয় যে তিনি একজন নন-ড্রাইভার ছিলেন। তিনি বারবার তার অবস্থা স্ব-প্রতিবেদন করতে ব্যর্থ হন।
ভবিষ্যতের মৃত্যুর নোটিশ প্রতিরোধে ডাঃ অ্যাডলি পরিবহন বিভাগকে (ডিএফটি) বলেছেন: ‘আমার মতে এমন ঝুঁকি রয়েছে যে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে ভবিষ্যতের মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে।’
একটি সরকারী সূত্র জানিয়েছে সময় যে সর্বশেষ উদ্যোগগুলি আনা হয়েছিল কারণ মন্ত্রীরা অনুভব করেছিলেন যে একই রকম ট্র্যাফিক দুর্ঘটনার উদাহরণ হ্রাস করার জন্য তাদের একটি ‘দায়িত্ব’ রয়েছে।
তারা বলেছিল: ‘এটা ঠিক হতে পারে না যে প্রতি 18 মিনিটে আমাদের রাস্তায় একজন ব্যক্তি মারা বা গুরুতর আহত হয়েছেন। এই লোকগুলি এবং তাদের পরিবারের উপর প্রভাব সম্পর্কে কেবল ভাবুন। আমরা বসে বসে কেবল কিছুই করতে পারি না। ‘
এই পদক্ষেপটি সারা দেশে মোটরিং প্রধানরা প্রশংসা করেছেন, এএ প্রেসিডেন্ট এডমন্ড কিং বলেছিলেন যে পরিকল্পনাগুলি ‘দীর্ঘ ছাড়ের’ ছিল।
কিং ডেইলি মেলকে বলেছিলেন: ‘রাস্তা সুরক্ষার জন্য সাহসী এবং প্র্যাকটিভ পদ্ধতির জন্য সময় এসেছে। যদি এই নীতিগুলি সমস্ত রাস্তা সুরক্ষা কৌশলতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হবে যা এএ এবং এএ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সমর্থন করবে।
‘গত দশকে রাস্তার মৃত্যু মালভূমি হওয়ায় এই কৌশলটি অনেক বেশি ছাড়িয়ে গেছে।’
কিং অবশ্য বলেছিলেন যে নতুন ড্রাইভারদের উপর কঠোর বিধিনিষেধের ব্যবস্থা থেকে দূরে রেখে একটি ‘বড় তদারকি’ হয়েছে।
এএ প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে তিনি ছয় মাস ধরে পিয়ার-বয়সের যাত্রীদের সীমাবদ্ধ করে নতুন চালক ও যাত্রীর জীবন বাঁচাতে নতুন নিয়ম না দেখে হতাশ হয়েছিলেন।
ডেইলি মেল মন্তব্য করার জন্য ডিএফটি -র সাথে যোগাযোগ করেছে।