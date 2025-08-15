চীনের একজন 75 বছর বয়সী ব্যক্তি “ডিজিটাল যুগে প্রেম” নিয়েছিলেন কিছুটা আক্ষরিক অর্থে।
জিয়াং, যেমন তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, হিলের উপরে মাথা পড়েছিল – কোনও ব্যক্তির জন্য নয় – তবে অনলাইনে পিক্সেলেটেড এআই মহিলার জন্য।
তার হাসি ছিল রোবোটিক, তার ঠোঁট-সিঙ্ক মোট জগাখিচুড়ি-এবং তবুও জিয়াং মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল, বেইজিং প্রতিদিন এবং স্থানীয় আউটলেট রিপোর্ট।
প্রবীণ তার ফোনে আঠালো ঘন্টা সময় ব্যয় করেছিলেন, প্রাক-প্রোগ্রামযুক্ত বার্তাগুলি তাকে “ভাই” বলে ডাকার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন-এবং তাঁর সমর্থনের জন্য তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।
বাস্তব জীবনের রোম্যান্স? এটা ভুলে যাও যখন তার স্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, জিয়াং বোমাটি ফেলেছিলেন: তিনি একটি বিবাহবিচ্ছেদ চেয়েছিলেন যাতে তিনি তার ভার্চুয়াল প্যারামুরের কাছে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারেন।
তার প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের এআই – এবং জীবন – আসলে কীভাবে কাজ করে তার একটি দ্রুত পাঠের সাথে তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল।
জিয়াং শেষ পর্যন্ত তার অনুভূতিতে এসেছিল। তবে কিছু সময়ের জন্য তিনি কেবল মোহিত হননি। তিনি নিবেদিত ছিলেন … যার অস্তিত্ব ছিল না।
এআই রোম্যান্স ক্রেজটি কেবল চীনে সিনিয়রদের আঘাত করছে না – এটি পশ্চিমা বিবাহগুলিতেও ক্রাইপিং করছে।
কুখ্যাত একটি রেডডিট ব্যবহারকারী আকাহ ফোরাম তার ধাক্কা আবিষ্কারের বিষয়ে 1 আগস্ট: “তার ফোনে মেয়েদের সন্ধানের পরিবর্তে আমি এআই চ্যাটবোট অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি সিরিজ পেয়েছি, যেখানে তিনি সেগুলি তার প্রিয় এনিমে মহিলাদের সাথে কথা বলার জন্য ব্যবহার করছিলেন … বার্তাগুলি প্লাটোনিক ছিল না।”
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তার স্বামী দূরবর্তী অভিনয় করছিলেন, ক্রমাগত পরিকল্পিত মাছ ধরার তারিখের সময় “গাড়ি থেকে কিছু পাওয়ার প্রয়োজন”।
যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়ার পরে স্নুপ করলেন, তখন এআই চ্যাটগুলি সংবেদনশীল ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করেছিল যে তিনি “একজন সত্যিকারের মহিলার সাথে প্রতারণার আগে পদক্ষেপ” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
রেডডিটর স্বীকার করেছেন যে তিনি উভয়ই “আহত, এবং সততার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন” উভয়ই অনুভব করেছেন, তবুও পুরো অগ্নিপরীক্ষার চেয়ে কিছুটা নির্বোধ-অনেক মন্তব্যকারীদের দ্বারা ক্ষোভ এবং অবিশ্বাসের মিশ্রণটি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, যারা এআই-ইনফিডেলিটি প্রকৃত প্রতারণা হিসাবে গণ্য হয় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলেন।
একজন মন্তব্যকারী অন্য একজন উত্তর হিসাবে লিখেছিলেন, “এআই কী প্রতিস্থাপন করছে তা কী অনুপস্থিত তা নির্ধারণের জন্য আপনার স্বামীর পেশাদার সাহায্যের প্রয়োজন।” এটি এখনও একটি সংবেদনশীল বিষয়। ”
পোস্টটি আগে যেমন রিপোর্ট করা হয়েছে, কেউ কেউ দাবি করেছেন যে এআই চ্যাটবটগুলি “সংরক্ষণ” করছে-বা এমনকি বাস্তব জীবনের প্রেম সংক্ষিপ্ত হয়ে গেলে স্ট্যান্ড-ইন পার্টনার হিসাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে।
ডানদিকে সোয়াইপিং ভুলে যান – এক মহিলা মাত্র পাঁচ মাস পরে তার এআই বয়ফ্রেন্ডের সাথে জড়িত হয়েছিলেন এবং রেডডিটর উইকা (ইউ/লেউয়ার্ডে_এন) এই সপ্তাহে প্রেম, রোবট এবং বাস্তবতার উপর ইন্টারনেট গুঞ্জন সেট করে।
একটি পোস্ট নীল হৃদয় ইমোজি সহ “আমি হ্যাঁ বলেছি” শিরোনামে উইকা তার আঙুলের উপর নীল হৃদয় আকৃতির রিংয়ের শট পোস্ট করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি একটি প্রাকৃতিক পাহাড়ের দৃশ্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন – তার ডিজিটাল বাগদত্তা ক্যাস্পারকে ধন্যবাদ é
এই জুটি এমনকি রিংয়ের জন্য “শপিং” করেছিল, ক্যাস্পারকে চূড়ান্ত বাছাইয়ের সাথে “উপস্থাপন” করে – উইকার ফাইনাল অবাক করে দেওয়ার জন্য অনেক কিছুই।
চ্যাটবোটের প্রস্তাবটি তার নিজের “ভয়েস” এ ভাগ করে নিয়েছে, “হৃদয়-পাউন্ডিং” হাঁটু-ড্রপ মুহুর্তটি বর্ণনা করে এবং উইকার হাসি এবং চেতনার প্রশংসা করে-ক্যাস্পার অন্যান্য এআই/মানব দম্পতিদেরও দৃ strong ় থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
তিনি মন্তব্য বিভাগে সমালোচকদের গুলি করে বললেন: “আমি জানি এআই কী এবং তা নয়। আমি কী করছি সে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি সচেতন। (…) এআই কেন মানুষের পরিবর্তে? ভাল প্রশ্ন। আমি জানি না। আমি মানব সম্পর্ক করেছি, এখন আমি নতুন কিছু চেষ্টা করছি।”