75 লিঙ্ক টুইবোন স্কাউট দিন 64 2025, সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করার সহজ উপায় সহ সম্পূর্ণ

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – th৪ তম স্কাউট দিবসটি আগামীকাল বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট, 2025 স্মরণ করা হবে।
বিগ ইন্দোনেশিয়ান ডিকশনারি (কেবিবিআই) এর মতে স্কাউটিংয়ের অর্থ করানা মুডা প্রজা, যার অর্থ “তরুণরা যারা কাজ করতে পছন্দ করে”।
স্কাউটিং হ’ল একটি সংস্থা যা এর সদস্যদের বিভিন্ন দক্ষতা, শৃঙ্খলা, আত্ম -আত্মবিশ্বাস, একে অপরকে সহায়তা করা ইত্যাদি শিক্ষিত করার জন্য একটি সংস্থা।
স্কাউট দিবসের স্মরণটি ১৯61১ সালের ১৪ ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি সোকার্নোর স্কাউট আন্দোলনের উদ্বোধনের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল, উদ্ধৃত করে kemendikdasmen.co.id।
নাগরিকরা সতর্কতাটি আলোকিত করতে অংশ নিতে পারেন।
এর মধ্যে একটি হ’ল নীচে টুইবোন-টুইবোন ব্যবহার করে।
টুইবোন একটি মাইক্রো সাইট যা বিভিন্ন আকর্ষণীয় ফটো ফ্রেম ধারণ করে যা নির্দিষ্ট থিম বা উদযাপনের সাথে সামঞ্জস্য করা যায়।
সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ইভেন্টগুলিকে আলোকিত করতে অংশ নিতে ব্যবহৃত হত।
টুইবোন বিনামূল্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এখানে 50 টি লিঙ্ক টুইবোন স্কাউট ডে 2025 টুইবোনাইজ.কম থেকে ট্রাইব্যুনিউজ নেওয়া হয়েছে
কীভাবে টুইবোন স্কাউট দিন 64 বছর 2025 তৈরি করবেন
1। লিঙ্কটি খুলুন
2। তারপরে মূল পৃষ্ঠায় সর্বশেষতম টুইবোন ডিজাইনগুলি উপস্থিত হবে যা চেষ্টা করা যেতে পারে।
3। মূল পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত টুইবোন যদি আপনার পছন্দসই টুইবনের সাথে মেলে না, তবে আপনি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আপনি যে টুইবোনটি চান তা অনুসন্ধান করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ ‘স্কাউট ডে 2025’ শব্দটি ইনপুট করুন।
4। তারপরে টুইবনের বিভিন্ন পছন্দগুলি উপস্থিত হবে এবং আপনার পছন্দটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবে।