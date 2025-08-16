76 বছর বয়সী স্পেসএক্স, চিক-ফিল-এ: ব্যবসায়িক পরামর্শ বাড়াতে সহায়তা করে

আপনি “সি-স্যুট হুইস্পেরার” রোজ ফ্যাসকে 76 76 বলে ডাকতে পারেন-কারণ তিনি জানেন যে বিশ্বের কয়েকটি শক্তিশালী সংস্থাকে রূপান্তর করতে এটি কী লাগে।
চিত্র ক্রেডিট: ফ্যাসফোরওয়ার্ডের সৌজন্যে। গোলাপ ফ্যাস
2001 সালে, জেরক্সে চিফ ট্রান্সফর্মেশন অফিসার হিসাবে তার ভূমিকা এবং গার্টনার গ্রুপে সেন্টার ফর বিজনেস ট্রান্সফর্মেশন প্রতিষ্ঠার পরে, ফ্যাস তার নিজস্ব ফার্ম শুরু করেছিলেন: ফ্যাসফোরওয়ার্ড কনসাল্টিং গ্রুপ।
ফ্যাস গ্যাভিন ম্যাকমাহনের সাথে এই সংস্থাটির সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ম্যাকমাহনের রূপান্তর কাজের ক্ষেত্রে কোনও পটভূমি ছিল না, তবে তিনি “খুব স্মার্ট” ছিলেন এবং কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তির মতো মনে হয়েছিল, বিশেষত এমন সময়ে যখন একজন মহিলা সহ-প্রতিষ্ঠাতা একজন পুরুষের সাথে অংশীদার হয়ে আরও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, ফ্যাস বলেছেন উদ্যোক্তা।
ফ্যাস এবং ম্যাকমাহন আজ একসাথে এই সংস্থাকে নেতৃত্ব দিতে চলেছে। ফ্যাস চেয়ার, এবং ম্যাকমাহন ডেভিড ফ্রস্টের সাথে সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
“আমরা জটিল কৌশলগুলি সহজ এবং নির্বাহযোগ্য কিছুতে অনুবাদ করি,” ফ্যাস বলেছেন। “আমরা নেতাদের সেই কৌশলগুলি সম্পর্কে গল্পগুলি বলতে সহায়তা করি। আমরা গল্প বলা, নেতৃত্বের বিকাশ এবং সংস্কৃতি গঠনের আশেপাশে অনেক কিছু করি। এটি সত্যিই কাজ করে এবং আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ক্লায়েন্টরা আমাদের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে থাকে।”
আজ, ফ্যাসফোরওয়ার্ড হ’ল “কীভাবে” ফার্ম যা স্পেসএক্স, আমেরিকান এয়ারলাইনস, চিক-ফিল-এ, ভেরিজন, ইয়াহু! এবং আরও বৃদ্ধি এবং সাফল্যের জন্য নিজেকে অবস্থান।
কিন্তু যখন ফ্যাস এবং ম্যাকমাহন প্রথমে ফ্যাসের বাড়ির বাইরে ফার্মটি চালু করেছিলেন, তারপরে নিউইয়র্কের পেলহামের পোস্ট অফিসের উপরে একটি ছোট অফিসে, তাদের প্রধান ক্লায়েন্টদের অবতরণ করার জন্য কৌশলগত হতে হয়েছিল – পথে কোনও অর্থ ধার না করে।
সহ-প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসা উত্পন্ন করার জন্য তিনটি মূল নীতির উপর নির্ভর করেছিলেন, ফ্যাস বলেছেন:
1। পছন্দসই হন এবং খ্যাতি তৈরি করুন: “আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা বিখ্যাত নই, তবে আমাদের ক্লায়েন্টদের হওয়া দরকার ছিল। আমরা কোনও ডিনকি ক্লায়েন্ট চাইনি।”
এস্তে লডার ছিলেন ফ্যাসফোরওয়ার্ডের প্রথম ক্লায়েন্ট, তারপরে ইন্টারপাবলিক গ্রুপ এবং মাস্টারকার্ড।
2। প্রতিদিন কোনও ক্লায়েন্টকে স্পর্শ করুন: “আপনাকে প্রতিদিন একজন ক্লায়েন্টকে স্পর্শ করতে হবে You’re আপনি ব্যবসা করতে, অফিস খেলতে এবং আপনার ব্যবসায়িক কার্ডগুলি প্রস্তুত না করার জন্য ব্যবসায়ে রয়েছেন।”
3 … বিতরণযোগ্য উপর কখনও আপস করবেন না: “যদি কোনও ক্লায়েন্ট চান যে আপনি এমন কিছু করতে চান যা আপনি জানেন যে আপনি যে সময়সীমার অনুরোধ করছেন সেই সময়সীমার মধ্যে আপনি করতে পারবেন না, উন্মুক্ত এবং সৎ হন।”
উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী নেতাদের আজ কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে চাপের কিছু সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে কীভাবে ভাবা উচিত সে সম্পর্কে আরও জানতে ফ্যাসের সাথে বসেছিলেন।
“এআইকে একটি সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।”
ব্যারেল ভয়েসমেইল, ইমেল, পাঠ্য বার্তাপ্রেরণ এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মতো – অনেক ব্যবসায়ী নেতারা এখন মঞ্জুর করার জন্য এমন প্রযুক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে প্রযুক্তি গ্রহণকে “ঝুঁকি” বিবেচনা করা ভুল।
অবশ্যই, এআই কর্মক্ষেত্র এবং বিশ্বকে কাঁপানোর জন্য সর্বশেষতম এবং ফ্যাস বলেছেন যে নেতারা যদি এটি গ্রহণ না করেন তবে প্রযুক্তিটি তাদের আলিঙ্গন করবে।
“আপনি কীভাবে এআই ব্যবহার করেন তা গুরুত্বপূর্ণ,” ফ্যাস ব্যাখ্যা করে। “এটি বাড়ানো বুদ্ধি, আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রতিস্থাপন নয় এবং আপনাকে বুদ্ধিমান প্রম্পট এবং বুদ্ধিমান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে।”
তিনি বলেন, সি-স্যুট এক্সিকিউটিভদের মধ্যে অনেকেই ফ্যাস কাউন্সেলস জোর দিয়েছিলেন যে তাদের একটি এআই কৌশল প্রয়োজন, তবে এটি দেখার সঠিক উপায় নয়, তিনি বলেছেন। তাদের কৌশলটি সর্বদা তাদের ব্যবসায়ের কৌশল হওয়া উচিত: এআই কেবল একটি সরঞ্জাম যা তাদের এটি অনুসরণ করতে সহায়তা করতে পারে।
ফ্যাস বলেছেন, “এআইকে আপনার লোকদের মতো সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, আপনার পণ্যের একটি সম্পদ, আপনার পদচিহ্ন একটি সম্পদ, আপনার আইপি, আপনার সংস্থায় আপনার যা কিছু রয়েছে যা আপনাকে আপনার কৌশলটি সরবরাহ করতে সহায়তা করে,” ফ্যাস বলেছেন। “এবং এআই এটিই করে It এটি আপনাকে আপনার কৌশল এবং আপনার গ্রাহকদের প্রতিশ্রুতি দিতে সহায়তা করে” “
“আমাদের (মহিলারা) আমাদের নিজের ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট গ্লিব হওয়া দরকার।”
১৯ 1977 সালে যখন ফ্যাস জেরক্সে ম্যানেজমেন্ট ট্র্যাকের জেরক্সে শুরু করেছিলেন, “এটি সমস্ত পুরুষই মেশিন বিক্রি করছিল।” তিনি কোম্পানির শীর্ষ বুকারের একজনের কাছ থেকে শিখার কথা ছিল, তবে তিনি তার সাথে কাজ করতে “আগ্রহী” ছিলেন না। তারপরে অন্য একজন প্রতিনিধি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি তার স্বয়ংক্রিয় ইনপুট ডিভাইসটি দেখতে চান কিনা – এবং সবাই হেসেছিল। “আমি খুব বিব্রত হয়েছিলাম,” ফ্যাস স্মরণ করে।
ফ্যাস দুটি বিকল্প দেখেছিল। সে এইচআর -তে দৌড়াতে পারত, তবে কে যত্ন নেবে? অথবা সে গ্লিব হতে পারে। তিনি দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছিলেন: ফ্যাস বলেছিলেন যে তিনি আগ্রহী হতে পারেন, তবে শুনেছেন যে তিনি একটি অনুলিপি পরে বন্ধ করেছেন। সমস্ত লোক আবার হেসে উঠল – এবং যে বুকার তার সাথে কাজ করতে চায়নি তারা তত্ক্ষণাত্ তার মন পরিবর্তন করেছিল।
ফ্যাস বলেছেন, “আমাদের (মহিলারা) আমাদের নিজের ধরে রাখতে যথেষ্ট গ্লিব হওয়া দরকার।” “আমাদের পুরুষদের মতো কাজ করতে হবে না, তবে আমাদের মতো আচরণ করতে হবে না যে আমরা স্কিটিশ এবং সংবেদনশীল। আমি মনে করি না যে আপনার কোনও বাজে কথা বলা উচিত; আপনি শ্রদ্ধা অর্জনের উপায়ে আপনাকে এটি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হতে হবে।”
আরও কী, ফ্যাস বলেছেন যে পেশাদার অঙ্গনে দাঁড়ানোর জন্য মহিলাদের “ছেলেদের একজন” হতে হবে না। সাম্প্রতিক এক ক্লায়েন্ট ফ্যাসকে বলেছিলেন যে তিনি গল্ফের প্রতি তাঁর বসের আবেগের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন যে এটি তাদের সম্পর্কের বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তবে ফ্যাস তাকে উদ্বিগ্ন না হওয়ার কথা বলেছিলেন।
“আমি বলেছিলাম, ‘আপনি তাকে কেবল একটি সত্যই সৃজনশীল অধিবেশনে নিয়ে গিয়েছিলেন,” “ফ্যাস স্মরণ করে। “‘তিনি উজ্জ্বল। তিনি তার মন ব্যবহার করতে পছন্দ করেন That’s আপনি এখানে সুযোগটি তৈরি করেন।’ আপনাকে ছেলেদের শিবিরে থাকতে হবে না।
“মহিলা এবং পুরুষ উভয়েরই পরামর্শদাতাদের প্রয়োজন যা আশেপাশে রয়েছে।”
৫০-প্লাস (%৪%) বয়সের তিনজন কর্মী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দু’জন মনে করেন যে বয়স্ক কর্মীরা আজ কর্মক্ষেত্রে বয়সের বৈষম্যের মুখোমুখি হন, এবং মাত্র দশজনের মধ্যে একজন বলেছেন যে তাদের বয়স অনুসারে তাদের বয়সের কারণে পদোন্নতি বা সুযোগের জন্য পাস করা হয়েছে, একটি এএআরপি অনুসারে রিপোর্ট।
এর অর্থ হ’ল তরুণরা প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি মিস করছে যা বয়স্ক ব্যক্তিরা নিয়ে আসে, ফ্যাস বলেছেন।
“মহিলা এবং পুরুষ উভয়েরই পরামর্শদাতাদের প্রয়োজন যারা আশেপাশে রয়েছেন, যারা ভাল, খারাপ এবং কুৎসিত দেখেছেন,” ফ্যাস ব্যাখ্যা করেছেন। “9/11 এর মধ্যে বাস করা লোকেরা, যে লোকেরা বিজোড় এবং এমনকি গ্যাস লাইনের মধ্য দিয়ে বাস করত, হত্যার মধ্য দিয়ে বাস করত, মন্দার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা লোকেরা, বড় ব্যাংক ব্যর্থ হয়।”
ফাস জোর দিয়েছিলেন যে কোনও কর্মচারীর সম্ভাবনা তাদের বয়সের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত নয়, তবে তাদের প্রাণশক্তি, অভিজ্ঞতা এবং ইচ্ছুকতা এবং কাজটি করার জন্য প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে।
“সংবেদনশীল বুদ্ধি এখন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ” “
বলা বাহুল্য, ফ্যাস তার নেতৃত্বের দক্ষতার 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসায়কে সম্মানিত করেছে।
যে নেতারা সত্যিকারের প্রভাব ফেলতে চান তাদের মনে রাখা উচিত যে লোকেরা তাদের প্রথম নম্বর সম্পদ – এবং তারা যত বেশি লোকের সাথে কাজ করে, তাদের নেতৃত্ব তত বেশি উন্নতি করবে, ফ্যাস বলেছেন।
“সংবেদনশীল বুদ্ধি এখন আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ,” ফ্যাস যোগ করেছেন। “আমরা সত্যিই একটি শক্ত বিশ্বে বাস করছি। পরামর্শদাতা হিসাবে আমাদের অনেক নেতা নেই That’s এটি সত্যই সমালোচিত। আপনার যখন উচ্চ স্পর্শ হয় তখন আপনি একটি উচ্চ বার বাড়াতে পারেন” “
একটি “উচ্চ স্পর্শ” কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ চাষ করা আজকের ডিজিটাল বিশ্বে চ্যালেঞ্জ হতে পারে, যেখানে কর্মীদের তাদের নেতাদের সাথে সংযুক্ত করে এমন প্রযুক্তিও দূরত্ব তৈরি করতে পারে।
“আপনাকে একটি ক্যালেন্ডার এবং আপনার বসের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টে উঠতে হবে,” ফ্যাস বলেছেন। “আমি এর সাথে কখনই বড় হইনি। আমি অফিসে যেতে বা ফোনটি তুলতে পারি।”
এই বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, ফ্যাস বলেছেন যে একজন নেতার ক্যালেন্ডার সর্বদা তাকে “অফিসের সময়” বলে ডাকে তার জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত। ফ্যাস দু’ঘন্টা আলাদা করে দেয় যখন তার দলের যে কেউ তারা আলোচনা করতে চান এমন কিছুতে পৌঁছাতে নির্দ্বিধায়।
অধিকন্তু, মহামারী হিট হওয়ার পর থেকে, ফ্যাস সপ্তাহে দু’বার ভার্চুয়াল টিম চেক-ইন সভাগুলি হোস্ট করেছে। সোমবার লোকেরা তাদের প্লেটে যা আছে তা ভাগ করে নেওয়ার জন্য; শুক্রবার লোকেরা তাদের মনে যা আছে তা ভাগ করে নেওয়ার জন্য।
“এটি একটি দুর্দান্ত অনুশীলন, এবং মাস্টারকার্ডের আমার সিএমও এটি গ্রহণ করেছে,” ফ্যাস বলেছেন। “প্রচুর লোকের কাছে রয়েছে। প্রত্যেকেই জানতে পারে যে অন্য প্রত্যেকে কী করছে এবং এটি খুব দ্রুত, 30 থেকে 40 মিনিট” “
পরিশেষে, নেতারা আবেগগতভাবে বুদ্ধিমান, উপলভ্য পরামর্শদাতা হওয়ার পক্ষে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাদের অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া উচিত যে তারা কখনই অন্য কারও ভূমিকাতে ছাড়িয়ে যায় না।
“(একজন নেতা হিসাবে আপনার কাজ হ’ল) আপনার জন্য কাজ করা লোকদের কাজ না করা,” ফ্যাস বলেছেন। “এটি তাদের কাজটি করার, শেখানো, প্রশিক্ষণ দিতে, পথ থেকে বেরিয়ে আসার অনুমতি দিচ্ছে They তারা ভুল করেছে, তারা কেন এই ভুল করেছে তা নির্ধারণ করতে আপনাকে সহায়তা করতে দিন। সুতরাং তারা আবার এটি করে না You আপনি ভিতরে যান না এবং তাদের জন্য এটি করেন না।”
এই নিবন্ধটি আমাদের চলমান মহিলা উদ্যোক্তা সিরিজের অংশ যা একজন মহিলা হিসাবে ব্যবসা পরিচালনার গল্প, চ্যালেঞ্জ এবং বিজয়কে হাইলাইট করে।
