8 টি সেটিংস আপনার গুগল পিক্সেল ফোনে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ভাল ব্যাটারি লাইফের জন্য পরিবর্তন করতে

পিক্সেল ফোনগুলির স্মার্ট সফ্টওয়্যারটির জন্য একটি দুর্দান্ত খ্যাতি রয়েছে তবে গুগলের স্মার্টফোনগুলির সাথে ব্যাটারি লাইফ একটি সাধারণ অভিযোগ। ধন্যবাদ, সেই একই স্মার্ট সফ্টওয়্যারটি এখন ব্যাটারির জীবন এবং দীর্ঘায়ু উন্নতি করছে, যদিও বাক্সের বাইরে সর্বাধিক ধৈর্য্যের জন্য অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য সেট আপ করা হয়নি। আমি খুঁজে পেয়েছি যে মুষ্টিমেয় বৈশিষ্ট্যগুলি নাটকীয়ভাবে আপনার পিক্সেলটি কত দিন স্থায়ী হয়, উভয়ই একদিনে এবং দীর্ঘ পথ ধরে।
আমি আমার পিক্সেলের সাথে নির্ভর করি এবং কীভাবে আপনি সেগুলি সেরা ফলাফলের জন্য সেট আপ করতে পারেন তা এখানে রয়েছে।
1। ব্যাটারি সেভার এবং এক্সট্রিম ব্যাটারি সেভার মোড ব্যবহার করুন
আপনার ফোনটি যতটা সম্ভব মুহুর্তের নোটিশে স্থায়ী হওয়ার প্রয়োজন হলে পিক্সেলের ব্যাটারি সেভার মোডগুলি অপরিহার্য। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি সেভারটি দুর্দান্ত যে এটি অবিলম্বে পটভূমি ক্রিয়াকলাপকে সীমাবদ্ধ করে, গা dark ় থিমটিতে স্যুইচ করে এবং ভিজ্যুয়াল প্রভাবগুলি হ্রাস করে যা কোনও ব্যাটারি ট্যাক্স করতে পারে।
আসল সুপারহিরো হ’ল চরম ব্যাটারি সেভার, বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিরতি দিয়ে আরও এগিয়ে চলেছে এবং প্রয়োজনে আপনার ব্যাটারিটি কয়েক দিনের জন্য প্রসারিত করার জন্য বিজ্ঞপ্তিগুলি। সিরিয়াসলি, এটি কার্যকর।
মোডগুলি কীভাবে সেট করতে হয় তা এখানে। সেটিংস> ব্যাটারি> ব্যাটারি সেভারে যান এবং ব্যাটারি সেভার বা এক্সট্রিম ব্যাটারি সেভারে টগল করুন। চরম ব্যাটারি সেভের জন্য সেটিংসে ডাইভিং করে এবং কোন অ্যাপ্লিকেশনগুলি চরম মোডে সক্রিয় থাকে তা চয়ন করে আপনি আরও এগিয়ে যেতে পারেন।
আপনার যদি নিয়মিত এই সমর্থন প্রয়োজন হয় তবে আপনি এমনকি আপনার পছন্দের শতাংশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হতে ব্যাটারি সেভারকে সময়সূচী করতে পারেন।
2। অভিযোজিত ব্যাটারিটি স্মার্ট পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট
অভিযোজিত ব্যাটারি হ’ল গুগলের অন্যতম কার্যকর ব্যাটারি-সেভিং সরঞ্জাম যা আপনি কোন অ্যাপ্লিকেশনগুলি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পারেন এবং কখন আপনি সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন তা নির্ধারণ করতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে। সময়ের সাথে সাথে, বৈশিষ্ট্যটি আপনার অভ্যাসগুলি শিখেছে এবং আপনার প্রতিদিনের ব্যাটারি লাইফে মূল্যবান ঘন্টা যুক্ত করে কম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পটভূমি শক্তি সীমাবদ্ধ করা শুরু করে।
অভিযোজিত ব্যাটারি কাজ করছে তা নিশ্চিত করতে, সেটিংস> ব্যাটারি> ব্যাটারি সেভার খুলুন এবং নিশ্চিত করুন যে অভিযোজিত ব্যাটারিটি টগল করা আছে। তারপরে আপনার ব্যবহারের ধরণগুলি শিখতে কয়েক সপ্তাহ সরঞ্জামটি দিন, বিশেষত যদি আপনি সবেমাত্র একটি নতুন ফোন সেট আপ করেন বা কোনও কারখানার রিসেট করেন।
3। আপনার স্ক্রিনটি অভিযোজিত উজ্জ্বলতায় সেট করুন
আপনি কেবল একটি উজ্জ্বল ডিসপ্লে দ্বারা অন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য কোনও অন্ধকার ঘরে আপনার ফোনটি কতবার চালু করেছেন? ফোন প্রদর্শনগুলি ব্যাটারির বৃহত্তম ড্রেনগুলির মধ্যে একটি এবং সমস্ত প্রসঙ্গে সবচেয়ে উজ্জ্বল স্ক্রিন সেটিংসের প্রয়োজন হয় না। অভিযোজিত উজ্জ্বলতা আপনার পছন্দগুলি এবং অভ্যাসগুলি শিখতে এআই ব্যবহার করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করে, যখন এটি আপনার দিকে চিৎকার করার দরকার নেই তখন এটি কম রাখে।
অভিযোজিত উজ্জ্বলতা সক্ষম করতে, সেটিংস> প্রদর্শন> অভিযোজিত উজ্জ্বলতা এ যান এবং বৈশিষ্ট্যটি চালু করুন। সময়ের সাথে সাথে, আপনার ফোনটি আপনার জন্য সঠিক উজ্জ্বলতার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও ভাল হয়ে উঠবে, যা দীর্ঘমেয়াদে ব্যাটারি সংরক্ষণের একটি নিশ্চিত উপায়।
4 .. 5 জি পিক্সেলের শক্তি সংরক্ষণ করতে অভিযোজিত সংযোগটি সামঞ্জস্য করুন
যেহেতু আমরা স্পষ্টতই অভিযোজিত ট্রেনে আছি, এটি উল্লেখ করার মতো যে 4 এ থেকে পিক্সেলগুলির সাথে অ্যাডাপটিভ কানেক্টিভিটি নামে একটি সহজ-মিস বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 5 জি গতি দুর্দান্ত, তবে রেডিওগুলি ব্যাটারিতে একটি বড় ড্রেন হতে পারে। অভিযোজিত সংযোগটি প্রাসঙ্গিকভাবে সচেতন এবং আপনি কী করছেন তার উপর নির্ভর করে 5 জি এবং 4 জি এলটিইর মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যুইচ করে, বড় কিছু স্ট্রিমিং বা ডাউনলোড করার সময় বেসিক টাস্কের জন্য 4 জি এবং 5 জি বেছে নিচ্ছেন।
বৈশিষ্ট্যটি পরীক্ষা বা সক্ষম করতে, সেটিংস> নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট> অভিযোজিত সংযোগটি খুলুন এবং এটি টগল করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন। আপনি গতিতে একটি লক্ষণীয় ড্রপ খুঁজে পাবেন এমন সম্ভাবনা কম, তবে আপনি সময়ের সাথে সাথে ব্যাটারির জীবনের পার্থক্য দেখতে পাবেন।
5 .. রাতারাতি ড্রেন কাটাতে শয়নকালীন মোডের সময়সূচী করুন
বেডটাইম মোড, ডিজিটাল ওয়েলবাইংয়ের অংশ, আমি ঘুমানোর সময় ব্যাটারি সংরক্ষণের আমার প্রিয় উপায়। এটি একটি শক্তিশালী টুলকিট যা চালু করতে পারে যে স্ক্রিনটি বিরক্ত, ম্লান বা গ্রেস্কেল না করে এবং সর্বদা অন ডিসপ্লেটি নিষ্ক্রিয় করে না যাতে আপনি ঘুমানোর সময় আপনার ফোনটি সারা রাত অপ্রয়োজনীয় পিক্সেল আলোকিত না করে।
বৈশিষ্ট্যটি সেট আপ করতে, সেটিংস> ডিজিটাল ওয়েলবাইং এবং পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ> শয়নকালীন মোডে যান। সেখানে, আপনি আপনার পছন্দসই সময়সূচী সেট করতে পারেন এবং রাতে সর্বদা অন ডিসপ্লেটি বন্ধ করতে বেছে নিতে পারেন।
6 .. আরও ভাল স্ট্যান্ডবাই সময়ের জন্য “মোবাইল ডেটা সর্বদা সক্রিয়” অক্ষম করুন
ডিফল্টরূপে, অ্যান্ড্রয়েড আপনার ওয়াই-ফাইতে থাকা অবস্থায়ও আপনার মোবাইল ডেটা চলমান রাখে, যা নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে দ্রুত, আরও বিরামবিহীন হ্যান্ডঅফ তৈরি করে। এটি জীবনের একটি দুর্দান্ত মানের বৈশিষ্ট্য, আমাকে ভুল করবেন না, তবে পটভূমিতে মোবাইল ডেটা প্রবাহিত রাখা সর্বদা প্রয়োজনীয় নয় এবং প্রক্রিয়াটিতে ব্যাটারির জীবনকে প্রভাবিত করে।
আপনি যদি উন্নত সেটিংস টুইট করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তবে আপনি এই বৈশিষ্ট্যটি বিকাশকারী বিকল্পগুলি নামক একটি বিশেষ লুকানো মেনুতে বন্ধ করতে পারেন। মেনুটি প্রকাশ করতে, ফোন সম্পর্কে সেটিংস> এ যান এবং বিকাশকারী বিকল্পগুলি আনলক করতে সাতবার বিল্ড নম্বরে আলতো চাপুন। এখন, সেটিংস> সিস্টেম> বিকাশকারী বিকল্পগুলিতে ফিরে আসুন, “মোবাইল ডেটা সর্বদা সক্রিয়” সন্ধান করুন এবং এটি বন্ধ করে দিন।
আপনি যখন আপনার সংযুক্ত ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের পরিসীমা থেকে সরে গেলে আপনি সেলুলার ডেটাতে কিছুটা ধীর গতিতে স্থানান্তর লক্ষ্য করতে পারেন, তবে অনেকের কাছে এই সামান্য অসুবিধা ব্যাটারি সঞ্চয়ের জন্য মূল্যবান।
7। আপনার ব্যাটারির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অভিযোজিত চার্জিং সক্ষম করুন
ব্যাটারি লাইফ সর্বাধিক করা কেবল দিনের বেলা এটি তৈরি করার মতো নয়, এটি বহু বছর ধরে আপনার ব্যাটারি সুস্থ রাখার বিষয়েও। নতুন পিক্সেল ডিভাইসে গুগলের চার্জিং অপ্টিমাইজেশন মেনু ব্যাটারি পরিধান হ্রাস করতে সহায়তা করার জন্য কয়েকটি স্মার্ট সরঞ্জাম সরবরাহ করে, বিশেষত রাতারাতি চার্জিংয়ের সময়।
অভিযোজিত চার্জিং সময়ের সাথে সাথে আপনার চার্জিং অভ্যাস শিখার মাধ্যমে আপনার ব্যাটারি রক্ষা করতে সহায়তা করে। 100% চার্জ করার পরিবর্তে এবং এটি সেখানে রাখার জন্য ব্যাটারে কারেন্ট খাওয়ানো অব্যাহত রাখার পরিবর্তে আপনার পিক্সেল চার্জগুলি দ্রুত 80% করে, তারপরে আপনি সাধারণত জেগে ওঠার ঠিক আগে চার্জ শেষ করে। এই বৈশিষ্ট্যটি আপনার ব্যাটারি পুরো চার্জে ব্যয় করার সময়টি হ্রাস করে, যা এর সামগ্রিক জীবনকাল প্রসারিত করতে পারে।
অভিযোজিত চার্জিং সক্ষম করতে, সেটিংস> ব্যাটারি> চার্জিং অপ্টিমাইজেশন> অভিযোজিত চার্জিংয়ে যান এবং নিশ্চিত করুন যে “চার্জিং অপ্টিমাইজেশন ব্যবহার করুন” চালু আছে। তারপরে পরীক্ষা করুন যে অভিযোজিত চার্জিং নির্বাচন করা হয়েছে।
8 .. ব্যাটারি স্বাস্থ্য সহায়তার সুবিধা নিন (পিক্সেল 9 এ এবং আরও নতুন)
ব্যাটারির স্বাস্থ্যের কথা বলতে গিয়ে গুগল পিক্সেল 9 এ দিয়ে শুরু করে সর্বশেষ পিক্সেলগুলিতে ব্যাটারি স্বাস্থ্য সহায়তা রোল আউট শুরু করেছে। এই বৈশিষ্ট্যটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ব্যাটারির সর্বোচ্চ ভোল্টেজ পরিচালনা করে, প্রায় 200 চার্জ চক্রের পরে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে 1000 টি চক্রকে সামঞ্জস্য করে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হ’ল ব্যাটারি বার্ধক্যকে ধীর করে দেওয়া এবং আপনার ফোনটি সময়ের সাথে সাথে উচ্চতর ক্ষমতা রাখতে সহায়তা করা।
সুসংবাদটি হ’ল পিক্সেল 9 এ এর মতো সমর্থিত ডিভাইসগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পটভূমিতে এই বৈশিষ্ট্যটি চলছে। সরঞ্জামটি ব্যবহারকারী-সামঞ্জস্যযোগ্য নয়, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যাটারি স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ।
এই টুইটগুলির সাহায্যে আপনি প্রতিটি চার্জ থেকে আরও বেশি কিছু পেতে পারেন এবং আপনার পিক্সেলের ব্যাটারি বছরের পর বছর ধরে সুস্থ রাখতে সহায়তা করতে পারেন। আমি আমার ডিভাইসে এই সেটিংস পরীক্ষা করেছি এবং পার্থক্যটি আসল। আপনি এটি দীর্ঘ দিনের মধ্যে তৈরি করার চেষ্টা করছেন বা আপনার ফোনটি কৌতুকপূর্ণভাবে বয়সে চান, এই ব্যাটারি টিপসগুলি আপনার পিক্সেলকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে দূরত্বে যেতে সহায়তা করবে।