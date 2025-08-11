8 সাইক্লপসের পরিবারের সর্বাধিক আন্ডাররেটেড সদস্য

সুপারহিরো যখন সাইক্লোপস সমস্ত মধ্যে একটি সর্বাধিক আইকনিক শক্তি থাকতে পারে এক্স-মেন ইতিহাস, তবে মহত্ত্বের আসল সম্ভাবনা তার রক্তে। এবং তার পরিবারের গাছের হেভিওয়েট মিউট্যান্টের নিখুঁত সংখ্যা তত্ত্বটি প্রমাণ করে।
মার্ভেল কমিক্সের ইতিহাসের একজন অনুগত অনুরাগী, সিনেমা বাফ বা এর মধ্যে যে কেউ, ভাইয়ের সংখ্যা, আত্মীয়, শিশু এবং নাতি -নাতনিরা যারা সাইক্লোপসের সমান ক্ষমতা দাবি করে তা সর্বদা অবাক। আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারা যারা প্রায়শই তাঁর ছায়ায় পড়ে। যার অর্থ এই তালিকা সাইক্লোপসের সর্বাধিক আন্ডাররেটেড আত্মীয় মরিয়া প্রয়োজন।
রুবি সামার্স
প্রথম উপস্থিতি: এক্স-ফ্যাক্টর: লায়লা মিলার #1 (2008)
একটি ডাইস্টোপিয়া ভবিষ্যতের টাইমলাইনে জন্মগ্রহণকারী আরেকটি শিশু হিসাবে, রুবি সামার্স নিখুঁত শীতল কারণের জন্য পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাইক্লোপস এবং এমা ফ্রস্টের কন্যা হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তার রূপান্তরটি তার পিতামাতার উভয় শক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে উজ্জ্বল উপায়ে একীভূত করে।
রুবি ঠিক তার বাবার মতো কনসাক্সিভ আই বিমগুলি প্রজেক্ট করতে সক্ষম, তবে তার মায়ের মতো অবিনাশী রূপটিও গ্রহণ করতে সক্ষম। জীবন্ত হীরা হিসাবে নয়, একই জীবন্ত রুবি শক্তি তার বাবার দ্বারা অ্যাক্সেস করা। গ্রীষ্মকালীন বিদ্রোহের এই নায়ক আরও সক্রিয় না হওয়ার বিষয়টি সত্য লজ্জা।
অ্যাডাম-এক্স
প্রথম উপস্থিতি: এক্স-ফোর্স বার্ষিক #2 (1993)
সামারস ব্লাডলাইনের সম্ভাবনা কেবল চার্লস জাভিয়ারের চেয়ে বেশি স্বীকৃত এবং শিয়া ইম্পেরিয়ামের নেতা সম্রাট ডি কেন তাদের জিনগত শ্রেষ্ঠত্বকে নির্মম ব্যবহারের জন্য রেখেছিলেন। স্কটের বাবা -মা, ক্রিস্টোফার এবং ক্যাথরিনকে অপহরণ করে এবং পূর্ববর্তীটির সামনে খুন করে জিনিসগুলি শুরু করা।
এই আইনটি ক্রিস্টোফারকে স্টারজামারদের কর্সার হওয়ার পথে পাঠিয়ে দেবে, তবে ডি-কেন শীঘ্রই ক্যাথরিনের রক্ত ব্যবহার করে নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। ক্যাথরিনের সাথে মিলিত তার জেনেটিক উপাদান ব্যবহার করে শিশুদের তৈরি করার আশায়, একমাত্র আসল সাফল্য ছিল অ্যাডাম।
অবশেষে সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে গোপনে উত্থিত হয়ে আদম শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে চলে যেত, তার অর্ধ-ভাই সাইক্লোপস এবং হাভোকের সাথে পথগুলি অতিক্রম করত, তার অবিশ্বাস্য উত্সটি আবিষ্কার করে। আরও অবিশ্বাস্য? তার ভাইদের আক্রমণে তার অনাক্রম্যতা … এবং তাদের রক্তকে জ্বলন্ত অবস্থায় গরম করার আগে প্রতিপক্ষকে রক্তাক্ত কেটে ফেলার নিজের ক্ষমতা। “এক্স-ট্রিম” ডাকনামটি চালু ছিল।
ন্যাট গ্রে
প্রথম উপস্থিতি: এক্স-ম্যান #1 (1995)
বিশ্ব জানে যে স্কট সামার্স এবং জিন গ্রে এর সম্মিলিত ব্লাডলাইনটি কেবল তৈরি করেছে, সময়-ভ্রমণের ফ্যান-প্রিয়। তবে কেবলের আত্মপ্রকাশের খুব বেশি পরে, মার্ভেল দেখিয়েছিলেন যে তিনি কী শক্তি চালাতে পারতেন, যদি তিনি তার বেশিরভাগ ক্ষমতা ব্যবহার না করেন তবে তার একটি রোবোটিক বাহুতে টেকনো-জৈবিক সংক্রমণকে সীমাবদ্ধ করতে।
ফলাফলটি ছিল নাথানিয়েল গ্রে, সাইক্লোপসের কৃত্রিমভাবে নির্মিত পুত্র এবং জিন গ্রে, এক্স-ম্যান হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত। যদিও “অ্যাপোক্যালাইপস” এক্স-মেন ফেভারিটগুলিতে বেশ কয়েকটি আইকনিক টুইস্ট তৈরি করেছে, নাট এখনও তার ধাতব সজ্জিত, গ্রিজলড বৈকল্পিক দ্বারা ছাপিয়ে গেছে।
যা সত্যই লজ্জাজনক। নাটকে কেবল চূড়ান্ত শক্তিশালী টেলিপ্যাথ এবং টেলিকিনেটিকই নয় (সরাসরি তার মায়ের কাছ থেকে তৈরি করা হয়েছিল, তার কেবল তার মতো তার ক্লোন নয়), তবে তার পিতার মতো নেতৃত্বের কাছে একই আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাকে মিউট্যান্ট ক্যাননে থাকার জন্য স্ট্যান্ডেলোন হিসাবে পরিণত করেছিলেন।
আশা গ্রীষ্ম
প্রথম উপস্থিতি: এক্স-মেন (খণ্ড ২) #205 (2007)
এক্স-মেনের কাছে প্রতিটি পরাজয়ের সাথে একটি বিজয় আসে, সুতরাং যখন হাউস অফ এম এর ঘটনাগুলি “মোর মিউট্যান্টস” দেখেছিল, মার্ভেল ইউনিভার্স হোপ গ্রীষ্মকালীন তৈরি করতে উপযুক্ত বলে মনে করেছিল। ঠিক আছে, প্রযুক্তিগতভাবে, ফিনিক্স বাহিনী জিন গ্রে সময়ের সাথে ভ্রমণ করার জন্য একজন মহিলাকে ধন্যবাদ জানায়।
প্রায় অবিলম্বে, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে শিশুটি মিউট্যান্ট মশীহ হওয়ার নিয়ত ছিল, ফলস্বরূপ কেবল তার সুরক্ষার জন্য তারের সময় ভ্রমণ করেছিল। তবে “আশা” এর শক্তি প্রাকৃতিক কিছু ছাড়িয়ে যায়। তার নিজের ওমেগা-লেভেল সম্ভাবনা জানা শক্ত, যেহেতু হোপের রূপান্তরটি একটি কল্পনাপ্রসূত, চূড়ান্ত ডিগ্রীতে নিকটবর্তী যে কোনও মিউট্যান্ট ক্ষমতার প্রতিলিপি বা প্রশস্ত করতে পারে।
এম-ডে-এর ট্র্যাজেডি ইতিহাসের পরিবর্তিত হয়েছিল এবং হোপের জন্মের অলৌকিক ঘটনাটি এটিকে বিপরীত করতে সহায়তা করেছিল। মিউট্যান্টরা ক্রাকোয়ায় পুনরুত্থান আনলক করার কারণেই তিনি কেবল কারণেই ছিলেন না, তবে হাঁটা “উইন বোতাম” যা নিশ্চিত করেছিল যে তারা এমনকি এটি সম্ভব করতে বেঁচে গেছে।
রাহেল গ্রে
প্রথম উপস্থিতি: দ্য আনক্যানি এক্স-মেন #141 (1981)
প্রযুক্তিগতভাবে মার্ভেল ইউনিভার্সের সাথে রাহেল সামার্স হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এই অনুমানমূলক শিশুটি সাইক্লোপস এবং জিন গ্রে -তে জন্মগ্রহণ করেছিল ডুমড ফিউচারে বিখ্যাত এক্স-মেনস ‘ভবিষ্যতের অতীতের দিনগুলি’ সময় ভ্রমণ অ্যাডভেঞ্চার। টেলিপ্যাথিক উপহারের সাথে জন্মগ্রহণ করা, তবে এই শিশুটিকে তার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে মিউট্যান্ট-শিকারের শিকার হিসাবে পরিণত করা হয়েছিল।
তবে রাহেলের টেলিপ্যাথিক উপহারগুলি মন পড়ার বা ক্রিয়া জোর করার বাইরে চলে গিয়েছিল, যা তিনি স্পর্শ করেছিলেন তার সাথে আরও গভীর সংযোগ তৈরি করে। অবশেষে তার উপহারের উপর নির্ভর করে, তার ভবিষ্যতের এক্স-মেন বেঁচে যাওয়া এবং ফিনিক্স ফোর্স, রাহেল তার ভবিষ্যত থেকে নিজেকে ছিঁড়ে ফেলতে এবং পরিবর্তে মূল 616 মার্ভেল ইউনিভার্সে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছিল।
তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, রাহেলকে জিন গ্রে’র বংশধরদের কাছে এখনকার স্ট্যান্ডার্ড ‘সীমাহীন’ সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হয়। যার জন্য তিনি সাইক্লোপসের প্রশ্নবিদ্ধ রোমান্টিক ইতিহাস বিবেচনা করেও তার উপাধি পরিবর্তন করেছিলেন।
হাভোক
প্রথম উপস্থিতি: এক্স-মেন #54 (1969)
এই অন্তর্ভুক্তির জন্য সত্যই কোনও যুক্তি প্রয়োজন নেই, যেহেতু সাইক্লোপসের ছোট ভাইকে কার্যত আন্ডাররেটেড হওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। সর্বোপরি, স্কট যখন কেবল চোখ খুলে দেয় তখন ডেস্ট্রুক্রাইভ ফোর্সের তুলনায় অ্যালেক্স সামার্সের এক ধরণের পরাশক্তিটি আনলক করার স্বপ্ন রয়েছে। তবে হ্যাভোক হিসাবে, অ্যালেক্স প্রমাণ করেছেন যে তিনি যখন হতে চান ঠিক তেমন মারাত্মক।
মিউটেশন স্তরে, অ্যালেক্স কার্যকরভাবে সমস্ত বিকিরণ, মহাজাগতিক বা অন্যথায়, সর্বদা শোষণ করে। নিজেরাই একটি শক্তিশালী শক্তি-নালিং উপহার, তবে এটি হাভোকের সেই বিকিরণকে প্লাজমার তরঙ্গ হিসাবে প্রকাশ করা যা তাকে শক্তিশালী যোদ্ধা করে তোলে। এবং উড়ন্ত, বিলোপ, গলে বা মানসিকভাবে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার সাথে, হাভোক এক্স-মেনের অন্যতম কুখ্যাতভাবে উপেক্ষিত যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম।
হাইপারস্টর্ম
প্রথম উপস্থিতি: ফ্যান্টাস্টিক ফোর #406 (1995)
গ্রীষ্মকালীন পরিবারের বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসাবে, জোনাথন রিচার্ডস অবশ্যই এটি সত্যই সত্যই এসেছেন। রাহেল সামার্সের পুত্র, তাঁর মা জিনের মতো শক্তিশালী (কমপক্ষে) টেলিপ্যাথ এবং রিড রিচার্ডস এবং স্যু স্টর্মের বাস্তব-পরিবর্তিত পুত্র ফ্র্যাঙ্কলিন রিচার্ডস, জোনাথন তাঁর পরিবারের উভয় উত্তরাধিকার অনুসারে বেঁচে আছেন। খারাপ উপায়ে।
তাঁর মহাবিশ্বের সমস্ত বাসিন্দা বিশ্বকে জয় করে, জোনাথন প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের সবচেয়ে খারাপ অংশে পরিণত হয়েছিল যেখানে মন্দ সর্বোচ্চ রাজত্ব করেছিল। মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তিকে দক্ষ করে তোলা জোনাথন এর শক্তি প্রমাণ করে, তবে এটি তার পূর্বপুরুষদের সাথে কেবল গণ্ডগোলের জন্য ব্যবহার করে দেখায় যে তিনি মার্ভেল ক্যাননে সত্যই কতটা নিরপেক্ষ ছিলেন।
হেপজিবা
প্রথম উপস্থিতি: এক্স-মেন #107 (1977)
সামারস পরিবারের সমস্ত শক্তিশালী সদস্যরা হয় সাইক্লোপসের ভাই বা বংশধর নয় তা প্রমাণ করার জন্য, স্কট সামার্সের সৎ মা হেপজিবাহের বিষয়টি রয়েছে। মিউট্যান্ট নয়, তবে বিড়ালের মতো এলিয়েন মফাইটিসয়েড।
এটি স্কটের বাবা ক্রিস্টোফার ছিলেন যিনি মূলত স্টারজামারদের খুঁজে পেতে মুষ্টিমেয় সহকর্মীদের সাথে জোর করে যোগ দিয়েছিলেন, হেপজিবাহকে সবচেয়ে দক্ষতার একজনের সাথে। সামার পরিবারের সকল সদস্যকে স্মরণীয় মিত্র, মহাজাগতিক বা মিউট্যান্ট একইভাবে আকর্ষণ করে তা নিশ্চিত করে ভালবাসা প্রস্ফুটিত হয়।
