8 সেটিংস আপনার মটোরোলা ফোনে সহজেই ব্যাটারির জীবন উন্নত করতে পরিবর্তন করা উচিত

গুগলের পিক্সেল ফোনগুলি কেবল ব্যাটারি-সেভিং সিক্রেটস অন্বেষণের জন্য নয়। মটোরোলা তার মেনুগুলির ভিতরে প্রায় অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে। মোটো রাজার আল্ট্রা এবং পৃথকভাবে, মোটো জি স্টাইলাস 2025 এর সাথে তিন সপ্তাহ পরে, আমি সরল দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকা কয়েকটি মুষ্টিমেয় টুইটগুলি আবিষ্কার করেছি যা আপনি কোথায় দেখতে পাবেন তা যদি আপনি জানেন তবে আপনার মটোরোলা ডিভাইসে পাবেন।
1। ব্যাটারি সেভার যখন আপনার গেজটি লালটিকে আঘাত করে তখন লাইটগুলি রাখে
ব্যাটারি উদ্বেগ সবচেয়ে খারাপ, এবং ব্যাটারি সেভার একটি নন-মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য যা সঠিক সময়ে সহায়তা করে। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি সেভার 20% চিহ্নে পদক্ষেপে, ইন্টারফেসকে ম্লান করে, স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট ফেলে দেয় এবং কিছু অ-অপরিহার্য ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা বিরতি দেয় যা সাধারণত সময়ের সাথে ব্যাটারিতে খেতে পারে। কল, পাঠ্য এবং ম্যাপযুক্ত নেভিগেশন এখনও ভেঙে যায় তবে আপনি আবার প্লাগ ইন না করা পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কিছু অপেক্ষা করে। এটি একটি সহজ এবং কার্যকর সমাধান।
সেটিংস খুলুন> ব্যাটারি> ব্যাটারি সেভার এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি সেভারটি আলতো চাপুন। আপনি যখন এটিতে এসেছেন তখন সময়সূচী এবং অনুস্মারকগুলিতে যান একটি ডিফল্ট ব্যাটারি স্তর সেট করতে যা বৈশিষ্ট্যটি আপনার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে গেলে ট্রিগার হবে।
সর্বাধিক ব্যাটারি সেভার লাইভ ওয়ালপেপারগুলি হিমায়িত করে, মোটো ক্রিয়াগুলি বন্ধ করে, 15-সেকেন্ডের স্ক্রিনের সময়সীমা জোর করে এবং এমনকি 5 জি মডেমটি নিষ্ক্রিয় করে আরও এগিয়ে যায়। আমি এই কঠোর পরিবর্তনগুলি বাইপাস করার জন্য আমার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলি সেট করেছি যাতে আমি নিরাপদে থাকতে পারি এবং মিশন-সমালোচনামূলক কার্যগুলিতে সংযুক্ত থাকতে পারি।
2। অভিযোজিত ব্যাটারি পিছনের ঘরে ফ্রিলোডিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি লক করে
বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যাকগ্রাউন্ডের সুবিধাগুলি অর্জনের আশা করে তবে কয়েকটি নিরবচ্ছিন্ন অ্যাক্সেসের প্রাপ্য। অভিযোজিত ব্যাটারি আপনার অভ্যাসগুলি অধ্যয়ন করে, আপনি যে অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে খুব কমই খোলেন তা দাগ দেয় এবং এগুলিকে একটি সীমাবদ্ধ বালতিতে নিয়ে যায় যা এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার না করে যখন এই সরঞ্জামগুলি র্যাম্প করে।
বৈশিষ্ট্যটি স্যুইচ করতে সেটিংস> ব্যাটারি> অভিযোজিত ব্যাটারিটিতে যান এবং সেখান থেকে অ্যান্ড্রয়েড আপনার ব্যবহার সম্পর্কে ডেটা সংগ্রহ করার সাথে সাথে সময়ের সাথে আরও নির্ভুল বাড়ার সময় গেটকিপিং পরিচালনা করে।
3। অভিযোজিত উজ্জ্বলতা কোনও অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ছাড়াই ডিমার স্যুইচটি পরিচালনা করে
স্ক্রিনগুলি প্রায়শই স্মার্টফোনে ব্যাটারির এক নম্বর গ্রাহক হয়। অভিযোজিত উজ্জ্বলতা আপনার পরিবেশের জন্য একটি আরামদায়ক উজ্জ্বলতার স্তর বেছে নিতে একটি পরিবেষ্টিত হালকা সেন্সর ব্যবহার করে সহায়তা করার জন্য এখানে রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে, এটি কীভাবে আপনি বিভিন্ন পরিবেশে আপনার সেটিংস ম্যানুয়ালি টুইট করে এবং সেই স্বয়ংক্রিয় সেটিংসকে আরও পরিমার্জন করে তা পর্যবেক্ষণ করে।
সেটিংস> প্রদর্শন> অভিযোজিত উজ্জ্বলতায় বৈশিষ্ট্যটি সক্ষম করুন। আপনার ব্যবহার শিখতে কয়েক সপ্তাহ দেওয়ার কথা মনে রাখবেন। বেনিফিটগুলি যখন শো হয় তখনই।
4। দক্ষতা-প্রথম রিফ্রেশ রেট, যথেষ্ট মসৃণ এবং অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ
হাই-রেফ্রেশ প্রদর্শনগুলি আশ্চর্যজনক দেখাচ্ছে, কোনও প্রশ্ন নেই, তবে তারা নাটকীয়ভাবে ব্যাটারির জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। রাজার আল্ট্রা পুরোপুরি 165Hz এ শীর্ষে রয়েছে, এবং এই হারটি ভারী ব্যবহারের দিনগুলিতে দীর্ঘায়ু প্রভাব ফেলতে পারে। আমি মাঝে মাঝে ট্র্যাভেল স্প্রিন্টের আগে 60Hz দক্ষতা সেটিংয়ে স্যুইচ করি। কখনও কখনও, আমি বরং 120Hz এর জন্য বেছে নেব, যা এখনও মোটো রাজার সর্বাধিক সেটিং থেকে সঞ্চয় করার সময় আশ্চর্যজনক দেখাচ্ছে।
সেটিংস> ডিসপ্লে> রিফ্রেশ রেট প্রদর্শন করুন রিফ্রেশ রেট> দক্ষতা প্রথমে 60Hz অপারেশনের জন্য, বা স্মার্ট এবং 120Hz এর জন্য ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে হারটি পরিবর্তন করুন।
5 … একটি সংক্ষিপ্ত স্ক্রিনের সময়সীমা ক্যামেরা-ভিত্তিক মুখ সনাক্তকরণ ট্রাম্প করে
যদি স্ক্রিনটি চালু না থাকে তবে এটি ব্যাটারি হ্রাস করছে না। এই সত্যটি স্মার্টফোনে ব্যাটারি লাইফ পরিবর্তন করার সহজতম উপায়গুলির একটিতে স্ক্রিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে। আমি বেশিরভাগ অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণত একটি 30-সেকেন্ডের সময়সীমা বেছে নিই তবে কখনও কখনও আমি গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স শোয়ের মতো প্রযুক্তিগত ইভেন্টগুলির মাধ্যমে এটি তৈরি করতে 15 সেকেন্ডে নামিয়ে আনব।
মটোরোলা মনোযোগী ডিসপ্লে সরবরাহ করে, যা আপনার মুখটি যতক্ষণ না দেখায় ততক্ষণ স্ক্রিনটি আলোকিত রাখে তবে সাবধানতা অবলম্বন করুন। সেই বৈশিষ্ট্যটি যেমনটি ভালভাবে উদ্দেশ্যযুক্ত, এটির জন্য বারবার চেকগুলি গুলি চালানোর জন্য সেলফি ক্যামেরা প্রয়োজন, এবং সেই পদ্ধতির প্রক্রিয়াটিতে ব্যাটারি পোড়ায়।
সেটিংস> প্রদর্শন> স্ক্রিনের সময়সীমা খুলুন এবং আপনার পছন্দসই বিলম্ব সেট করুন। মনোযোগী প্রদর্শন অক্ষম করুন যাতে ক্যামেরা বন্ধ থাকতে পারে এবং আপনার ব্যাটারি শ্বাস নিতে পারে।
6। ডার্ক মোড OLED পিক্সেলকে একটি ঝাঁকুনি নিতে দেয়
পিক্সেলগুলি কালো থাকলে ওএইএলডি প্যানেলগুলি প্রায় কোনও শক্তি আঁকেন না। একটি স্থায়ী অন্ধকার থিম, সুতরাং, একটি মুক্ত শক্তি ছাড়ের মতো কাজ করে। আমি প্রায় পুরো সময়ের মধ্যে ডার্ক মোডের অভ্যন্তরে থাকি, তবে সূর্যোদয়-থেকে-সূর্যাস্তের সময়সূচী এখনও যে কেউ উজ্জ্বল দিনের সময় প্যালেট পছন্দ করে তার জন্য সম্মানজনক উত্সাহ প্রদান করে।
সেটিংস> ব্যক্তিগতকৃত> গা dark ় মোডে স্যুইচটি ফ্লিপ করুন এবং গা dark ় বা রূপান্তর চয়ন করুন। আপনি এমনকি আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন এবং আপনার হোম স্ক্রিনে একটি খাঁটি-কালো ওয়ালপেপার সেট করতে পারেন যাতে অব্যবহৃত পিক্সেলগুলি আরও প্রায়শই বন্ধ থাকে। প্রতিটি সামান্য কিছু সাহায্য করে।
7। বিকাশকারী বিকল্পগুলির মধ্যে সর্বদা সক্রিয় মোবাইল ডেটা বন্ধ করুন
ওয়াই-ফাই ডেটা পরিচালনা করার সময় অ্যান্ড্রয়েড সেলুলার মডেমকে জাগ্রত রাখে, তাই আপনি কখনই হ্যান্ডঅফের বিলম্ব অনুভব করেন না। যাইহোক, সেই প্রস্তুতি স্থির স্রোতের ব্যয়ে আসে। আমি সেই পতাকাটি বন্ধ করে দিয়েছি এবং সংযুক্ত ওয়াই-ফাই থেকে দূরে সরে যাওয়ার সময় একটি অর্ধ-সেকেন্ড বিরতি গ্রহণ করি, যা ব্যাটারি লাভের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে অজ্ঞাত ট্রেডঅফ।
এই বৈশিষ্ট্যটি কিছুটা লুকিয়ে রয়েছে, তবে আমার সাথে সহ্য করুন। প্রথমত, ফোন সম্পর্কে সেটিংস> খোলার মাধ্যমে বিকাশকারী বিকল্পগুলি আনলক করুন, বিল্ড নম্বরটি সাতবার ট্যাপ করে এবং বিকাশকারী বিকল্পগুলি সক্রিয় করুন। তারপরে সেটিংস> সিস্টেম> বিকাশকারী বিকল্পগুলি খুলুন, সর্বদা সক্রিয় মোবাইল ডেটাতে স্ক্রোল করুন এবং এটি অক্ষম করুন।
8 .. আগামীকালের ব্যাটারি স্বাস্থ্য অপ্টিমাইজড চার্জিং গার্ডস
লিথিয়াম কোষগুলি কয়েক ঘন্টা ধরে পুরো ভোল্টেজে বসতে ঘৃণা করে, যা প্রায়শই আমরা যখন আমাদের ডিভাইসগুলি রাতারাতি প্লাগ করি তখনই ঘটে। অপ্টিমাইজড চার্জিং আপনার রাতের রুটিন অধ্যয়ন করে, বেশিরভাগ রাতের 80% এ ব্যাটারি ধারণ করে এবং আপনার অ্যালার্ম বেজে যাওয়ার ঠিক আগে পুরোপুরি শীর্ষে থাকে।
আপনি সেটিংস> ব্যাটারি> অপ্টিমাইজড চার্জিংয়ের অধীনে বৈশিষ্ট্যটি সক্রিয় করতে পারেন। কম পিক-ভোল্টেজ ঘন্টাগুলি আপনার ব্যাটারির জীবনকাল প্রসারিত করা উচিত, যাতে আপনি আপনার ডিভাইসটিকে আরও দীর্ঘ রাখতে পারেন।
আপনি তার ভাঁজযোগ্য নস্টালজিয়া বা সেই দরকারী স্টাইলাসের জন্য কোনও মটোরোলা স্মার্টফোন কিনেছেন কিনা, এই আটটি সামঞ্জস্য আপনাকে ব্যাটারি উদ্বেগের একটি বাজে কেস অনুভব করা থেকে বিরত রাখতে হবে।
