8-11-25 সপ্তাহের জন্য আমাদের লাইভ স্পয়লারদের দিনগুলি ইজে-র বিশ্বকে প্ররোচিত করার পরামর্শ দেয়, তবে তা কি সত্যিই হবে?

আমি বিশ্বাস করতে চাই যে ইজে একবারের জন্য তার প্রাপ্য যা তা পেতে চলেছে।
আমাদের জীবনের দিনগুলির দিনগুলির বৃহত্তম সুপারভাইলাইন এবার অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং মনে হচ্ছে সালেম তাঁর সাথে সম্পন্ন হয়েছে।
তবুও, আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করি না আমাদের জীবনের দিনগুলি 8-11-25 সপ্তাহের জন্য স্পোলাররা যখন তারা ইজে’র বিশ্বকে প্ররোচিত করবে বলে প্রস্তাব দেয়। তিনি সর্বোপরি ফিনিক্সের ছেলে।
বিচারের রায়টি আরও কাছাকাছি আসার সাথে সাথে ইজে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন বলে মনে হচ্ছে
তিনি বেলকে যা করেছিলেন তা হ’ল কমপক্ষে অস্থায়ীভাবে একটি টার্নিং পয়েন্ট।
ইজে বুঝতে পেরেছিল যে কেউ এটিকে কেবল ব্যবসা হিসাবে দেখবে না, বিশেষত বেল নয়, যখন তিনি একটি ভুল বিচারের জন্য চলে এসেছিলেন কারণ বেল তাঁর বান্ধবী ছিলেন এবং তাই আগ্রহের বিরোধের দ্বন্দ্ব ছিল।
তিনি আধ ঘন্টা আগে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের মধ্যে বিচারটি পেতে দেবেন না এবং তিনি সর্বদা তাঁর পাশে ছিলেন।
তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা বোধ করবেন না, তবে আমি অনুমান করি যে তার বড় অহং তাকে নিশ্চিত করেছে যে তিনি এত আকর্ষণীয় যে তিনি এটিকে উপেক্ষা করবেন।
বেল এবং বিচারক দুজনেই এই বাজে কথাটি দেখেছিলেন, যা গতির একটি দুর্দান্ত পরিবর্তন ছিল।
যাইহোক, আমাকে ভাবতে হবে যে ইজে-র সাথে জিনিসগুলি ভাঙার বিষয়ে কীভাবে আন্তরিক, যদি সে তার বাড়িতে দ্বিতীয়বারের মতো কথা বলার জন্য তার বাড়িতে আসে, যা আমাদের লাইফের দিনগুলি 8-11-25 সপ্তাহের জন্য পরামর্শ দেয়।
ইজে বেলের সাথে বিরোধের কারণে নিজেকে আঘাত করেছে বলে মনে হচ্ছে (বা সম্ভবত জনির সাথে একজন)
বেল যখন ইজে তাকে জানানোর জন্য মেনশনে পৌঁছে তখন তার কাছে তিনি এখনও মারা গেছেন, তখন তার দুটি আঙ্গুলের উপর লাল নাকলস এবং একটি ব্যান্ডেজ রয়েছে।
ইজে জেনে তিনি সম্ভবত ঘর জুড়ে একটি পানীয় ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, যদিও তার আঘাতগুলি একটি দেয়াল ঘুষি দেওয়ার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ।
তিনি বেল সম্পর্কে যতটা হৃদয়গ্রাহী, আমি সন্দেহ করি যে এটিই এই আত্ম-ক্ষতিগ্রস্থ আঘাতটিকে ট্রিগার করেছিল।
ইজে জনির সাথে সংশোধন করার বিষয়ে ছিল, তবে স্পোলার ভিডিওটিতে জনি তাকে বলেছে যে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
এটি ইজে প্রান্তের উপরে ধাক্কা দেবে।
জনির সাথে তাঁর সম্পর্ক তাঁর কাছে সবকিছু।
তিনি সামিকে ধর্ষণ করার জন্য আফসোস করেন না – তিনি আফসোস করেছেন যে জনি তাঁর ধারণার পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্ধান করেছেন জনিকে তাকে ঘৃণা করেছিলেন।
এবং এখন, ইজে তার নির্মম আচরণের প্রতিটি বিটকে ন্যায়সঙ্গত করে বলেছে যে জনিকে তাকে গুলি করার অভিযোগের জন্য সমস্যা থেকে মুক্তি দেওয়ার সেরা উপায়।
সুতরাং যদি জনি ইজে মামলা থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায় তবে ইজে এটি হারাতে পারে।
তিনি জনির ভালবাসা এবং অনুমোদনের পিছনে জয়লাভ করতে মরিয়া হয়ে উঠবেন এবং সম্ভবত তিনি একজন যোগ্য বাবা প্রমাণ করার প্রয়াসে আসলে কী সহায়তা করবে তার ঠিক বিপরীতটি করবে।
ভুল ব্যক্তি কারাগারে শেষ হওয়ার আগে আমাদের সত্যিকারের শ্যুটারটি খুঁজে বের করতে হবে
৮-১১-২৫ সপ্তাহের জন্য আমাদের লাইভ স্পয়লারদের দিনগুলি বলে যে চ্যানেল জনির হয়ে পড়তে চায়।
এর অর্থ হ’ল ইজে -র কৌশলগুলি ব্যর্থ হচ্ছে। এর অর্থ হ’ল একজন নির্দোষ মহিলা স্বীকার করার চেষ্টা করছেন। উঘ।
চ্যানেল ইতিমধ্যে দু’বার না এমন কাজগুলির জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কোনওভাবেই যে তিনি পলিনার সাথে শুটিংয়ের সময় জনির জন্য অপেক্ষা করেছিলেন তা গণনা করা হয় না কারণ কোনও প্রমাণ নেই যে কোনও প্রমাণ নেই যে তিনি অন্য সময়ে মেনশনে ছিলেন না।
এখানে বোকামি ব্যথা করে, যেমন ক্রমাগত স্যালেমের একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি করেননি।
জনি ইজেকে চ্যানেলের পক্ষে সহজ হতে বলার কথা বলে, তবে ইজে সম্ভবত বিপরীতটি করবে কারণ তিনি চ্যানেলের বিরুদ্ধে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ দেখেন এবং যুক্তিসঙ্গত সন্দেহও তৈরি করেছিলেন।
আমি মনে করি ইজে এর কৌশল ব্যাকফায়ার করবে। তিনি প্রতিটি সাক্ষীর দিকে আঙুলটি দেখিয়েছেন, যা হতাশার চিৎকার করে, যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নয়।
তবে সালেমে এটি একটি কার্যকর হুমকি – এবং এমন একটি যা জনিকে তার ছায়াময় বাবার উপরে স্ত্রীকে বেছে নেবে।
রাহেল কি সব পরে কি করেছে?
8-11-25 সপ্তাহের জন্য আমাদের লাইভ স্পয়লারদের দিনগুলি অবশেষে রাহেলকে সাক্ষীর স্ট্যান্ডে রাখে।
কয়েক মাস ধরে, আমরা সকলেই অনুমান করেছি যে ছোট মেয়েটি আসল শ্যুটার ছিল।
বছরখানেক আগে অ্যাড্রিয়েন ডিউকে গুলি করার সময় এবং তারপরে স্মৃতিটি অবরুদ্ধ করার মতো কিছু হতে পারে, বিশেষত যেহেতু রাচেলের এই মিষ্টি, সংবেদনশীল সংস্করণটি ব্র্যাডির ক্রেডিট কার্ডটি চুরি করে মহিলাদের কারাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা তার নানীর সাথে কিডনাপ আভার সাথে পরিকল্পনা করা ব্র্যাডির ক্রেডিট কার্ডটি চুরি করেছিল।
রাহেলের ইজে গুলি করার কোনও আসল উদ্দেশ্য ছিল না, তবে সম্ভবত তিনি ক্রিস্টেন বা ব্র্যাডিকে হুমকি দিচ্ছিলেন।
তিনি তার পিতামাতার প্রতি অত্যন্ত অনুগত।
এটি একটি দুর্ঘটনাও হতে পারে।
রাহেল যে বন্দুকটি খুঁজে পায় তার সাথে খেলতে উপরে নয় এবং যখন এটি বন্ধ হয়ে যায় তখন পালিয়ে যায়।
যদি সে জড়িত থাকে তবে এই সপ্তাহে সত্যটি বেরিয়ে আসতে শুরু করতে পারে। ৮-১১-২৫ সপ্তাহের জন্য আমাদের লাইভ স্পয়লারদের দিনগুলি রাহেলকে সাক্ষ্য দিচ্ছে, যা সে দেখেছিল তার ফ্ল্যাশব্যাক দিয়ে সম্পূর্ণ।
কেন, মার্লেনা, কেন?
৮-১১-২৫ সপ্তাহের জন্য আমাদের লাইভ স্পয়লারদের দিনগুলি বলেছে যে মার্লেনার ইজে-র সাথে আরও একটি অধিবেশন থাকবে, তারপরে তিনি ঘুরে ফিরে তাকে উপ-পয়েনা করবেন।
এটি কোনও অর্থবোধ করে না যে মার্লেনা তার সাথে তার মেয়ের সাথে যা করেছিলেন তার পরে তাঁর সাথে মোটেই কাজ করবেন।
তিনি যদি রোগীকে ঘৃণা করেন তবে তিনি একজন চিকিত্সক হিসাবে উদ্দেশ্যমূলক হতে পারবেন না এবং ইজে সম্মোহনের অধীনে মনে রাখার দাবি করতে পারে যে কোনও তথ্য বিশ্বাস করা যায় না।
এটি মূল্যবান নয়, এবং তবুও সে তা করে। উঘ।
আপনি যদি বিচারের জন্য অসুস্থ হন তবে চিন্তা করবেন না – প্রচুর অন্যান্য জিনিস চলছে
বিচারটি সম্ভবত সপ্তাহের একটি বড় অংশ গ্রহণ করবে, তবে যদি এই গল্পের অবাস্তবতা আপনার কাছে চলে আসে তবে আতঙ্কিত হবেন না। এছাড়াও আছে:
- বিস্ট্রোতে মাতাল চুম্বনের বাজে কথা। সত্যিই, এটি কিছুটা অ্যান্টিক্লিম্যাকটিক শোনায়, সারা ব্র্যাডির কাছে ক্ষমা চেয়েছিল যখন গ্যাবি জেন্ডারকে উপদেশ দিয়েছেন, তবে সম্ভবত এটি আরও কিছু আসবে।
- গোয়েন সারাহকে সুইং করা এবং দাবি করে জেন্ডার তাকে ডেটিং করছে। গোয়েন অবশ্যই মিথ্যা বলছেন, তবে আমরা দেখব যে সারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।
- টেট এবং হলি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে, সোফিয়ার হতাশার অনেকটাই। দেখে মনে হচ্ছে তারা বাইক চালানোর পরে চুম্বন করে। এছাড়াও, টেট এবং হোলিকে কিছু পরামর্শ দেওয়ার জন্য বেল এই হাস্যকর বিচার থেকে সময় নেয়।
- চাদ এবং বিড়াল একে অপরের যত্ন নিচ্ছে। সম্ভবত চাদ পরের একজন অসুস্থ হবেন, কারণ ক্যাট তাকে স্বাস্থ্যের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরে “অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার” কথা বলে মনে করা হচ্ছে।
ইজে এর পৃথিবী কি ভেঙে পড়বে? 8-11-25 সপ্তাহের জন্য আমাদের লাইভ স্পয়লারদের দিনগুলি তাই পরামর্শ দেয় তবে এটি বিশ্বাস করা শক্ত।
আমাদের জীবনের দিনগুলি ফাইব্রোমায়ালজিয়ার স্পটলাইটিংয়ের জন্য credit ণের দাবিদার, তবে মার্লেনার গল্পের কাহিনীর একটি মূল ত্রুটি শর্তটি সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে।
8-04-25 এর সপ্তাহের জন্য আমাদের লাইভ স্পয়লারদের দিনগুলি পরামর্শ দেয় যে ইজে-র সর্বশেষ স্কিমটি সালেম স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা এমনকি পাগল।
