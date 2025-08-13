You are Here
8.15 পুতিন | পুতিন এবং ট্রাম্প কেন প্রত্যেকে প্রত্যন্ত আলাস্কাকে 8-9 ঘন্টা দেখা করতে গিয়েছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছে
8.15 পুতিন | পুতিন এবং ট্রাম্প কেন প্রত্যেকে প্রত্যন্ত আলাস্কাকে 8-9 ঘন্টা দেখা করতে গিয়েছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিনের 15 তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় বৈঠকের কথা রয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যম হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বলেছে যে অ্যাঙ্করেজের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পুটার অনুষ্ঠিত হবে। প্রাসঙ্গিক দলগুলি হাঙ্গেরি এবং মধ্য প্রাচ্যের জন্য একটি অবস্থান বেছে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছিল, তবে অবশেষে দূরবর্তী আলাস্কায় দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যখন শীর্ষ পর্যটন মরসুম, ভেন্যু নির্বাচন ছোট হয়। ইউএস মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, মার্কিন কর্মকর্তারা আলাস্কায় একটি পুট বৈঠক করার বিষয়ে দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ এবং এটি ব্যবস্থা করা কঠিন বলে মনে করেছেন কারণ গ্রীষ্মটি আলাস্কার জন্য শীর্ষ পর্যটন মৌসুম, এবং রাজ্য শীর্ষ সম্মেলনের প্রধানদের ধরে রাখার জন্য সীমিত জায়গা রয়েছে। স্থানীয় রাজনীতিবিদরা এমনকি তাদের বাড়িগুলি দেখা করার জন্য তাদের বাড়ি nd ণ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। আয়োজকের ফাইনাল

