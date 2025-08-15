80 এর দশকের এয়ার ব্রাশ আর্ট ছিল ক্রোম-টাস্টিক!

৮০ এর দশকটি ছিল কয়েক দশকের দশক – অতিরিক্ত, লোভ এবং বড় চুল, কয়েকটি নাম দেওয়ার জন্য – তবে এটি এয়ার ব্রাশ শিল্পের জন্যও ছিল। ৮০ এর দশকের শেষের দিকে কিশোরী হিসাবে, আমি মরিয়া হয়ে একটি এয়ার ব্রাশ চেয়েছিলাম যাতে আমি আমার জিন জ্যাকেটের পিছনে আমার প্রিয় ব্যান্ড লোগোগুলি আঁকতে পারি এবং সম্ভবত পাশের পেইন্টিং টি-শার্ট এবং লাইসেন্স প্লেটে কিছু অর্থোপার্জন করতে পারি। আমি ভেবেছিলাম বোর্ডওয়াকের এই ছেলেরা কাস্টম শার্ট বিক্রি করে দেবতা – তারা কীভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে এই জাতীয় শিল্পের কাজ তৈরি করতে পারে?
হাই স্কুল থেকে আমার স্নাতক উপহারটি ছিল একটি এয়ার ব্রাশ এবং একটি সংক্ষেপক, যা আমি কলেজে গিয়েছিলাম এবং আমার 10 ′ x 10 ′ ডর্ম রুমে শূন্য বায়ুচলাচল সহ ব্যবহার করেছি। বাতাস কালি দিয়ে ঘন হবে এবং আমি কয়েক দিন ধরে কালো গু হাঁচি দিচ্ছি, তবে আমি যদি একদিন বড় লিগগুলিতে তৈরি করতে পারি এবং স্থানীয় মলে আমার নিজের বিক্রেতার স্টলটি পেতে পারি তবে এটি মূল্যবান ছিল।
আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার স্বাদগুলি আরও কিছুটা পরিশ্রুত হয়ে উঠল। প্যাট্রিক নাগেল পোস্টারগুলি আমার প্রথম অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালগুলিতে ঝুলিয়ে রেখেছিল – অবশ্যই আমি একবার আদরের খেজুর গাছ এবং সূর্যাস্তের চেয়ে বেশি উচ্চতর। আমি কখনই এয়ার ব্রাশের সাথে খুব ভাল পাইনি, সম্ভবত কারণ আমার স্কুলে কম্পিউটার ডিজাইনের সাথে পরিচয় হয়েছিল এবং এটি আরও সহজ বলে মনে হয়েছিল। আমার এয়ার ব্রাশ অগ্রভাগ ক্রমাগত আটকে থাকবে এবং কম্পিউটারটি সহজ, পরিষ্কার এবং গন্ধমুক্ত থাকাকালীন একটি বেমানান সংক্ষেপক বিষয়গুলিকে কঠিন করে তুলেছিল। আমি আশা করি আমি এটি রাখি, তবে এটি সেই জিনিসগুলির মধ্যে একটি যা পিছনে ফেলে গেছে।
80 এর দশকের এয়ার ব্রাশ শিল্পটি সর্বত্র ছিল – সিনেমা, তোরণ, টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন। খেজুর গাছ, চেরি, ত্রিভুজ, সাইবার্গ মহিলা, সানগ্লাস, গ্রিড এবং বজ্রপাত – প্রচুর এবং প্রচুর বজ্রপাত – নিউজস্ট্যান্ডের প্রতিটি ম্যাগাজিনে এয়ার ব্রাশ পাওয়া যায়।
আমি সর্বদা অগণিত লোগোতে ব্যবহৃত ক্রোম প্রভাব পছন্দ করতাম এবং আমি যখন 80 এর সিনেমা দেখি এবং ক্রোম লোগোটি অন-স্ক্রিনে আসে তখন আমি এখনও একটি রোমাঞ্চ পাই-সর্বদা একটি কালো পটভূমিতে এবং সাধারণত ধাতব হিটিং ধাতুর একটি দুর্দান্ত শব্দ প্রভাব সহ।
একজন দক্ষ শিল্পী কোনও এয়ার ব্রাশের সাথে এমন জিনিসগুলি করতে পারেন যা কেবল অন্যান্য চিত্রগুলির সাথে সম্ভব নয় – স্টারবার্স্টস, স্তরগুলি, স্বচ্ছতা এবং ইয়ার রিভেঞ্জ বক্স আর্টের মতো গতির লাইনগুলি – এবং কেবল চিঠিতে সেই ধাতব প্রভাবটি দেখুন!
আজ, আপনি এখনও বিজ্ঞাপনে এয়ার ব্রাশ-অনুপ্রাণিত শিল্প খুঁজে পান যা কাগজে কালি না দিয়ে ডিজিটালি সম্পন্ন হয়েছে। ডিজিটাল আর্টটি যদিও কিছুটা নিখুঁত – গ্রেডিয়েন্ট মিশ্রণগুলি ত্রুটিহীন, অন্যদিকে একটি এয়ার ব্রাশ আপনাকে সামান্যতম অসঙ্গতি দেয় যা এটিকে আরও প্রকৃত দেখায়।
80 এর দশকে যেমন জেমস হোয়াইটের এই নকশার মতো শ্রদ্ধা দেখে ভাল লাগল সংকেত জন্য ফার ক্রি 3: ব্লাড ড্রাগন ভিডিও গেম – ক্রোম, চেক; গ্রিড, চেক; বজ্রপাত, চেক। হ্যাঁ, এটি 80 এর দশক।
দুর্ভাগ্যজনক যে এয়ার ব্রাশটি ফটোশপ বা চিত্রকের পক্ষে অনেক শিল্পী একপাশে ফেলে দিয়েছে। আমি নিজেকে বলতে থাকি যে এই দিনগুলির মধ্যে একটি, আমি আমার পুরানো এয়ার ব্রাশটি ধুয়ে ফেলব এবং এটিকে আরও চেষ্টা করব। আমি সবার জন্য টি-শার্ট তৈরি করব।