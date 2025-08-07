85.5% কোম্পানির সাথে মানচিত্রের মূলধন পরিচালক

পুনর্গঠনে বিশেষজ্ঞ, সংস্থা ব্র্যাডেস্কো এবং ব্যাঙ্কো ডিও ব্রাসিলকে স্টকগুলিতে গ্রুপ থেকে debts ণ সরিয়ে নিয়েছিল এবং ব্যবসায়ের 85.5% এর টুকরো জিতেছে; অপারেশন সহ debt ণ এবং আর্থিক ব্যয় হ্রাস পায়
ক বাহিয়া ক্যাসাস এটি একটি নতুন মালিক আছে। দ্য ম্যাপা ক্যাপিটাল ম্যানেজার এটি ৮৫.৫% কোম্পানির মালিক হয়ে ওঠে, debt ণ সিকিওরিটিজকে (তথাকথিত ডিবেঞ্চার) খুচরা বিক্রেতার সাধারণ (ভোটিং অধিকার) ক্রিয়ায় রূপান্তর করার পরে। এই আন্দোলনের সাথে, গোষ্ঠীর debt ণ অর্ধেক নেমে আসে, 1.6 বিলিয়ন ডলারে। এটি অনুমান করা হয় যে আর্থিক ব্যয়ে 230 মিলিয়ন ডলার হিসাবে বার্ষিক অর্থনীতি উত্পন্ন হবে।
“আমরা এই গোষ্ঠীর সম্ভাবনাতে বিশ্বাস করি, এমএপিএর অংশীদার ফার্নান্দো বেদা এক বিবৃতিতে বলেছেন।” অপারেটিং ফলাফলগুলির বিবর্তন আরও দৃ .় করে যে সংস্থাটি সঠিক পথে চলেছে। “
ক্যাসাস বাহিয়া অপারেশনাল এবং আর্থিক পুনর্গঠনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলছে, যা ২০২৩ সালে শুরু হয়েছিল। অন্যান্য খুচরা বিক্রেতাদের হিসাবে, নেটওয়ার্কটি ভোগ করেছে হঠাৎ আগ্রহের উচ্চতামহামারী পরে। 2024 সালে, তিনি debt ণ দীর্ঘায়িত করতে এবং আর্থিক ব্যয় হ্রাস করার জন্য একটি বিচার বহির্ভূত পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।
একই সময়ে, তিনি স্টকগুলি হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন এবং “আপনার প্রতি সম্পূর্ণ উত্সর্গ” এর মতো প্রচারগুলি সহ, সংস্থাগুলি কয়েক দশক ধরে ব্যবহৃত হয়। এটি অ্যাপ্লিকেশন এবং নতুন স্টোর ফর্ম্যাটগুলিতে বিনিয়োগ করে ক্যাসাসবাহিয়া এডিএস প্ল্যাটফর্মটিও চালু করেছে।
ক্রিয়ায় debt ণ রূপান্তরকে এই পুনরুদ্ধারের আরেকটি পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। খুচরা বিক্রেতার মতে, আন্দোলনটি তার মূলধন কাঠামোকে শক্তিশালী করে এবং তার রূপান্তর পরিকল্পনার মধ্যে একটি “কৌশলগত পদক্ষেপ” উপস্থাপন করে। ক্যাসাস বাহিয়া গ্রুপের সভাপতি রেনাটো ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছেন, “এটি আর্থিক ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক হ্রাসে অবদান রাখতে হবে, বিশেষত বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যে” এস্তাদো/সম্প্রচার।
মানচিত্রের মূলধন দুটি প্রধান credit ণদাতার debt ণ কিনেছিল, ব্র্যাডেস্কো এবং ব্যাঙ্কো ব্রাসিল করে এবং ক্রেডিট লাইনগুলি ব্যাংকগুলির সাথে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, শ্বাস পেতে সক্ষম হতে এবং আবার বাড়ার চেষ্টা করতে সক্ষম হয়েছিল। এমএপিএ আর্থিক পরামর্শ, debt ণ পুনর্গঠন, সংযুক্তি এবং অধিগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া এবং অটো শিল্পের জন্য প্লাস্টিকের সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী প্লাসকারের মতো সংস্থাগুলিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।
লেনদেনের সাথে, খুচরা নেটওয়ার্কের অন্যান্য শেয়ারহোল্ডাররা, এমন একটি দল যার প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল ক্লিনের পরিবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অংশগ্রহণ হারিয়েছে। যেমন দেখানো হয়েছে এস্তাদো/সম্প্রচার সেই সময়, শেয়ারহোল্ডার মিশেল ক্লেইন, সংস্থার রাজধানীর 3.8% এর মালিক, গ্রুপের কাউন্সিলে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে 2026 সালে এবং অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছিলেন। বিশ্লেষকদের মধ্যে সন্দেহ হ’ল মানচিত্রটি কীভাবে এর সাথে সম্পর্কিত হবে। চেয়েছিলেন, ম্যানেজার কোনও মন্তব্য করেননি।