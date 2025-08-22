You are Here
9 ম সার্কিট হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, নেপালের জন্য টিপিএস প্রত্যাহারগুলিতে ডিএইচএসকে ব্যাক করে
পশ্চিম উপকূলে নির্ভরযোগ্যভাবে উদারপন্থী নবম সার্কিট কোর্টের আপিল হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে বুধবার একটি জয় হস্তান্তর করার পরে বিচারকদের একটি প্যানেল তিনটি মূল দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য শরণার্থী মর্যাদা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়ার রায় দেয়।

বিচারকরা সর্বসম্মতিক্রমে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোমের পক্ষে ছিলেন, যাকে হন্ডুরান, নিকারাগুয়ান এবং নেপালি অভিবাসীদের জন্য জুলাইয়ের টিপিএস প্রত্যাহার করে ন্যাশনাল টিপিএস জোট নামে একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল।

নোমের প্রধান মুখপাত্র মন্তব্য করেছিলেন যে এর নামে টিপিগুলি অস্থায়ী বলে মনে করা হচ্ছে এবং প্রোগ্রামটির “অবিচ্ছিন্ন অভিবাসন” দিকটির একটি উল্লেখ করেছেন।

“এটি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য আরও একটি বিশাল আইনী বিজয়, আইনের শাসন, আমেরিকান জনগণের সুরক্ষা। সহকারী সচিব ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন ডা।

ভেনিজুয়েলার অভিবাসী, প্রগ্রেসিভ গ্রুপ স্যু ট্রাম্প অ্যাডমিন নোম নিক্সেস বিডেন-যুগের পরে ‘সুরক্ষিত অবস্থা’

“টিপিএস কখনই কোনও ডি ফ্যাক্টো আশ্রয় ব্যবস্থা হিসাবে বোঝানো হয়নি, তবুও এইভাবেই পূর্ববর্তী প্রশাসনগুলি কয়েক দশক ধরে এটি ব্যবহার করেছে যখন কয়েক হাজার হাজার বিদেশীকে যথাযথ পরীক্ষা -নিরীক্ষা ছাড়াই দেশে প্রবেশ করেছিল। এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থায় আমাদের স্বদেশ ও এর জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে অখণ্ডতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে।”

অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা, ১৯৯০ সালের ইমিগ্রেশন এবং জাতীয়তা আইনের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক উপাধি, বলা হয়েছে যে সশস্ত্র সংঘাত বা পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি দেশগুলির লোকেরা অল্প সময়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত থাকতে পারে।

এই ধরনের অভিবাসীরা কাজ এবং ভ্রমণের অনুমোদন পেতে পারে এবং যতক্ষণ না ফেডারেল সরকার সিদ্ধান্ত নেয় ততক্ষণ নির্বাসন থেকে সুরক্ষিত থাকে।

হাজার হাজার অভিবাসী সম্মিলিতভাবে টিপিএসের সেই বিশেষ মঞ্জুরির উপর নির্ভর করে। ডিএইচএস ভেনিজুয়েলার অভিবাসীদের জন্য পৃথক উপাধি প্রত্যাহার করার জন্যও কাজ করেছে।

ফেড কোর্ট অফ আপিলগুলি ট্রাম্প অ্যাডমিনকে 60 কে অভিবাসীদের সুরক্ষার জন্য বিরতি দেয়

মূলত, জুলাইয়ের একটি নিম্ন আদালত চার মাসের জন্য নিকারাগুয়ান, নেপালিজ এবং হন্ডুরান অভিবাসীদের জন্য টিপিএসকে উদ্ধার করার জন্য ডিএইচএসের প্রচেষ্টাটিকে চার মাসের জন্য উড়িয়ে দিয়েছে, যাতে আদালত মামলাটি পুরোপুরি তদন্ত করতে পারে।

এরপরে তিন বিচারকের প্যানেল বুধবার হস্তক্ষেপ করে। প্রায়, 000০,০০০ অভিবাসী যারা এই বিশেষ টিপিএস গ্রুপের আওতায় পড়ে, অনুসারে সিবিএস নিউজ

বৃহস্পতিবার, দ্য আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন আক্রান্ত দেশগুলির টিপিএস হোল্ডারদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি মন্তব্য সংগ্রহ করেছেন, এই পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভের মিশ্রণ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

নেপালি টিপিএস ধারক সন্ধ্যা লামা বলেছেন, “আমি আদালতের সিদ্ধান্তে হৃদয়গ্রাহী।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম 2025 সালে ইকুয়েডরের কুইটোতে বক্তব্য রাখেন। (রয়টার্স)

“আমরা কোনও ‘জরুরি’ নই। আমরা এই পরিবার, এই ধাক্কা সত্ত্বেও আমাদের জীবন তৈরি করে চলেছি।

“আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে সরকার আমার আইনী অবস্থান ছিঁড়ে ফেলতে এবং আমাকে আমার সন্তানের কাছ থেকে আলাদা করতে চায়। আমি যখন শিশু ছিলাম তখন থেকেই আমি হন্ডুরাসে যাইনি,” এই মামলায় হন্ডুরানের স্থানীয় এবং বাদী ঝনি সিলভা যোগ করেছেন।

চার্লস ক্রিটজ ফক্স নিউজ ডিজিটালের একজন প্রতিবেদক।

তিনি ২০১৩ সালে ফক্স নিউজকে লেখক ও প্রযোজনা সহকারী হিসাবে যোগদান করেছিলেন।

চার্লস ফক্স নিউজ ডিজিটালের জন্য মিডিয়া, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি কভার করে।

চার্লস একজন পেনসিলভেনিয়ার স্থানীয় এবং সম্প্রচারিত সাংবাদিকতায় বিএ নিয়ে টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গল্পের টিপস চার্লস.ক্রিটজ@fox.com এ প্রেরণ করা যেতে পারে।

