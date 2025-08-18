9 সাই-ফাই চলচ্চিত্রগুলি যা 2001 এর মতো জেনারটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে: একটি স্পেস ওডিসি

2001: একটি স্পেস ওডিসি এটি একটি গ্রাউন্ড ব্রেকিং সাই-ফাই মুভি, তবে ঘরানার অন্যান্য এন্ট্রিগুলিও এই ধরণের গল্পগুলি পুনরায় আকার দিয়েছে। পরিচালক স্ট্যানলি কুব্রিক তার 1968 সাই-ফাই মুভি দিয়ে সর্বকালের অন্যতম প্রভাবশালী সিনেমা সরবরাহ করেছিলেন। এর গভীর ধারণাগুলির পাশাপাশি, এটি সাধারণ হওয়ার অনেক আগে থেকেই মহাকাশ ভ্রমণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে।
2001একটি সংজ্ঞায়িত সাই-ফাই মুভি হিসাবে খ্যাতি ভাল উপার্জিত, তবে এর অর্থ এই নয় যে এটি একমাত্র সাই-ফাই মুভি যা একটি নতুন পথ তৈরি করেছে। আগে এবং পরে উভয়ই 2001প্রকাশের, এই সিনেমাগুলি বিশেষ প্রভাব, গল্প বলার ক্ষেত্রে এবং শ্রোতা কীভাবে বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী গল্পগুলি দেখেন তার দিক থেকে বিশাল পদক্ষেপ নিয়েছিল।
9
এপসের প্ল্যানেট (1968)
অপবাদ একই বছর হিসাবে বেরিয়ে এসেছিল 2001: একটি স্পেস ওডিসি। এটি কেবল স্ট্যানলি কুব্রিকের সিনেমা দ্বারা ছাপিয়ে যায়নি, তবে এটি তার নিজস্ব ফ্র্যাঞ্চাইজিও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল অপবাদ সিনেমাগুলি আজও অব্যাহত রয়েছে। যাইহোক, এমনকি অনেকগুলি সিক্যুয়াল এবং প্রিকোয়েল ছাড়াও, প্ল্যানেট অফ দ্য এপস তার চিহ্ন তৈরি করেছে।
মুভিতে মেকআপের কাজটি যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল, অভিনেতাদের অচেনা এপিই প্রাণীদের মধ্যে রূপান্তরিত করেছিল। এটি মুভিগুলিতে আনা যেতে পারে এমন ধরণের অদ্ভুত সাই-ফাই চরিত্রগুলির জন্য পথ প্রশস্ত করেছে, মেকআপ প্রোস্টেটিক্স অগ্রণী। তবে মুভিটি কেবল পৃষ্ঠের চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক ছিল।
অপবাদ দেখানো হয়েছে যে উত্তেজনাপূর্ণ সাই-ফাই অ্যাডভেঞ্চারগুলি সামাজিক ভাষ্য অন্বেষণের জায়গাও হতে পারে। এটি ডাইস্টোপিয়ান সিনেমাগুলির মতো বৃদ্ধি পেয়েছিল সোলেন্ট সবুজ এবং লোগানের রানএটি আমাদের আধুনিক সমাজে মন্তব্য করবে।
8
পুরুষদের সন্তান (2006)
একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা সাই-ফাই সিনেমা, পুরুষদের সন্তান একটি আকর্ষণীয় ডাইস্টোপিয়ান দৃষ্টি সরবরাহ করে। এটি মানবতার আসন্ন বিলুপ্তির আশেপাশে কেন্দ্র করে, কারণ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মানুষের গর্ভাবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। যাইহোক, একটি অল্প বয়সী মেয়ে ভিতরে একটি শিশুর সাথে উত্থিত হয় যা বিশ্বের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে।
এটি একটি উজ্জ্বল ভিত্তি, কিন্তু পুরুষদের সন্তানএর ফিল্মমেকিং অ্যাপ্রোচ এটি এটিকে বিশেষ করে তুলেছে। সাই-ফাই মুভিগুলি মূলত ভবিষ্যতকে এমন কিছু ক্লোজ-অফ জিনিস হিসাবে উপস্থাপন করেছে যা শ্রোতা পর্যবেক্ষণ করছে। তবে, তবে মধ্যে পুরুষদের সন্তানপরিচালক আলফোনসো কুয়ারেন এই পৃথিবীতে শ্রোতাদের নিমজ্জন করেছেন।
হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা ফুটেজ ব্যবহার করে এবং দীর্ঘ সময় নেয়, শ্রোতাদের এই খাঁটি এবং নির্লজ্জ বাস্তবতায় স্থাপন করা হয়েছে, এটি আরও বিশ্বাসযোগ্য বোধ করে। এই ধরণের গ্রাউন্ডেড এবং কৌতুকপূর্ণ সায়েন্স-ফাই গ্রহণ করা হয়েছিল স্নোপিয়ার্সার এমনকি এমনকি আমাদের শেষ।
7
অবতার (২০০৯)
পরিচালক জেমস ক্যামেরন তার বেশ কয়েকটি সিনেমাতে প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তবে এরকম প্রভাবশালী উপায়ে কেউ নেই অবতার অবতারএকটি এলিয়েন গ্রহে আদিবাসী প্রাণীগুলির সম্প্রদায়ের মধ্যে নেওয়া একজন সৈনিকের গল্পটি অনিয়ন্ত্রিত বলে সমালোচনা করা হয়েছিল, তবে এটি সিনেমার ভিজ্যুয়াল স্টাইল যা অন্য কোনও কিছুর মতো নয়।
ক্যামেরন গতি-ক্যাপচার প্রযুক্তির উদীয়মান প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন এবং কম্পিউটার-অ্যানিমেটেড চরিত্রগুলি নিয়ে গঠিত একটি অংশের সাথে এটি আয়ত্ত করেছিলেন। “এড়ানো”আনক্যানি ভ্যালি“এই ধরণের পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা, অবতার প্রমাণিত হয়েছিল যে সাই-ফাই প্রাণী তৈরির বিষয়টি যখন আসে তখন নতুন সম্ভাবনা ছিল।
মোশন ক্যাপচার পারফরম্যান্স হঠাৎ করে গভীরভাবে ত্রুটিযুক্ত অনুশীলন থেকে এমন কিছুতে পরিবর্তিত হয়েছিল যা বড় ব্লকবাস্টারগুলির বিক্রয়কেন্দ্র ছিল। থেকে অ্যাভেঞ্জার্স নতুন অপবাদ সিনেমাগুলি, এই সিনেমাগুলি অনুসরণ করে অবতার ‘আশ্চর্যজনক প্রাণীগুলির সাথে এস পদক্ষেপগুলি যা প্রকৃত আবেগকে দেখাতে পারে।
6
ব্লেড রানার (1982)
যদিও ব্লেড রানার এটি প্রকাশিত হওয়ার পরে সফল হয়নি, তখন থেকে এটি একটি সাই-ফাই মাস্টারপিস হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ভবিষ্যতে একজন আইনজীবীর গল্প যিনি দুর্বৃত্তকে “প্রতিলিপি” শিকার করেন, পরিচালক রিডলি স্কটের কাছ থেকে সম্পূর্ণ অনন্য সাই-ফাই দৃষ্টিভঙ্গি সহ একটি নোয়ার ক্রাইম থ্রিলারকে একত্রিত করেছিলেন।
মুভিটি সাইবারপঙ্ক স্টাইলের সাই-ফাই মুভিটি জনপ্রিয় করতে সহায়তা করেছিল যা সিনেমাগুলিতে ব্যবহার করা হবে ম্যাট্রিক্স এবং আকিরা। স্কট এমন একটি ভবিষ্যতও উপস্থাপন করেছিলেন যা সেখানে ছিল, বিশৃঙ্খলাযুক্ত সিটিস্কেপ এবং বৃষ্টি-ভিজে যাওয়া রাস্তাগুলি যা চকচকে এবং আদিম ফিউচারের চেয়ে বেশি সম্পর্কিত মনে হয়েছিল।
এটি একটি বায়ুমণ্ডলীয় ধরণের সাই-ফাই মুভি ছিল যা আগে খুব বেশি দেখা যায়নি। অনেকগুলি সাই-ফাই সিনেমা ছিল দর্শনীয়তা সম্পর্কে, তবে ব্লেড রানার ডেনিস ভিলেনিউভ পরে যা করেছিলেন তার অনুরূপ একটি নির্দিষ্ট মেজাজের সাথে শ্রোতাদের ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিল আগমন।
5
টার্মিনেটর (1984)
তিনি সাই-ফাই জেনারটি দিয়ে পরিবর্তন করার অনেক আগে অবতারজেমস ক্যামেরন এটি দিয়ে তার চিহ্ন রেখেছিলেন টার্মিনেটর। আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারকে নিরলস কিলিং মেশিন হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, টি -800, টার্মিনেটর সাই-ফাই, অ্যাকশন এবং হরর এর মিশ্রণ যা আবার প্রমাণ করেছিল যে সায়েন্স-ফাই সিনেমাগুলি বলতে পারে এমন ধরণের গল্পের কোনও সীমাবদ্ধতা ছিল না।
তবে এটি ছিল টার্মিনেটরগল্পের ক্রিয়াটি প্ররোচিত করার জন্য প্লট পয়েন্ট হিসাবে সময়-ভ্রমণের ব্যবহার যা একটি বিশাল সাই-ফাই চলচ্চিত্রের উপাদান হয়ে উঠেছে। পছন্দ বারো বানর এবং লুপার গল্পটি বাড়ানোর জন্য একইভাবে সময় ভ্রমণের প্যারাডক্সগুলি ব্যবহার করার সময় তাদের নিজস্ব গল্পগুলি বলবে।
শোয়ার্জনেগারের অভিনয়টি সাই-ফাই মুভি ভিলেন হিসাবে কিলার রোবটকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও কোনও ছোট ভূমিকা পালন করে না, এবং মানবতার দিকে ঘুরিয়ে মেশিনগুলির ধারণাটি জেনারটির একটি সুপরিচিত ট্রপে পরিণত হয়েছিল।
4
এলিয়েন (1979)
এটি যতটা চিত্তাকর্ষক, ব্লেড রানার রিডলি স্কটের প্রথম সাই-ফাই মাস্টারপিস ছিল না। জেনারটিতে স্কটের প্রথম প্রচারটি তার সর্বকালের সেরা এন্ট্রিগুলির একটি সরবরাহ করেছে এলিয়েনযা সর্বকালের অন্যতম সেরা সাই-ফাই মুভি দানব প্রবর্তন করেছিল।
যদিও কখনও তৈরি করা প্রথম সাই-ফাই হরর মুভি নয়, এলিয়েন অবশ্যই অন্য কোনও চলচ্চিত্রের চেয়ে সেই ধারণার ভয়াবহ দিকটি আরও গ্রহণ করেছে। এটি একটি গা er ় এবং আরও বাস্তবসম্মত সুর সরবরাহ করেছে যা সন্ত্রাসকে প্রশস্ত করেছিল এবং আরও একটি সাই-ফাই বাস্তবতা তৈরি করেছিল যা আমাদের নিজস্ব পৃথিবী থেকে এতটা সরানো হয়নি।
জেনোমর্ফের প্রাণীর নকশা কী দুর্দান্ত সাই-ফাই এলিয়েন দানবকে তৈরি করে তা ধারণাটি পরিবর্তন করতে সহায়তা করেছিল। এটি একটি সম্পূর্ণ অনন্য এবং তাত্ক্ষণিক শীতল নকশা ছিল যা সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছে।
3
ম্যাট্রিক্স (1999)
ম্যাট্রিক্স সাই-ফাই মুভিগুলির একটি নিখুঁত বিবাহ যা আগে এসেছিল এবং জেনারটি খুব মূল গ্রহণ করে। মুভিগুলি যে প্রভাবিত হয়েছিল তা দেখতে অসুবিধা হয় না ম্যাট্রিক্সতবে এটি আরও স্পষ্ট যে এটি তার অনন্য ধারণা এবং স্থল-ব্রেকিং ভিজ্যুয়াল সহ নিজেরাই দাঁড়িয়ে আছে।
ম্যাট্রিক্স সেই সাই-ফাই চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি যেখানে উদ্বোধনী দৃশ্যটি এটিকে বিশেষ কিছু হিসাবে চিহ্নিত করে। ওয়াচোভস্কিস “বুলেট টাইম” ক্যামেরাগুলির মতো উদ্ভাবনী চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশলগুলি ব্যবহার করেছিলেন, যা এরপরে অগণিত অন্যান্য সাই-ফাই এবং অ্যাকশন চলচ্চিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছিল।
যাইহোক, এটি কেবল চমকপ্রদ ভিজ্যুয়াল সম্পর্কে ছিল না ম্যাট্রিক্স তাই বিশেষ। এটি একটি বড় ব্লকবাস্টার গল্পের মধ্যে বিতরণ করা বড় এবং সাহসী ধারণাগুলি ব্যবহার করে একটি সাই-ফাই চলচ্চিত্রের অন্যতম সফল উদাহরণ ছিল। ছাড়া ম্যাট্রিক্সএটি সম্ভবত ইনসেপশন কখনও ঘটত না।
2
মহানগর (1927)
মহানগর প্রায়শই প্রথম সায়েন্স-ফাই চলচ্চিত্রগুলির একটি হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে এর প্রভাবের দিক থেকে এটি জেনারকে পরবর্তী শতাব্দীর জন্য শ্রোতাদের বাহ করার পথ প্রশস্ত করেছে। নিখুঁতভাবে এর ভিজ্যুয়ালগুলির দিক থেকে, ভবিষ্যত সিটিস্কেপগুলি পৃথিবীর সাথে আবদ্ধ ডাইস্টোপিয়ান চলচ্চিত্রগুলির মতো সমস্ত কিছুতে অনুকরণ করা হবে ব্লেড রানার ইন্টারগ্যাল্যাকটিক স্পেস অপেরা পছন্দ স্টার ওয়ার্স।
প্রায় 100 বছর বয়সী হওয়ার জন্য, মহানগর এছাড়াও অনেক আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার থিমগুলিতে স্পর্শ করেছেন 2001: একটি স্পেস ওডিসিএছাড়াও রোবটগুলির জেনার ধারণাকে প্রভাবিত করতে সহায়তা করে।
মুভিটি ভবিষ্যতের সিনেমাগুলিও শিখিয়েছিল যে কীভাবে সাই-ফাই সেটিংটি শক্তিশালী এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য আদর্শ অ্যাভিনিউ হতে পারে। মহানগর সামাজিক বৈষম্য এবং একটি শ্রেণি ব্যবস্থার নীচে যারা তাদের সংগ্রামকে স্পর্শ করে।
1
স্টার ওয়ার্স (1977)
প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রায় অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে স্টার ওয়ার্স সাই-ফাই জেনারটিতে রয়েছে, কারণ এটির মতো সিনেমাগুলি কতটা আকার ধারণ করেছে তা উপেক্ষা করা শক্ত। এটি এককভাবে কুলুঙ্গি আগ্রহের বাইরে সাই-ফাই জেনারটি গ্রহণ এবং এটিকে একটি মূলধারার ইভেন্ট হিসাবে দেখা যায় যা প্রত্যেকে পছন্দ করতে পারে।
“স্পেস অপেরা” কে কিছু কিছু কিছু হিসাবে দেখা হয়েছিল এবং কম ব্রাউড হিসাবে দেখা হয়েছিল, তবে এর সাথে স্টার ওয়ার্স সর্বকালের সর্বোচ্চ-উপার্জনকারী সিনেমা হয়ে উঠলে এটি পছন্দগুলির জন্য পথ প্রশস্ত করেছে Une এবং গ্যালাক্সির অভিভাবক। ড্রয়েডস থেকে শুরু করে প্রাণী পর্যন্ত, এর সমৃদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীটির বিশাল মহাবিশ্ব প্রতিটি সাই-ফাই ফ্র্যাঞ্চাইজির vy র্ষা হয়ে ওঠে।
তবে, হিসাবে মূল হিসাবে স্টার ওয়ার্স এটি ছিল, এটি এটিও জানা যায় যে সাই-ফাই সিনেমাগুলি কেবল সাই-ফাই হতে হবে না। জর্জ লুকাস স্প্যাগেটি ওয়েস্টার্নস, সামুরাই মুভি এবং আর্থারিয়ান কিংবদন্তিদের কাছ থেকে ধার করেছিলেন একটি সম্পূর্ণ এবং সমৃদ্ধ গল্প সরবরাহ করার জন্য যা একটি সাই-ফাই শেলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।