9-1-1 মরসুম 9 এথেনার জন্য ক্যারিয়ারের পরিবর্তন দেখতে পারে

9-1-1 মরসুম 9 এর সর্বশেষ কাস্ট আপডেট ইঙ্গিত দেয় যে এথেনা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার কেরিয়ার থেকে দূরে ধীরে ধীরে রূপান্তর দেখতে পাবে। মরসুম 9 ববি ন্যাশের উত্তীর্ণের পরে সম্বোধন করবে, দলটি হেরে এবং পুনর্নির্মাণ স্টেশন 118 এর সাথে লড়াই করে দেখিয়েছে। অ্যাথেলেলা বাসেটের মতো পরিচিত মুখগুলি অ্যাথেনার চরিত্রে, বকের চরিত্রে অলিভার স্টার্ক, ম্যাডির চরিত্রে জেনিফার লাভ এবং অন্যদের মতো পরিচিত মুখগুলি ফিরিয়ে আনার সময় এটি কিছু নতুন চরিত্রের পরিচয় দেবে।
এই ফিরে আসা চরিত্রগুলির পাশাপাশি, দর্শকদের সাথে পরিচিত অন্যরাও এই মরসুমে একটি আপগ্রেড পাচ্ছেন। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছিল যে করিনে ম্যাসিয়াহ এবং এলিয়াহ এম। কুপারকে সিরিজ নিয়মিতদের জন্য উন্নীত করা হবে 9-1-1 মরসুম 9। জুটি নাটক মে এবং হ্যারি গ্রান্ট, অ্যাথেনার সন্তান, পাশাপাশি প্রয়াত ববি ন্যাশের সৎ-শিশু। এথেনার গল্পে তাদের বর্ধিত বিশিষ্টতা ইঙ্গিত।
9-1-1 এর নতুন সিরিজের নিয়মিতরা এথেনার মরসুমের 9 গল্পের ইঙ্গিত দেয় যে একজন পুলিশ হিসাবে তার কাজ সম্পর্কে কম হবে
অ্যাথেনা মা হিসাবে তার ভূমিকা অগ্রাধিকার দিতে পারেন
বেশ কয়েকটি ইঙ্গিত রয়েছে যা পরামর্শ দেয় 9-1-1 মরসুম 9 পুলিশ অফিসার হিসাবে কেবল অ্যাথেনার ভূমিকার চেয়ে আরও বেশি মনোনিবেশ করবে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, মে এবং হ্যারিকে সিরিজ নিয়মিত করা হয়েছে তা বোঝায় যে এথেনার পর্দার সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তার বাচ্চাদের মা হিসাবে তার দায়িত্ব জড়িত থাকতে পারে।
এথেনা যদি পুরো মৌসুমটি দুঃখের সাথে মোকাবিলা করে এবং পারিবারিক গতিশীলতা নেভিগেট করে, একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে তার কাছ থেকে ফোকাসকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মে 23 এবং হ্যারি 17 বছর বয়সী, উভয়ই এখনও তরুণ, এবং তার বাচ্চারাও ববির ক্ষতির জন্য শোক করছে। আসন্ন মৌসুমে এথেনাকে তাদের জন্য যতটা নিজের জন্য থাকতে হবে।
একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে তার ক্যারিয়ারের চেয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনে আরও বেশি মনোনিবেশ করার সময় অ্যাথেনার পক্ষে পরিবর্তন হবে, এটিও বোধগম্য। ডিউটির লাইনে ববিকে হারাতে এতটাই বিধ্বংসী জিনিসের পরে, এথেনা যদি কেবল কাজ করতে ফিরে আসেন তবে সবকিছু ঠিক আছে। 9-1-1 মরসুম 9 এথেনার সাথে নিরাময় করার সাথে সাথে সময় কাটাতে হবে এবং এর অর্থ মে এবং হ্যারির সাথে আরও বেশি সময়।
এথেনা 9-1-1 মরসুম 9 এ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার কেরিয়ারটি পুনর্বিবেচনা করতে পারে
সক্রিয় দায়িত্ব পালনে অ্যাথেনা তার বর্তমান ভূমিকা থেকে পদত্যাগ করতে পারেন
9-1-1 মরসুম 9 হ’ল অ্যাথেনার জন্য তার ক্যারিয়ারের পুনর্বিবেচনা করার উপযুক্ত সময়। 8 মরসুমে, এথেনা তার বাড়ি বিক্রি করে এবং নতুন শুরুতে শুরু করার সাথে সাথে দর্শকরা দেখেছিলেন। যদিও এপিসোডটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে নি যে অ্যাথেনা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার কেরিয়ারটি পুনরায় মূল্যায়ন করছে, এটি নতুন কিছু করার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা দেখায়, বিশেষত ববির মর্মস্পর্শী মৃত্যুর পরে।
এথেনা তার কেরিয়ারটি পুনরায় মূল্যায়ন করার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হ’ল ববির মৃত্যুর পরে নিজেকে পুনরায় উদ্ভাবন করা। তিনি তার বয়স বিবেচনা করতে পারেন, তার কাজের চেয়ে পারিবারিক সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। তিনি ইতিমধ্যে লেফটেন্যান্টের কাছে পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেছেন, ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি তার কেরিয়ারে মই আরোহণের দিকে তাকিয়ে আছেন না, এবং ববিকে শোকের সময় কাটানোর সময়টি তার ক্যারিয়ার থেকে আরও তার দূরত্ব দেখতে পেল।
এমনকি যদি তিনি আইন প্রয়োগকারীকে ছাড়েন না, অ্যাথেনা রাস্তার মুখোমুখি ভূমিকা থেকে সরে যেতে পারেন, বিশেষত ববি ডিউটির লাইনে মারা যাওয়ার আলোকে। উদাহরণস্বরূপ, তাকে আরও প্রশাসনিক পদে পদোন্নতি দেওয়া যেতে পারে, কয়েক বছর ধরে টহল নিয়ে কাজ করার পরে তদারকির ভূমিকায় রূপান্তরিত হতে পারে। সম্ভবত তিনি মাঠের কাজ থেকে অবসর নিতে এবং সক্রিয় দায়িত্ব থেকে দূরে যেতে পারেন। যেভাবেই হোক, 9-1-1 মরসুম 9 তার অগ্রাধিকারগুলি ভালোর জন্য স্থানান্তরিত করার জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।
