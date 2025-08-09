90 এর দশকের কিংবদন্তি রিটার্ন এবং সম্পর্কটি ‘উন্মুক্ত’ | সাবান

স্যাম ক্র্যাটজ (রিচার্ড গ্রিভ) 29 বছর পরে রামসে স্ট্রিটে ফিরে আসার কারণে প্রতিবেশীরা একটি বিশাল রিটার্নের সারিবদ্ধ করছে।
তিনি স্পষ্টতই বিচ্ছিন্ন স্ত্রী অ্যানালাইজ হার্টম্যানকে (কিম্বারলে ডেভিস) সন্ধান করছেন – যিনি এই বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছেন যে বেশ কয়েকটি উদ্বেগজনক ঘটনার পরে ল্যাসিটরদের কাছে তার গহনা এক্সপো বিপন্ন হতে পারে।
স্যাম কি দায়বদ্ধ?
অন্য কোথাও, অ্যান্ড্রু রডওয়েল (লয়েড উইল) হোলি হোল্যান্ডকে (লুসিডা আর্মস্ট্রং-হল) চুম্বন করার পরে অপরাধবোধে ছাঁটাই করেছেন এবং তারা বুঝতে পারে না যে তারা বুঝতে পারে, তাদের পরিস্থিতি সবেমাত্র আরও খারাপ হয়ে গেছে।
রেট নরম্যান (লিয়াম মাগুয়ের) তাদের দেখেছেন! তারা কীভাবে এ থেকে বেরিয়ে আসবে?
এছাড়াও ভার্গা-মুরফিসের জন্য নতুন নাটক রয়েছে কারণ কারা (সারা ওয়েস্ট) রেমির (নওমি রুকাভিনা) এর বিরুদ্ধে একটি বিশাল বিশ্বাসঘাতকতা তৈরি করেছে এই আশায় এটি তার পুনরুদ্ধারের গতি বাড়িয়ে দেবে।
পরের সপ্তাহের প্রতিবেশী নাটকটি এখানে দেখুন…
সোমবার, আগস্ট 11
অ্যান্ড্রু হোলির সাথে তার চুম্বন অনুসরণ করে তাত্ক্ষণিক অপরাধবোধে আঘাত পেয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে এটি পারে কখনও না আবার ঘটবে।
তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং রেমির সাথে ‘বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া পরিস্থিতি’ সম্পর্কে আড্ডা দিয়েছেন এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তিনি যদি চুম্বন করেন তবে তিনি আরও বেশি কিছু চাইলে খুব বেশি সময় লাগবে না।
হোলি আশাবাদী যে এটি আরও কিছু ঘটবে, যখন অ্যান্ড্রু তার ফুল এনে এবং একটি দুর্দান্ত খাবার কিনে ভেন্ডির সাথে সংশোধন করার চেষ্টা করে। তিনি মনে করেন যে তাদের বিয়েতে তাদের পুনরায় আরম্ভ হয়েছে, এবং আরও সুখী হতে পারে না।
রাস্তা জুড়ে, রেমি নিউরোলজিস্টের সাথে তার চেক-আপের আগে ইতিবাচক বোধ করছেন এবং আশাবাদী যে তিনি কাজে ফিরে আসতে পারেন।
দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি শীঘ্রই বলেছিলেন যে তার সমস্ত ফিরে আসা সদস্য ছাড়া তিনি আবার অনুশীলন শুরু করতে নিরাপদ নন। সুসান দেখতে পাবে যে সে বিধ্বস্ত এবং ছেলেদের সেখানে থাকার জন্য কারাতে যায়।
কারা শীঘ্রই বুঝতে পারে যে এর অর্থ তিনি আরও বাদ পড়েছেন, এবং জানেন যে এটি জড়িত হওয়ার জায়গা নয়।
অন্য কোথাও, অ্যারন এবং রেট ইসলা এবং টিলির কাছে সংবাদটি ভাঙার প্রস্তুতি নিয়েছে যে তারা সরকারীভাবে একটি দম্পতি…। তবে রেটের মন আলাদা জায়গায়।
তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি হোলি এবং অ্যান্ড্রু ট্যাপ ভ্যানে লাসিটারদের বাইরে চুম্বন করতে দেখেছিলেন এবং অ্যারন তাত্ক্ষণিক মনে করেন যে তিনি এটি ভুল পেয়েছেন।
পরে, অ্যারন হোলির সাথে দেখা করে, যিনি তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিরক্ষা মোডে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সমস্ত কিছু অস্বীকার করেন। এমনকি তিনি রেটকে বিভ্রান্ত করছেন এবং অ্যান্ড্রুকে পার্কিং জরিমানা দেওয়ার জন্য প্রতিশোধ নিতে চান বলে পরামর্শ দিতেও তিনি যান।
রেটকে অপমান করা হয়েছে যে অ্যারন তার দাবিগুলি বিশ্বাস করবে এবং পরামর্শ দেয় যে তাদের মেয়েদের কাছে তাদের সম্পর্কের সংবাদ ভঙ্গ করা খুব শীঘ্রই হতে পারে।
মঙ্গলবার, আগস্ট 12
হোলি এক্সপো ফটো শ্যুটের জন্য প্রদর্শনীতে গহনাগুলি দ্বারা ডুবে গেছে এবং প্ররোচিতভাবে মডেলটি বাতিল করে দেয় যাতে সে শেষ মুহুর্তে পদক্ষেপ নিতে পারে। অন্য কোনও বিকল্প ছাড়াই ক্রিস্টা সম্মত হন।
যখন তার ছবি তোলা হচ্ছে, ওয়েন্ডি এবং অ্যান্ড্রু তার প্রথম বড় মেক-আপ কাজের জন্য স্যাডিকে সমর্থন করার জন্য শ্যুটে এসেছিলেন। তিনি হোলিকে এত গ্ল্যাম দেখাচ্ছে দেখে অবাক হয়ে গেলেন এবং তার আকর্ষণটি লক্ষ্য করে তিনি তার অভিনয়টি ডায়াল করলেন।
শ্যুট করার পরে, তিনি অফিসে একা রয়েছেন এবং পোশাক পরেছেন, কেবল হীরার নেকলেসটি রেখে কিছু সোসি সেলফি তোলেন – পরিষ্কার করুন যে তিনি চান যে কোনও নির্দিষ্ট কেউ সেগুলি দেখতে চান।
ইভেন্টটি খুব ভালভাবে যেতে দেখে মনে হচ্ছে, ক্রিস্টা এবং অ্যানালাইজ ভাল শর্তে রয়েছে – যতক্ষণ না এটি আবিষ্কার করা হয় যে লিওর উপর অ্যানালাইজ হিট, এবং ক্রিস্টা বিশ্বাস করতে পারে না যে এটি তার কাছ থেকে রাখা হয়েছিল।
অবশেষে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করে, তিনি কথোপকথনটিকে পলের কাছে পরিণত করেন এবং প্রত্যেকে ভাবছেন যে তিনি কী করছেন।
পরে, যখন তারা বুঝতে পারে যে কিছু খুব ব্যয়বহুল গহনা অফিস থেকে নিখোঁজ হয়েছে তখন তারা কাঁপছে।
অন্য কোথাও, অ্যারন রেটের সাথে শান্তি স্থাপন করে তবে তিনি এখনও নিশ্চিত নন যে তিনি এবং টিলি তাদের সাথে প্রেমিক ঘোষণার প্লেডেটের জন্য যোগ দেবেন কিনা। এক মুহুর্তের জন্য মনে হচ্ছে তিনি আসছেন না, তবে শীঘ্রই এটি পরিবর্তিত হয়।
ইসলা এবং টিলি বোন হওয়ার প্রত্যাশায় চাঁদের উপরে রয়েছেন এবং ইসলা এমনকি জিজ্ঞাসা করেছেন যে রেটকে তার নতুন বাবা ডেভিড হবে কিনা।
তিনি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কেউ ডেভিডকে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন না, তবে যদি তিনি পছন্দ করেন তবে তিনি পরবর্তী সেরা জিনিস হতে পারেন।
বুধবার, আগস্ট 13
হোলি তার ছবির শ্যুট অনুসরণ করে ক্লাউড নাইন এ রয়েছেন, তবে শীঘ্রই যখন তিনি বুঝতে পারেন যে নিখোঁজ গহনাগুলি লক করা তার দায়িত্ব ছিল।
তিনি চোর হিসাবে প্রধান সন্দেহভাজন, এবং তাকে একটি সাক্ষাত্কারের জন্য ডাকা হয়। সংবেদনশীল এবং রাগান্বিত, তিনি দেখতে পাচ্ছেন না যে অ্যান্ড্রু তার জন্য কতটা উদ্বিগ্ন। সাক্ষাত্কারের রেকর্ডিং বিরতি দিয়ে, তিনি তাকে বলার মতো একটি অত্যন্ত অনৈতিক কাজ করেছেন যে তিনি তার পাশে আছেন।
যখন ম্যাক্স উপস্থিত হয়, এটি স্পষ্ট হয় যে তিনি প্রয়োজনীয়তার জন্য উদ্বৃত্ত।
পরে, অ্যান্ড্রু হোলির চেক ইন করতে 28 নম্বরে নেমে যায় এবং দু’জন অন্য চার্জযুক্ত মুহুর্তটি ভাগ করে নেয়। তারা খুব সূক্ষ্ম লাইন হাঁটছে!
কমপ্লেক্সে, পল ক্রিস্টা এবং অ্যানালাইজের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনে শুনেছিল, তবে ভাগ্যক্রমে স্যাম উড়িয়ে দেওয়ার আগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রত্নগুলি সন্ধান করে।
ওয়াটারহোলে মেয়েদের সংক্ষিপ্তসার চলাকালীন তারা আশা করতে পারে না তবে মনে হয় যে ঘটনাটি হুমকির মুখে পড়েছে। তারা খুব কমই বুঝতে পারে, অ্যানালাইজের বিচ্ছিন্ন স্বামী স্যাম ক্র্যাটজ ছায়ায় দেখছেন।
জ্ঞানী কেউই, অ্যানালাইজ ক্রিস্টা এবং অ্যারনকে এমন একটি ব্যক্তিত্বের উপাখ্যানকে বলেন যা বোঝায় যে তার প্রতি তার অমীমাংসিত অনুভূতি থাকতে পারে। অ্যানালাইজের পরিচালনামূলক অবস্থানের জন্য তার পরিকল্পনা সম্পর্কে পলের সাথে টেরেস চ্যাট করার সাথে সাথে তারা শুনেছে।
তিনি ক্রিস্টা এবং অ্যানালাইজের আস্থা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তবে ক্ষতি হয়েছে। ক্রিস্টা তাকে বলে যে তিনি ব্রোঞ্জের ঘণ্টা নিয়ে নিজেই রয়েছেন।
অন্য কোথাও, স্যাম ক্র্যাটজ অ্যারনের সাথে চ্যাট করেছেন, একটি রহস্যময় ফোন কল করার আগে যা তার স্ত্রীকে উদ্বেগ করে।
বৃহস্পতিবার, 14 আগস্ট
পল তার ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ মুখোমুখি হন এবং লিও হতাশ হয়েছিলেন যে তাঁর বাবা তাকে নিউইয়র্কের বেশি সময় ব্যয় করার বিষয়ে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেননি।
তিনি ক্রিস্টার কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করেছেন, যিনি তাকে গহনা এক্সপোতে সহায়তা অব্যাহত রাখতে সম্মত হন, তবে অ্যানালাইজ এডাব্লুওএল চলে গেছেন – বেথ ব্রেনানকে ধরার জন্য সিডনিতে যাচ্ছেন।
পলের পরিকল্পনায় মুগ্ধ হওয়ার চেয়ে কম অন্য কেউ হলেন নেল, যিনি উদ্বিগ্ন যে তিনি টেরেস এবং নিয়মিত নিউইয়র্ক ভ্রমণের মধ্যে হোঁচট খাচ্ছেন।
জেজে তাকে উত্সাহিত করার জন্য একটি চলচ্চিত্রের রাতের পরিকল্পনা করেছে, তবে তাদের সম্পর্ক সম্পর্কে তার অনিশ্চয়তা ফুটন্ত পয়েন্টে পৌঁছেছে এবং তিনি দ্রুত তাকে অভিভূত করে ফেললেন, তাকে জামিন দিয়ে।
পাওয়ার রোডে, কারা রেমিকে ট্রামে কাজ করতে দেখে হতবাক হয়ে গেছে এবং চায় যে সে শিথিল হোক। রেমি জেনে খুশি নন যে তাঁর স্ত্রীই সেই ব্যক্তি যিনি তার নিউরোলজিস্টকে তাকে কাজ করতে না দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন।
তিনি সতর্ক করেছেন যে এটি হস্তক্ষেপের জায়গা নয়, এবং কারা যখন বুঝতে পারে যে রেমি তার বিয়ের রিংগুলি পরা বন্ধ করে দিয়েছে।
একটি শারীরিক লড়াই শুরু হতে শুরু করে এবং ডেক্স এবং জেজে দ্রুত তাদের উভয়কে থামাতে ছুটে যায়। জিনিসগুলি সত্যিই আরও খারাপ হতে পারে না।
প্রতিবেশী স্ট্রিমস – নিখরচায় – সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 7 টা থেকে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে।
আরও: হ্যারিয়েট কেমসলে আমাকে এডিনবার্গ ফ্রঞ্জের তার হোটেলের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন
আরও: ডেভিড টেন্যান্টের বিতর্কিত অপরাধ নাটক রিমেক এখন অ্যামাজন প্রাইমে স্ট্রিমিং
আরও: গর্ভাবস্থার গোপনীয়তা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত 42 ইস্টেন্ডার স্পয়লার ছবিগুলি আগামী সপ্তাহের জন্য স্পোলার ছবিগুলি