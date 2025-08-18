You are Here
90 এর দশকের টিভি তারকা মাদুর স্টিভেনসন প্রকাশ করেছেন যে তিনি দু’জন লোক দ্বারা মাদকাসক্ত এবং ধর্ষণ করেছিলেন | সাবান

ম্যাট স্টিভেনসন
তারকাটি বাড়িতে এবং দূরে একটি সুপরিচিত মুখ হয়ে উঠেছে (ছবি: সাত)

বাড়ি ও দূরে থেকে আসা তারকা ম্যাট স্টিভেনসন প্রকাশ করেছেন যে তিনি 18 বছর বয়সে দু’জন লোক তাকে মাদক ও ধর্ষণ করেছিলেন।

এই তারকা, যিনি এখন 56 বছর বয়সী, 1989-1994 সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ান সাবানটিতে অ্যাডাম ক্যামেরন খেলেছিলেন।

সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাত্কারে, ম্যাট জীবন-পরিবর্তনকারী অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে উন্মুক্ত হয়েছিল।

অভিনেতা প্রকাশ করেছেন যে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হওয়ার বিষয়ে ব্যবসায়িক উপস্থাপনায় অংশ নেওয়ার পরে এই হামলা হয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন যে এই অনুষ্ঠানের পরে, তাকে একজন সম্ভাব্য পরামর্শদাতা দ্বারা একটি পানীয় দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তবে অবিলম্বে ‘চঞ্চল হয়ে উঠল’।

বাধ্যতামূলক ক্রেডিট: কিথ বাটলার/রেক্স/শাটারস্টক (176303 এ) ড্যানি মিনোগ এবং মাদুর স্টিভেনসন বিভিন্ন চলচ্চিত্র এবং টিভি সিরিজ - 1990
ম্যাট 80 এর দশকের শেষের দিকে এবং 90 এর দশকের গোড়ার দিকে সাবানটিতে অ্যাডাম ক্যামেরনকে খেলেন (চিত্র: কিথ বাটলার/রেক্স/শাটারস্টক)

‘এই অন্যান্য ব্লক (তখন) কোথাও থেকে বেরিয়ে এসেছিল’, তিনি তার সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন সিডনি মর্নিং হেরাল্ড।

‘আমি পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছিলাম। আমি একটি শক্তিশালী ছোট বাচ্চা ছিলাম, আমি একজন ভাল ক্রীড়াবিদ ছিলাম, তবে আমি পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছিলাম। ‘

মাদুর বলেছে যে দু’জন লোক তখন তাকে ধর্ষণ করেছিল।

অভিনেতা পরের দিন একই ঘরে ঘুম থেকে উঠেছিলেন, কিন্তু কেউই ছিল না।

‘আমি বেশ কিছুটা বেদনা ছিল’, তিনি অবিরত বলেছিলেন।

‘আমি কাজের জন্য দেরি করেছিলাম। আমি আমার বাবাকে বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম, “আমি মনে করি আমাকে কেবল ধর্ষণ করা হয়েছে”, এবং তিনি এটিকে উপেক্ষা করেছেন। ‘

6991157 মাদুর স্টিভেনসন বাড়ি এবং দূরে চলে যাওয়ার আসল কারণ
অ্যাডাম ক্যামেরন আরেকটি কাজের প্রস্তাব দেওয়ার পরে সামার বে ছেড়ে চলে গেলেন (ছবি: সাত)

হামলার একদিন পরে, মাদুরকে প্রতিবেশীদের মধ্যে ফেলে দেওয়া খবর দেওয়া হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বাড়ি এবং দূরে তাঁর ভূমিকার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত হয়ে ওঠেন।

সাবানল্যান্ড থেকে দূরে, ম্যাট ব্লু হিলার্স, সিটি হত্যাকাণ্ড এবং অফস্প্রিংয়েও প্রদর্শিত হয়েছে এবং একটি ছোট্ট শহরে ছবিটি একটি ছোট পাঞ্চ।

2019 সালে, ম্যাট বলেছিলেন যে অভিনয় শিল্পে জীবন যখন প্রেমে পড়েছিল তখন তার জন্য পরিবর্তিত হয়েছিল।

‘আমি বাড়ি থেকে দূরে চলে যাওয়ার পরে, আমি তিন বছর ভ্রমণ করেছি এবং যখন আমি ফিরে এসেছি তখন আমার বয়স 27 ছিল’, তিনি বলেছিলেন ডেইলি টেলিগ্রাফ।

‘আমি এমন এক মহিলার সাথে দেখা করেছি যা আমি পছন্দ করি এবং আমরা একটি পরিবার চেয়েছিলাম। এবং এর সাথে দায়িত্বে আসে তাই আমি কিছু সুরক্ষিত কাজ চেয়েছিলাম এবং তখন থেকেই আমি এই সরকারী ভূমিকা নিয়ে কাজ করছি। ‘

ম্যাটের হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে চরিত্র অ্যাডাম ক্যামেরন ছিলেন ইয়ান এবং ব্রিজেটের একমাত্র সন্তান। তিনি যখন সামার বে পৌঁছেছিলেন, তখন তাঁর বাবা -মা দুজনেই মারা গিয়েছিলেন।

ফলস্বরূপ, তিনি তাদের এস্টেট উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, তবে ইয়ট কিনে তাদের বেশ কিছুটা অর্থ ব্যয় করেছেন।

আদমের পরিকল্পনা ছিল এটিতে বিশ্বজুড়ে যাত্রা করার কিন্তু একবার তিনি গ্রীষ্মে উপসাগরে মুরগী হয়ে গেলে তাঁর ইয়ট আর ছিল না, এবং আদমকে শহরে থাকতে বাকি ছিল।

চরিত্রটি সামার বে ছেড়ে চলে গেল যখন তাকে অন্য বনজা বার্গার চেইনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

