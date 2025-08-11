90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? মরসুম 9 পর্ব 6 এর লড়াই এত বুনো এটি স্ক্রিপ্ট মনে হয়

সমালোচকদের রেটিং: 2.25 / 5.0
90 দিনের বাগদত্তার একমাত্র আকর্ষণীয় মুহূর্ত: সুখের পরে কখনও? মরসুম 9 ট্রেলার অবশেষে প্রচারিত হয়েছে, এবং সত্যই? এটি হতাশ হয়নি।
আমরা এই ট্রেনের ধ্বংসস্তূপটি স্টেশনে টানতে কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করছিলাম এবং গণ্ডগোলটি ছিল শেফের চুম্বন।
90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? সিজন 9 পর্ব 6 অন্যথায় অন্য একটি ন্যাপ-প্ররোচিত স্লোগান ছিল-যতক্ষণ না লড়াইটি শুনে ‘বারটি ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে কেন এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এখনও রিয়েলিটি টিভি বিশৃঙ্খলার রাজা।
আমরা জিনোর কক্ষপথে দুই মহিলার মধ্যে এই অনিবার্য শোডাউনটির দিকে এগিয়ে চলেছি-তার স্থির-স্ত্রী জেসমিন এবং তার চকচকে নতুন “প্রেমের আগ্রহ” নাটালি।
আর জিনো? আমার ছেলে। কি হুবহু আপনি কি ভাবেন যে আপনি যখন আপনার বর্তমান শিখাকে কোনও পারিবারিক ইভেন্টে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখন আপনি জানতেন যে আপনার প্রাক্তন অংশ নেবে? আপনি কি ভাবেন যে তারা একে অপরের চুল বেঁধে এবং রেসিপিগুলি অদলবদল করবে?
গত সপ্তাহে, জিনো ব্যবহারিকভাবে তাঁর কপালে লেখা “আসুন নাটালিকে জেসমিনের চেয়ে আরও ভাল দেখায়” ছিল। এবং এখন, জেসমিন তাকে ডটিং বয়ফ্রেন্ড খেলতে দেখে ভাল লাগবে বলে মনে হচ্ছে?
তিনি এখনও তার বিয়ের আংটি পরেছেন, অবশ্যই তিনি এই সম্পর্কে অনুভূতি পেতে চলেছেন। তবে আসুন আসল: তিনি ভুল লক্ষ্যে এই সমস্ত ক্রোধকে লক্ষ্য করেছিলেন।
90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? মরসুম 9 একটি গণ্ডগোল
জেসমিন যদি ভিতরে walked ুকে পড়ে, মিষ্টি হাসে এবং নাটালির সাথে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিতেন, তবে তিনি বড় ব্যক্তির মতো দেখতে পেতেন – এবং জিনোই সেই ঘামে থাকা গুলি করতেন। কিন্তু জেসমিন তা করে না কর সূক্ষ্ম।
পরিবর্তে, তিনি 0.3 সেকেন্ডের মধ্যে শূন্য থেকে বনশীতে গিয়েছিলেন। আমরা চিৎকারের এক্সপ্লিটিভদের কথা বলছি, নাটালিকে যৌনকর্মী বলে অভিযোগ করছি এবং তারপরে এই জাতীয় ফুসফুসের মতো ইউএফসি আন্ডারকার্ড ছিল। প্রযোজকদের এমনকি নাটকীয় সংগীত যুক্ত করার দরকার ছিল না; এটা খাঁটি বিশৃঙ্খলা ছিল।
দরিদ্র ডানা ক্রসফায়ারে ধরা পড়ল, এটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করার সময় মাটিতে উঠল। এই বারটি মূলত একটি ছড়িয়ে পড়া ডাব্লুডব্লিউই স্ম্যাকডাউন থেকে দূরে একটি ছড়িয়ে পড়া পানীয় ছিল।
আর বার পৃষ্ঠপোষকরা? উল্লাস। যেমন তারা চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে ছিল। নাটালিকে বাইরে ঠেলাঠেলি করার সময় জেসমিন সাধুবাদে বসেছিলেন, এবং তিনি সবেমাত্র কী বিকল্প বাস্তবতায় প্রবেশ করেছিলেন তা নির্ধারণের চেষ্টা করার চেষ্টা করা হয়েছিল।
এদিকে, জিনো – হিউম্যান বেইজ সোয়েটার – ভিতরে ছিল। নাটালিকে অনুসরণ করেনি। তাকে রক্ষা করেনি। ঠিক… সেখানে দাঁড়িয়ে, তার পানীয়টি চুমুক দিয়ে যেমন তিনি খেলাধুলার হাইলাইটগুলি দেখছেন।
অবশেষে যখন সে করল বাইরে যাও, এটি কেবল কারণ কেউ তাকে অনুরোধ করেছিল। নাটালিকে অপমান করা হয়েছিল, এবং যে ব্যক্তি তাকে সেখানে নিয়ে এসেছিল সে এমনকি তাকে নিজেই বাইরে বেরিয়ে আসার শালীনতাও জাগাতে পারে না।
তবে এখানে জিনিসটি রয়েছে: জিনো বছরের পর বছর ধরে মহিলাদের বোকা দেখায়, তাই নাটালি নিজেকে সমস্যাটি বাঁচাতে এবং এখন তার ক্ষয়ক্ষতি কাটাতে চাইতে পারে। পর্বের শেষে তার মুখের চেহারা থেকে, তিনি ইতিমধ্যে সেখানে থাকতে পারেন।
পুরো নাটালি আর্কটি “উত্পাদিত স্টোরিলাইন” চিৎকার করে – যেমন নির্মাতারা বুঝতে পেরেছিলেন জিনো এবং জেসমিন একে অপরকে ছাড়তে পারে না, তাই তারা এই জগাখিচুড়ি চালিয়ে যাওয়ার জন্য নাটালিকে নিয়ে এসেছিল। তাড়াহুড়োকে সম্মান করুন, তবে এটি দিচ্ছে সাবান অপেরা।
জিনো একটি ব্যাকবোন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন
পরের সপ্তাহে গিনো ম্যাট দ্বারা মৌখিকভাবে ভেঙে ফেলা প্রতিশ্রুতি দেয়, যা আমি এখানে আছি, তবে আসুন আমরা এই “প্রেমের ত্রিভুজ” ভান করি না এখন কেবল একটি অগোছালো স্কোয়ার নয় যে আমরা জানি যে জেসমিন ম্যাটের বাচ্চা হওয়ার শেষ।
বার ফাইট 2025 থেকে দূরে, আমরা কারা এবং গিলারমোর সাথে চেক ইন করেছি – এবং ওহে ছেলে, তাদের বিয়ে একটি একক থ্রেডে ঝুলছে।
গিলারমো কারার বড় অভিনয় এড়িয়ে গিয়েছিলেন, যা মূলত কিছু দুর্দান্ত রোমান্টিক অঙ্গভঙ্গির জন্য তার শেষ আশা ছিল। পরিবর্তে, তিনি দূরে থাকলেন, তাদের বৈবাহিক বাড়িতে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলা সম্পর্কে এখনও তিক্ত।
কারা, মধু, আপনি যখন কাউকে প্যাক আপ করতে এবং যেতে বলেন, এটি সাধারণত কোনও পুনর্মিলনের সর্বোত্তম অগ্রদূত নয়। এটি “আমাদের কেবল স্থানের প্রয়োজন” নয়, এটি “এটি শেষ, দয়া করে আপনার জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন।”
তাদের উভয়ই কাজ করতে আগ্রহী বলে মনে হয় না। তারা সমান জেদী, সমানভাবে নোনতা এবং দেখার জন্য সমান ক্লান্তিকর। এই মুহুর্তে, তাদের পুত্রকে শান্তিপূর্ণভাবে সহ-পিতামাত করা তারা এখনও প্রেমে থাকা ভান করার চেয়ে বড় জয় হবে।
তবে না, পরিবর্তে, আমরা তাদেরকে বিকল্প দৃশ্যে একে অপরের দিকে ঝলক দেখছি যখন প্রযোজকরা তাদের গল্পের বিষয় তৈরি করতে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন।
এবং সত্যই? সংক্ষেপে এই পুরো মরসুম।
90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? প্রকৃত সম্পর্ক নাটক সম্পর্কে ব্যবহৃত হত। ক্যামেরাগুলির জন্য কে সবচেয়ে বিশৃঙ্খলা লড়াই করতে পারে সে সম্পর্কে এখন এটি।
কাস্টটি পর্দার সময়ের জন্য স্পষ্টভাবে প্রতিযোগিতা করছে, গল্পের লাইনগুলি মনে হয় যে তারা একটি প্রযোজনা সভায় তৈরি হয়েছিল এবং যাদুটি সরে যাচ্ছে।
তবুও, আমি মিথ্যা বলতে পারি না – আমি পরের সপ্তাহের জন্য বসে থাকব। কারণ জেসমিন যদি কোনও বারে এই স্তরের বিশৃঙ্খলাটি সরিয়ে ফেলতে পারে তবে কল্পনা করুন যে তিনি বসার ঘরে মুখোমুখি কী করবেন।
তো, বন্ধুরা আমরা কী ভাবি? জেসমিন কি খুব দ্রুত পারমাণবিক গিয়েছিল?
এবং নাটালির সাথে সম্পর্কের জন্য কফিনের চূড়ান্ত পেরেক লড়াইয়ের সময় গিনোর ভিতরে থাকার সিদ্ধান্ত ছিল?
সবাই নাটালির সাথে যেভাবে আচরণ করেছে সেভাবে আপনার কী গ্রহণ?
আপনি কি মনে করেন যে কারা তাদের মধ্যে যা ঘটেছিল তার পরে তার অভিনয়ে গিলারমোকে আশা করা উচিত ছিল?
মন্তব্যগুলি আঘাত করুন। আমি এখানে পপকর্নের সাথে থাকব।
