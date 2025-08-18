90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? মরসুম 9 পর্ব 7 ননস্টপ বিশৃঙ্খলা সরবরাহ করে

সমালোচকদের রেটিং: 3.75 / 5.0
3.75
মেন্ডারিং এপিসোডগুলির একটি স্ট্রিংয়ের পরে, 90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? মরসুম 9 পর্ব 7 একটি ব্যানার কিস্তি যা প্রমাণ করেছিল যে এই স্পিন অফে এখনও জীবন বাকি আছে।
একবারের জন্য, প্রায় প্রতিটি দম্পতি বন্য, অগোছালো বা টেবিলে মর্মাহত কিছু এনেছিল এবং ফলাফলটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ননস্টপ নাটক ছিল।
আসুন জেসমিন বনাম নাটালির পরিণতি দিয়ে শুরু করা যাক কারণ… পৃথিবীতে কী ছিল?
গিনো এমন অভিনয় করেছিলেন যে তিনি দল নাটালি ছিলেন, জেসমিনকে ভিলেন হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন, যা লড়াইয়ের সময় নাটালিকে কতটা সমর্থন দিয়েছিল তা বিবেচনা করে বিব্রতকর ছিল। পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে, সে ছায়ায় লুকিয়ে রইল, যেমন সে ভয় পেয়েছিল যে তার টুপিটি ছিটকে যাবে। সত্যিই, তিনি ভয়ঙ্কর।
জিনোর সাথে জিনিসটি হ’ল তিনি কখনও না দায়িত্ব নেয়। তিনি ডিফ্লেক্টস, গ্যাসলাইটস এবং কোনওভাবে প্রক্রিয়াটিতে একে অপরের বিরুদ্ধে জেসমিন এবং নাটালিকে পিট করতে পরিচালনা করেন। তবে জিনো যখন অগোছালো, জেসমিন এখানে নিজেকে গৌরবতে ঠিক cover েকে রাখেনি।
হট এ চার্জ করা তার ডিফল্ট ছিল, কিন্তু ডানা যখন তাকে সত্য বলেছিল, তখন পরিপক্ক পদক্ষেপটি তার গর্বকে গ্রাস করে ক্ষমা চাইতে হত। এটি বাস্তব বৃদ্ধি দেখাতে পারে।
90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? নাটকটি উন্নত করেছে
অবশ্যই, বৃদ্ধি জেসমিনের শক্তিশালী মামলা নয়, এবং জিনোর পরিবার তার স্পোক ভলিউমের সাথে অংশ নিচ্ছে। যদিও তারা জিনোর বিষাক্ত নিদর্শনগুলি আটকে রেখেছে, তবুও তারা লুপটি থেকে স্পষ্টভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যা সে তাদের আটকে রাখে।
তারপরে ম্যাট আছেন, যিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নাটালির সামনে জিনোকে অপমান করা তাঁর কাজ। আমি জানি না যে তিনি কী অর্জন করছেন তা তিনি কী অর্জন করছেন, তবে তিনি যেমন জেসমিনের নাইটের জন্য জ্বলজ্বল বর্মের জন্য অডিশন দিচ্ছিলেন সেভাবেই তিনি এসেছিলেন। এবং সত্যই? আমি দেখতে পাচ্ছি কেন জিনো কেন তাকে সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট উপায় অনুভব করে।
তবুও, আসুন আমরা এখানে সবচেয়ে বিশাল লাল পতাকাটি ভুলে যাব না: জিনো মূলত জেসমিনকে আর্থিকভাবে কেটে দিয়ে তার সাথে থাকতে বাধ্য করেছিল। তার কোনও আয় নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও credit ণের ইতিহাস নেই এবং কোনও সুরক্ষা জাল নেই। তাঁর জন্য তাঁর পরিকল্পনা ঠিক কী ছিল? বিষাক্ত এমনকি এটি cover াকতে শুরু করে না।
এই দু’জনের দ্রুত তাদের ভবিষ্যত বের করা দরকার, কারণ চিৎকার, গ্যাসলাইটিং এবং পাওয়ার নাটকগুলির এই অন্তহীন চক্রটি আর বাধ্যতামূলক নয় – এটি ক্লান্তিকর।
ক্লান্তিকর পুরুষদের কথা বলতে গেলে, আসুন আন্দ্রেই এবং এলিজাবেথের কাছে – বা বরং, আন্ড্রেই এবং তার $ 75,000 অর্থের পিট একটি সম্পত্তির পিট।
আন্দ্রেয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা হ’ল এলিজাবেথের সাথে সরাসরি থাকতে অস্বীকার করা। তিনি বিবাহকে প্রয়োজনের মতো অপারেশনের মতো আচরণ করেন এবং তিনি সাধারণত সর্বশেষ জানা। এই বাড়ির পরিস্থিতি বছরের পর বছর ধরে তৈরি হচ্ছে, এবং তবুও তিনি কোনওভাবেই তাকে অন্ধকারে রাখতে পেরেছেন। এমন একজন ব্যক্তির পক্ষে যিনি সম্ভবত “তার পরিবারের জন্য সরবরাহ করছেন”, এটি হাস্যকর।
এলিজাবেথ লিভিড হওয়ার অধিকার ছিল। এটি পকেট পরিবর্তন নয়-এটি পঁচাত্তর গ্র্যান্ড। যে কোনও অংশীদার সেই অর্থটি কোথায় গেছে এবং কেন সম্পত্তি এখনও ঝাঁকুনিতে রয়েছে সে সম্পর্কে উত্তর চাইবে। আন্দ্রেয়ের দাবি যে এটি একটি বিনিয়োগ ছিল হাস্যকর কারণ তিনি যদি এটি বর্তমান অবস্থায় বিক্রি করার চেষ্টা করেন তবে তিনি যা প্রদান করেছিলেন তার অর্ধেকও পাবেন না।
এলিজাবেথ তার ব্যাগগুলি প্যাক করে এবং মোল্দোভা ছেড়ে নাটকীয় ছিল, তবে এটি প্রাপ্যও ছিল। আমাকে যা হতবাক করেছিল তা হ’ল আন্দ্রেয়ের প্রতিক্রিয়া – বা বরং এর অভাব। সাধারণত, তিনি চিৎকার করছেন এবং ভঙ্গি করছেন, তবে এবার তিনি এমন একজন ব্যক্তির মতো দেখতে পেলেন যে তিনি জানেন যে তিনি খারাপ হয়ে গেছেন।
এলিজাবেথ কি আন্দ্রেই খালি করবে?
তবুও, আসুন আমরা নিজেরাই বাচ্চা না: এটি তাদের সম্পর্কের অবসান হবে না। এলিজাবেথ তার সাথে আরও খারাপের মধ্য দিয়ে আটকে আছে, এবং আন্দ্রেই তিনি সর্বদা যা করেন তা করবেন – অন্য দৈত্য লাল পতাকাটির চারপাশে aving েউয়ের সময় পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিন।
আন্দ্রেই ক্লান্তিকর। এলিজাবেথ আরও ভাল প্রাপ্য – গল্পের শেষ।
এখন, ব্র্যান্ডন এবং জুলিয়ার দিকে, যিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিশৃঙ্খলার মাঝে কিছু হালকা এবং বিনোদন দিয়েছেন।
জুলিয়ার বাবা -মায়ের সাথে দেখা করা একটি স্বাগত পরিবর্তন ছিল, বিশেষত যেহেতু বেটি এবং রন কয়েক বছর অতিবাহিত করে দুঃস্বপ্নের জন্য কাটিয়েছেন। জুলিয়াকে তার বাবা -মায়ের চারপাশে আলোকিত করা সত্যই মিষ্টি ছিল। তবে অবশ্যই ব্র্যান্ডনকে ব্র্যান্ডন করতে হয়েছিল।
জুলিয়ার পৃথক পিতামাতার জন্য একটি ভাগ করা শয়নকক্ষ বুকিং কেবল ক্লুলেস ছিল না – এটি ইচ্ছাকৃত ছিল। তিনি ঠিক কী করছেন তা তিনি জানতেন এবং অন্যথায় ভান করা অপমানজনক। তারপরে, যেন এটি যথেষ্ট ছিল না, আমরা উদ্ভট মুহূর্তটি পেয়েছিলাম যখন বেটি এবং রন ব্র্যান্ডন এবং জুলিয়ার বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ার, এটি পুনরায় সাজানোর এবং একটি “আশ্চর্য” মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সীমানা? তাদের কথা কখনও শুনিনি।
এখানে আরও বড় সমস্যা হ’ল ব্র্যান্ডনের তার বাবা -মায়ের কাছে দাঁড়াতে অস্বীকার। তিনি তাদের ধ্রুবক হস্তক্ষেপ সক্ষম করেন এবং জুলিয়া হ’ল টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো
ব্র্যান্ডন কি কখনও জুলিয়াকে সমর্থন করবে?
এটি পুরো মরসুমে তৈরি করে চলেছে, তবে এখন তার বাবা -মা ছবিতে রয়েছেন, আমি বেটি এবং রনের দমবন্ধ আচরণের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মরে যাচ্ছি। কিছু আমাকে বলে যে তারা জুলিয়া যেমন হয়েছে তেমন ধৈর্য ধরবে না।
এই মৌসুমে প্রথমবারের মতো, সুখের পরে কখনও? আসলে গণ্ডগোলের জন্য এর খ্যাতি অবধি বেঁচে ছিল। প্রতিটি দম্পতির কাছে দেখার মতো একটি কাহিনী ছিল, এমনকি যদি তাদের বেশিরভাগই তাদের নিজস্ব অনন্য উপায়ে হতাশ হয়।
জিনো এবং জেসমিন একটি বিষাক্ত চক্রের মধ্যে আটকে আছে, আন্দ্রেই এখনও লাল পতাকাগুলি দোলা দিচ্ছেন, এবং ব্র্যান্ডন তার বাবা -মায়ের ওভাররিচ সম্পর্কে অজ্ঞ রয়েছেন। তবুও একরকম, এটি সমস্ত একটি পর্বে যুক্ত হয়েছিল যা বিশৃঙ্খল, অগোছালো এবং বন্যভাবে বিনোদনমূলক ছিল।
যদি এই শক্তি অব্যাহত থাকে, 90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? 9 মরসুম কেবল নিজেকে খালাস করতে পারে। তবে এই দম্পতিদের ট্র্যাক রেকর্ডগুলি দেওয়া, আমি আমার দম রাখব না।
নাটকের সর্বশেষ ব্যাচে আপনার কী ধারণা?
আপনি কি মনে করেন সিরিজটি একটি কোণে পরিণত হয়েছে?
মন্তব্যগুলি আঘাত করুন।
