‘90210’ তারকা জেনি গার্থ প্রাক্তন স্বামীর ডেটিং অ্যাপ প্রোফাইল এনেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

জেনি গার্থ প্রাক্তন পিটার ফ্যাসিনেলির ডেটিং অতীতকে নিয়ে আসছেন, বিশেষত একচেটিয়া সেলিব্রিটি ডেটিং অ্যাপ, রাতে তাঁর সময় সম্পর্কে।

একটি পডকাস্ট সাক্ষাত্কারের সময়, গার্থ, 53, দাবি করেছিলেন যে অভিনেতার বয়সসীমাটি তাদের বড় কন্যা লুকা, যিনি এখন ২ 27 বছর বয়সী তার কাছাকাছি ছিলেন।

“আমার প্রাক্তন স্বামী পিটার, আমাকে বলা হয়েছিল, রায়ের উপর ছিলেন, এবং তাঁর বয়স, যে কোনও পরিসীমা, যে তিনি খুঁজছিলেন, এটি তার প্রবীণ কন্যার বয়সেরও ছিল,” গার্থ দ্য শেয়ার করেছিলেন “আমি করি, পার্ট 2” পডকাস্ট জন ক্র্যামার এবং অতিথি জেপি রোজেনবাউমের সাথে। “তো, তিনি তার জিনিসটিতে তাঁর কাছে এসেছিলেন।”

‘90210’ তারকা জেনি গার্থ প্রথমবারের অন্তর্বাসের শ্যুটে 53 এ স্টান করেছেন

“90210, বেভারলি হিলস” তারকা গল্পটি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেননি।

গার্থের জন্য প্রতিনিধিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।

যাইহোক, ফেসিনেলির, 51, রেপ তার রোমান্টিক জীবনের পিছনে বিশদটি ভাগ করেছেন।

“পিটার এক তারিখে গিয়েছিলেন রায়ের উপর এবং এটি তার বর্তমান অংশীদার লিলি অ্যান হ্যারিসনের সাথে ছিল, যিনি তিনি দশ বছর ধরে ছিলেন। তারা একটি 2 1/2 বছর বয়সী ভাগ করে এবং খুব খুশি, “ফ্যাসিনেলির প্রতিনিধি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

এদিকে, 20 এর দশকের গোড়ার দিকে লস অ্যাঞ্জেলেসে ফ্যাসিনেলি এবং গার্থের সাথে দেখা হয়েছিল।

জেনি গার্থ হ’ল ‘বিট এ চম্পিং’

এই দম্পতি 2001 সালে পাঁচ বছর পরে একসাথে বিয়ে করেছিলেন এবং ফেসিনেলি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ের করা 2012 সালে।

তারা তিন কন্যা ভাগ করে: লুকা, 27, লোলা, 22 এবং ফিওনা, 18।

অ্যাপ ব্যবহারকারীরা পোস্ট দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

গত বছর, গার্থ এবং তার প্রাক্তন স্বামী তাদের সহ-পিতামাতার সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে কথা বলার জন্য তাদের বিবাহবিচ্ছেদের এক দশক পরে পুনরায় মিলিত হয়েছিল।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে গার্থ তার আইহিয়ারট্রাডিও “আমি আমাকে বেছে নিয়েছি” পডকাস্টের শ্রোতাদের বলেছিলেন যে জিনিসগুলি তখন থেকেই ফেসিনেলির সাথে পরিবর্তিত হয়েছিল, “টোবলাইট” ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ডাঃ কার্লিসিল কুলেনের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

“আমি আপনার সাথে খুব দ্রুত কিছু ভাগ করে নিতে চাই – এই পোড থেকে এসেছে ভাল[cast]। এটি কেবল একটি জিনিস। আসলে অনেক কিছুই ছিল। তবে বিশেষত, আমার প্রাক্তন পিটারের সাথে পর্বটি। বন্ধুরা, আমরা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধু, “তিনি আনন্দের সাথে বললেন।” এমনকি তিনি আমাকে ইনস্টাগ্রাম থেকে অবরুদ্ধ করেছিলেন। “

“আমি এত দিন ধরে তার সামাজিকগুলিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি যে আমি যত্ন নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি years বছর আগে আমি এখন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি, ছেলেরা। এটাই বড় খবর,” তিনি এ সময় বলেছিলেন।

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

দ্য প্রাক্তন দম্পতি এর পর থেকে তিনি তার স্বামী ডেভ আব্রামস এবং হ্যারিসনের সাথে ফেসিনেলির সাথে গার্থ এগিয়ে চলেছেন। ফেসিনেলি এবং হ্যারিসন 2022 সালের সেপ্টেম্বরে একটি ছেলে জ্যাককে স্বাগত জানিয়েছেন।

“এটি পান He “এটির জন্য প্রস্তুত হোন, আমরা সকলেই একসাথে নৌকায় যাব ell [to be determined]। তবে এটি পডের শক্তি, মানুষ। “