After all, 1st cycle schools with less than 20 students will be about 10% | শিক্ষা

সর্বোপরি, 15 টিরও কম শিক্ষার্থী সহ 1 ম চক্রের স্কুলগুলির 40% থাকবে না, কারণ অধ্যয়নটি উন্নত হয়েছে শিক্ষকদের প্রয়োজন: শিক্ষাদান সরবরাহ পরিচালনায় ঘাটতি বা অদক্ষতা? published this week by Edulog. একটি “ডেটা নিষ্কাশনে সমস্যা” ছিল, যা বিদ্যালয়ের গণনায় একটি ওভারল্যাপের জন্ম দিয়েছে, জনসাধারণের কাছে এই গবেষণার লেখক ডেভিড জাস্টিনোকে ধরে নিয়েছিল।

প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী ধরে নিয়েছিলেন, “আমরা স্কুলগুলির আকারের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলি পর্যালোচনা করছি, কারণ কিছু ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বা ট্রিপল অ্যাকাউন্টিং (স্কুল থেকে) ছিল।” These corrections are being analyzed by the Edulog Scientific Council, the For the education of the Belmiro de Azevedo Foundation and, next week, a clarification note should be issued. অধ্যয়নের দ্বিতীয় সংস্করণটি শেষ অধ্যায়ের পরিবর্তনের সাথেও করা উচিত, যা স্কুল সরবরাহ নেটওয়ার্কের আকারকে সম্বোধন করে। Here, data regarding all teaching cycles will be reviewed.

এই অধ্যায়ে, একটি সিদ্ধান্তে ছিল যে “40% বিদ্যালয়ের 15 টিরও কম শিক্ষার্থী রয়েছে এবং 26% এর দশেরও কম রয়েছে”, যা শিক্ষক এবং স্কুল অধ্যক্ষদের মধ্যে কিছু বোকা তৈরি করেছিল। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্কুল লিডার্সের (অ্যান্ডে) সভাপতি ম্যানুয়েল পেরেইরা এই সংখ্যাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অন্যতম কণ্ঠস্বর ছিলেন। “15 বছর আগে তারা এই সমস্ত স্কুল বন্ধ করতে শুরু করেছিল। কিছু খোলা আছে, তবে তারা ব্যতিক্রম। আমি 1 ম চক্রের 17 জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি স্কুল জানি, তবে এটি একটি ব্যতিক্রম, “তিনি বলেছিলেন।

এই সিদ্ধান্তগুলি প্রদত্ত, গত সোমবার প্রকাশিত এই সমীক্ষাটি কোর্স এবং স্কুল নেটওয়ার্কের একটি আরও ভাল সংস্থার পরামর্শ দিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষামূলক অফার বন্ধ “অনিবার্য” হিসাবে উপস্থাপন করেছে। তবে, যে ডেটা চলছে তার পুনর্বিবেচনার সাথে, এখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব যে “স্কুলগুলির আকার এতটা বিপর্যয়কর নয়”। “সংখ্যাগুলি (কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে স্কুল থেকে) ছোট,” ডেভিড জাস্টিনো বলেছেন, যিনি আপাতত ১৫ টিরও কম শিক্ষার্থী নিয়ে প্রথম চক্রের স্কুলগুলির আসল মাত্রা কী প্রকাশ করেছেন বলে মনে করেছেন।

জনসাধারণের দ্বারা তৈরি অ্যাকাউন্ট অনুসারে, শিক্ষা মন্ত্রকের পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তথ্য সহ একটি পোর্টাল ইনফোস্কোলাসে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে, এই শতাংশটি প্রায় 10%হবে। 2021/2022 স্কুল বছরের জন্য ডাটাবেসের দিকে তাকানো – সর্বশেষতম উপলব্ধ – এবং কেবলমাত্র পাবলিক স্কুলগুলি বিবেচনা করে প্রায় 3300 টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 20 টিরও কম শিক্ষার্থী সহ প্রায় 350 টি স্কুল হবে। এই তালিকায়, দেশের অভ্যন্তরের বেশ কয়েকটি পৌরসভা পুনরাবৃত্তি হয়, যদিও এগুলি উপকূলের অঞ্চলেও বিদ্যমান।

বুধবার জনগণ বুধবার কতগুলি স্কুলে 15 টিরও কম শিক্ষার্থী রয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়কেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তবে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

পাবলিক স্কুল মিশন ডেটা বিরোধ

পাবলিক স্কুল মিশন শিক্ষক আন্দোলন একই উপসংহারে এসেছে, যদিও এটি অঞ্চল এবং পৌরসভাগুলির বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে ইনফোয়েসকোলাসে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বেসরকারী স্কুলগুলিও বিবেচনা করেছে: “20 টিরও কম শিক্ষার্থী (শিক্ষার পরিসংখ্যান মন্ত্রক দ্বারা ব্যবহৃত সূচক) সহ 1 ম চক্রের স্কুলের সংখ্যা 40%নয়,” পাবলিক এবং প্রাইভেট স্কুল সহ 9.8%, “একটি বিবৃতি,” বলেছেন।

পাবলিক স্কুল মিশনটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত গবেষণায় উন্নত সংখ্যাকেও খণ্ডন করে এবং এই প্রতিবেদনে যে vocation৯% বৃত্তিমূলক শিক্ষার শ্রেণীর ২০ জন শিক্ষার্থীর কম কমে যায়। “কেবলমাত্র ১৮.১% ক্লাস এই বাধ্যবাধকতা মেনে চলেন না। এবং সংখ্যাগুলি মোটেও দেখা যায় না কারণ, অনেক গ্রুপিংয়ে, যখন এটি ঘটে না, তখন তাদের শিক্ষাগত কাউন্সিলের কেবলমাত্র একটিতে দুটি পৃথক কোর্স যুক্ত করা, তাদের সাধারণ উপাদানগুলিতে, ভবিষ্যতের ভবিষ্যতের বিকল্পের সাথে সম্পর্কিত তাদের শিক্ষার্থীদের পছন্দকে সম্মান করে তাদের সাধারণ উপাদানগুলিতে কেবল দুটি পৃথক কোর্স যুক্ত করা।”

“এই গবেষণাটি পাবলিক স্কুল সমস্যার সমাধানে অবদান রাখার পরিবর্তে আবারও তার পেশাদারদের অস্বীকার করেছে এবং বিদ্যালয়ের বিস্তৃত ধারণার ভুল তথ্য এবং ভুল নির্মাণে অবদান রাখে, তাদের সংস্থানগুলি পরিচালনা করতে অক্ষম হিসাবে জনসাধারণের অর্থের অবহেলা করার প্রবণতা দেখিয়ে, যখন তাদের পেশাদাররা কোনও পেশাদারদের কাছে একটি পদত্যাগের জন্য প্রয়োজনের জন্য একটি বিবরণী ব্যবহার করে,” এই বিবৃতিটির জন্য জিজ্ঞাসা করে, “বলেছে। যদিও গবেষণার লেখক শিক্ষকদের সামনে “চিত্রিত” করেছেন।