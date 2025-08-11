You are Here
Ag গলগুলি কী স্টার্টার সম্পর্কিত অনুশীলনে বড় আঘাতের ভয় পান
Ag গলগুলি কী স্টার্টার সম্পর্কিত অনুশীলনে বড় আঘাতের ভয় পান

লিংকন ফিনান্সিয়াল ফিল্ডে রবিবারের উন্মুক্ত অনুশীলনের সময় ফিলাডেলফিয়া ag গলস একটি বড় আঘাতের ভয় পেয়েছিল যখন প্রো বোল গার্ড ল্যান্ডন ডিকারসন পায়ে আঘাতের সাথে নেমে গিয়েছিলেন এবং লকার রুমে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। ডিকারসন তার পায়ে কোনও ওজন রাখতে অক্ষম ছিলেন বলে জানা গেছে।

ডিকারসন, ২০২১ সালে দল কর্তৃক দ্বিতীয় রাউন্ডের পিক (সামগ্রিকভাবে ৩ 37 নং) তার ক্যারিয়ারের প্রথম চার বছর ধরে ag গলসের হয়ে স্টার্টার হয়ে উঠেছে এবং ফুটবলের অন্যতম সেরা আক্রমণাত্মক লাইনম্যান হিসাবে গড়ে উঠেছে। তিনি গত তিনটি মরসুমে প্রতিটি প্রো বোল দলে নামকরণ করেছেন এবং ag গলসের লাইনের মূল কগ।

Ag গলসের ও-লাইনটি দলের অন্যতম বৃহত্তম শক্তি এবং এর পরিচয়ের একটি বড় অংশ এবং ডিকারসন সেই গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

ইগলস ইতিমধ্যে তাদের লাইনের অভ্যন্তরের কিছু গভীরতার সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করছে ব্যাকআপের পরে কেনিয়ান গ্রিনকে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিরুদ্ধে তাদের উদ্বোধনী পূর্বসূরী খেলায় মাঠে নামিয়ে আনতে হয়েছিল।

যদি ডিকারসনকে কোনও উল্লেখযোগ্য সময় মিস করতে হয় যা ag গলসের অপরাধ এবং তাদের চলমান গেমের জন্য একটি বিশাল আঘাত হবে। তবে এটি এখনও প্রক্রিয়াটির খুব তাড়াতাড়ি এবং ag গলস প্রায় সোমবারের মধ্যে আরও জানতে পারে।

Ag গলস 2024 মৌসুমে এনএফএলে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় রাশিং দল ছিল, প্রতি খেলায় 179 গজ গড় ছিল। সাকন বার্কলে পিছনে দৌড়ে তাদের মরসুমের অংশ হিসাবে ২ হাজারেরও বেশি গজ দৌড়েছিল, আক্রমণাত্মক লাইনটি এই উভয় অর্জনে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল।



