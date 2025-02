Ag গলস ওসি কেলেন মুর প্রতিস্থাপনের জন্য অভ্যন্তরীণ থেকে প্রচার করে

যেহেতু সাধুরা কেলেন মুরের নতুন ওসির জন্য একাধিক ag গল কর্মীদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, ফিলাডেলফিয়া প্রচারের মাধ্যমে একজনকে রক্ষা করবেন। কেভিন পাটুলো মুরকে ওসি হিসাবে প্রতিস্থাপন করবেন, Nfl.com এর মাইক জ্লোস রিপোর্ট।

একটি সত্য ag গলস ওসি অনুসন্ধান ট্রান্সপ্যারড হয়েছে বলে মনে হয় নাপাটুল্লোর প্রতি দলের আত্মবিশ্বাসের দিকে ইঙ্গিত করে। যখন ওসি -তে ag গলসের শেষ অভ্যন্তরীণ প্রচার (প্রতিস্থাপন) সাথে শেন স্টিচেন ব্রায়ান জনসন) ব্যর্থ, পাতুলো – সাধু ওসি বিকল্প হিসাবে গুজব সেই অনুসন্ধানের প্রথম দিকে – মুরের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে।

২০২১ সালে ফিলিতে পৌঁছানোর সময় পাটুল্লো নিক সিরিয়েনির অন্যতম ভাড়া ছিলেন। তিনি চার মৌসুমে দলের পাস-গেম সমন্বয়কারী ছিলেন। যদিও ২০২৩ সালে স্টিচেন কল্টসের প্রধান কোচের চাকরি নেওয়ার পরে তিনি জনসনকে ওসি হওয়ার জন্য লাফফ্রোগ করেননি, তবে তিনি ag গলসের চাকরি অনুসন্ধানের পরে পদক্ষেপ নেবেন যা কখনও রূপ নিতে পারে নি।

Ag গলসকে রুনি নিয়ম মেনে চলার জন্য কমপক্ষে একটি বাহ্যিক সংখ্যালঘুদের সাথে একটি সাক্ষাত্কার নেওয়া দরকার ছিল, তবে তারা পুরোপুরি অনুসন্ধান না করেই প্রার্থীর উপর দ্রুত সরানোর একমাত্র এনএফসি শক্তি নয়। সিংহদের ভাড়া করেছে জন মর্টন হেরে যাওয়ার পরপরই বেন জনসন। প্যাটুল্লো মুরকে প্রতিস্থাপন করবেন, যিনি ডাউন চার্জার্স মরসুমের পরে তার স্টকটি পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। যদিও মুর প্রচুর প্রশ্ন নিয়ে সাধু পরিস্থিতিতে প্রবেশ করবে, প্যাটুল্লো এমন একটি অপরাধের জন্য কীগুলি গ্রহণ করবে যা সুপার বাউল লিক্স জয়ের জন্য প্রধানদের সবেমাত্র স্ট্যাম্প করেছিল।

ফিলি কিউবিএস কোচ ডগ নুসমিয়ারকে হারাবেন বলে আশা করা হচ্ছে মুরের নতুন ওসি হিসাবে সাধুদের কাছে, তবে তারা উভয় আক্রমণাত্মক কর্মী চলে যেতে দেখবে না। ডালাস এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রাক্তন-গোয়েস কিউবি-র সাথে কাজ করে ন্যাসমিয়ারেরও দলের চেয়ে মুরের সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। Patullo, 43, has come up through the coaching ranks under Sirianni and Frank Reich.

রেইচ পাটুল্লোকে তার প্রশস্ত রিসিভার কোচ হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন 2018 সালে তাঁর কল্টস মেয়াদ শুরু করার জন্য, এবং ২০২০ সালে পাস-গেম বিশেষজ্ঞের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তিনি দু’বছর ধরে এই ভূমিকা পালন করেছিলেন। সিরিয়ান্নি ২০২১ সালে প্যাটুলোকে ফিলির সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তত্ক্ষণাত তাকে পাস হিসাবে ইনস্টল করেন -গেম সমন্বয়কারী। পাটুল্লো দু’বছর স্টিচেনের অধীনে কাজ করেছিলেন, কারণ ag গলস দেখার আগে ২০২১ মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে একটি রান-ভিত্তিক আক্রমণে রূপান্তরিত হয়েছিল জ্যালেন ব্যাথা করে এমভিপি-ক্যালিবার 2022 মরসুমের সময় পথচারী হিসাবে অসাধারণ বৃদ্ধি প্রদর্শন করুন। 2023 সালে ag গলস একটি পদক্ষেপ ফিরে পাওয়ার পরে, মুর, পাটুল্লো এবং কোং এই গত মৌসুমে আবারও অপরাধটি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন।

Ag গলস 2022 এবং ’23 এ তার যে স্তরে ছিল তার পথিক হিসাবে চালক হিসাবে পরিচালনা করতে হার্টসকে বলেনি সাকন বার্কলে ফিলির গ্রাউন্ড অ্যাটাক রূপান্তরকারী স্বাক্ষর। দলটি এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ গেমের কমান্ডারদের উপর রুক্ষ শোড দৌড়েছিল এবং যদিও প্রধানরা বার্কলে হ্রাস করতে ভাল কাজ করেছে, তবে ag গলস একটি এমভিপি পারফরম্যান্সে হার্টসের কাছ থেকে একটি তীব্র খেলা পেয়েছিল যাতে টিডি পাস অন্তর্ভুক্ত ছিল এজে ব্রাউন এবং ডিভন্টা স্মিথ এবং একটি সুপার বোল কিউবি রেকর্ড 72 রাশিং ইয়ার্ড।

2023 সালে জনসনের অধীনে ag গলসের পদক্ষেপ ফিরে সত্ত্বেও, ফিলাডেলফিয়া ইনকায়ারারের জেফ ম্যাকলেনকে নির্দেশ করে দলটি হার্টসের জন্য ধারাবাহিকতা চেয়েছিল, যিনি তার প্রথম পাঁচটি মরসুমে চারটি আক্রমণাত্মক স্কিম প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এছাড়াও কলেজে স্থানান্তরিত, হার্টস সেই স্প্যানে তার কোচিং কর্মীদের উপর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখেছেন। ম্যাকলেন যোগ করেছেন, ম্যাকলেন যোগ করেছেন, এখানে যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে সাধু ভাড়াটি আসন্ন, এখানে অ-অনুসন্ধানে nding ণ প্রদান করে, সিরিয়েনি তার পছন্দের মুর উত্তরসূরী হিসাবে পেগ করেছিলেন।

২০২৫ সালের মরসুমটি যে কোনও স্তরে প্লে-কলার হিসাবে পাতুলোর প্রথম ক্র্যাকটি চিহ্নিত করবে, তবে ম্যাকলেন আরও যোগ করেছেন যে তিনি মুরের অধীনে সেই প্রক্রিয়াটির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। তবুও, ফিলাডেলফিয়ায় এটি অনুসরণ করার জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী হবে, কারণ মুর গত মৌসুমে পাঁচটি প্লে-কলিং অভিজ্ঞতার সাথে বহন করেছিলেন। সিরিয়ানি ’21 মরসুমের মাঝামাঝি সময়ে প্লে-কলিং দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এবং তাদের পুনরায় দাবি করার আশা করা হবে না, কারণ এই সূত্রটি এখন দুটি ag গলস সুপার বাউলের ​​বার্থ এবং পালিয়ে যাওয়ার শিরোনাম তৈরি করেছে।

পাটুল্লো পদক্ষেপের বাইরে, এনএফএল ডটকমের টম পেলিসেরো যোগ করেছেন Ag গলস ভাড়া নেওয়ার পরিকল্পনা করছে পাটুলোর পুরানো কাজ পূরণ করতে ফ্রেজিয়ার পার্কস। ফিলির নতুন পাস-গেম সমন্বয়কারী তিনি যে অর্ধ-মৌসুমে ব্যয় করেছেন তার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত জেফ শনিবারের কল্টস প্লে-কলার, অন্যরা এই চাকরিটি নামিয়ে আনার কারণে ইন্ডিয়ানাপলিসের সহকারী কিউবিএস কোচকে এই ভূমিকা নিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ফ্রেজিয়ার (৩৩) গত মৌসুমে আক্রমণাত্মক সহকারী হিসাবে ডলফিনদের জন্য ২০২৩ সালে (পাস-গেম সমন্বয়কারী হিসাবে) ২-১৫ প্যান্থারদের হয়ে কাজ করেছিলেন।

যদিও ফ্রেজিয়ার একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ফিরে আসবে, ag গলস প্যাটুল্লোর আকারে সিরিয়েনির অধীনে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেছে এবং ও-লাইন কোচ জেফ স্টাউটল্যান্ডের প্রশংসা করেছে রান-গেম সমন্বয়কারী হিসাবে জায়গায় রয়েছেন। ফ্রেজিয়ার ইন্ডিয়ানাপলিসে তিনটি মৌসুমে রাইচের অধীনে সিরিয়েনির সাথে কাজ করেছিলেন, যদিও তিনি সেই সময়ে মান নিয়ন্ত্রণের স্তরে শীর্ষে ছিলেন।