Ag গলস প্রো বোল ওল মেনিস্কাসের আঘাতের ভোগেন

বিষয়টি সম্পর্কে সর্বশেষ আপডেট এসেছে ম্যাকম্যানাসের সহকর্মী, অ্যাডাম শেফটারকে জানিয়েছে যে ডিকারসন তার ডান হাঁটুতে মেনিস্কাসের আঘাতের শিকার হয়েছেন বলে মনে করা হয়। জড়িত সকলের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপের মধ্যে অতিরিক্ত মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হবে যা সর্বোত্তম কর্মের কোর্স নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এটি, পরিবর্তে, প্রো বোলারকে কতক্ষণ দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা নির্ধারণ করবে।
সঠিক বিবরণগুলি এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রায়শই সমালোচিত হয়। একটি মেনিস্কাস ট্রিমের মধ্যে মিস করা সময় অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে ডিকারসনের আঘাতের সময় নির্ধারণের সময় নিয়মিত মরসুমে অ্যাকশনে ফিরে আসার অনুমতি দেয়। অন্যদিকে একটি সম্পূর্ণ মেনিস্কাস টিয়ার সিজন-শেষের শল্য চিকিত্সার ফলস্বরূপ হতে পারে। গত বছর ভাইকিংস কোয়ার্টারব্যাক জেজে ম্যাকার্থির সাথে এটি প্রমাণিত হয়েছিল, যার টিয়ার 2024 এর পূর্বসূরিতে ঘটেছিল।
অবশ্যই, ডিকারসনের পক্ষ থেকে যে কোনও মিস করা সময় ডিফেন্ডিং সুপার বাউল চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হবে। ২ 26 বছর বয়সী এই চারটি ফিলাডেলফিয়া মরসুমের প্রতিটি সময় পুরো সময়ের স্টার্টার হিসাবে কাজ করেছেন এবং তিনি ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছর একটি প্রো বোল নোড সংগ্রহ করেছেন। ডিকারসন গত ফেব্রুয়ারিতে চার বছরের, M 84 মিলিয়ন এক্সটেনশন ইনকেন; সেই সময়ে, এই চুক্তিটি কোনও প্রহরীটির জন্য এনএফএল ইতিহাসের সবচেয়ে লাভজনক ছিল। প্রাক্তন দ্বিতীয় রাউন্ডার 2028 এর মধ্যে চুক্তির অধীনে রয়েছেন এবং আশা করা যায় যে সেই স্প্যানের উপরে ag গলসের ও-লাইনের একজন ফাউন্ডেশনাল সদস্য থাকবে।
ডিকারসন এক্সটেনশন ছাড়াও, সর্বশেষ অফসনে ফিলাডেলফিয়া মেখি বেকটনের উপর এক বছরের ফ্লায়ার নিতে দেখেছিল। প্রাক্তন জেটস ফার্স্ট রাউন্ডার তার কেরিয়ার শুরু করার জন্য মোকাবেলায় লড়াই করেছিলেন, তবে ডান গার্ডের কাছে একটি পদক্ষেপ তার এনএফএল আমলে সেরা মরসুম তৈরি করেছিল। বেকটন এই বসন্তে একটি চার্জার চুক্তিতে উত্থাপিত হয়েছিল, তবে তাঁর প্রস্থানটি ag গলসের জন্য প্রথম দলের শূন্যপদটি তৈরি করেছিল। যে কোনও বর্ধিত সময়ের জন্য ডিকারসনকে হারানো গার্ডের অবস্থানে দলের গভীরতা আরও পরীক্ষা করবে।
টাইলার স্টেইন ডান গার্ডে বেকটনকে প্রতিস্থাপনের জন্য প্রিয় হিসাবে প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রবেশ করেছিলেন, তবে ডিকারসনের প্রাগনোসিসের উপর নির্ভর করে ইগলসের পরিকল্পনাগুলি সামনের দিকে পরিবর্তন হতে পারে। ফিলাডেলফিয়ার অভ্যন্তরীণ বরাবর গভীরতার বিকল্প হিসাবে ভেটেরান ম্যাট প্রাইওর পাশাপাশি বাণিজ্য অধিগ্রহণ কেনিয়ন গ্রিন রয়েছে। প্রাইয়ারের 92 টি উপস্থিতি রয়েছে এবং 39 টি তার নাম শুরু করে। সবুজ – 2022 সালে 15 তম সামগ্রিক বাছাই – 2023 মরসুমটি অনুপস্থিত হওয়ার আগে এবং তারপরে গত বছর প্রত্যাশিত বিকাশ করতে ব্যর্থ হওয়ার আগে একটি ছদ্মবেশী হিসাবে লড়াই করেছিল। প্রাইর এবং গ্রিন উভয়ই 2026 ফ্রি এজেন্ট মুলতুবি রয়েছে।
আলাবামায় ডিকারসনের সময় জখম উদ্বেগের কারণ ছিল। তিনি এনএফএল স্তরে এ পর্যন্ত গুরুতর মিস সময় এড়াতে সক্ষম হয়েছেন, তবে এই পরিস্থিতি কীভাবে কার্যকর হয় তার উপর নির্ভর করে 2025 সালে প্রাপ্যতার এই রানটি শেষ হতে পারে।