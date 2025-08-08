Ag গলস বেঙ্গলকে পরাজিত করে, রেভেনস কল্টস এবং সিহাক্সকে রেইডারদের সাথে টাই করে দেয়

প্রিসন প্রথম সপ্তাহ এনএফএল তিনি বিভিন্ন গল্পের সাথে তিনটি দ্বৈত রেখেছিলেন: Ag গলস ডি ফিলাডেলফিয়া তারা 34-27 ছাড়িয়ে গেছে বেঙ্গাল সিনসিনাটি দ্বারা একাধিক টীকাগুলির সাথে একটি ম্যাচে; দ্য রেভেনস বাল্টিমোরের তারা 20-9 এ পরাজিত করেছে কল্টস ইন্ডিয়ানাপলিস দ্বারা বিশেষ সরঞ্জামগুলিতে একটি দৃ performance ় পারফরম্যান্স সহ; এবং সিহাকস ডি সিয়াটল তারা এর আগে 23-23 মেলে আক্রমণকারী লাস ভেগাসেরএর প্রাক্তন কোচের সাথে পুনর্মিলনে পিট ক্যারল।
মধ্যে বাল্টিমোর, লজহান্টে ওয়েস্টার তিনি টাচডাউনের জন্য 87 গজ ছাড়পত্রের রিটার্ন দিয়ে স্কোরিংটি খুললেন। করিডোর রেটডান আলী আক্রমণাত্মক পরিপূরক এবং রেভেনস তারা 20-9 ভাঙ্গতে গিয়েছিল। লামার জ্যাকসন y ডেরিক হেনরি তারা বিশ্রাম নিয়েছিল, সুরক্ষার মতো তরুণদের পথ দিয়েছিল বড় স্টার্কস এবং রিসিভার ডিভন্টেজ ওয়াকার। লস কল্টস তারা তাদের বদ্ধ শাখার আত্মপ্রকাশ দেখেছিল টাইলার ওয়ারেনতবে তারা আঘাতের কারণে প্রস্থানটি ভোগ করেছে অ্যান্টনি রিচার্ডসন একটি ক্যাপচার পরে ডেভিড ওজাবো।
মধ্যে ফিলাডেলফিয়া, জো বুরো প্রথম সম্পত্তিগুলিতে দুটি টাচডাউন পাস দিয়ে শুরু হয়েছিল, এর সাথে সংযোগ স্থাপন জাআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআর y ট্যানার হডসন। তবে বিকল্প ট্যানার ম্যাককি আক্রমণাত্মক নেতৃত্ব Ag গলস 252 এরিয়াল ইয়ার্ড সহ, একটি প্রতিরক্ষা দ্বারা সমর্থিত যা এর একটি বাধা মূলধন করে জো গাইলস-হ্যারিস সুবিধা প্রসারিত করতে। সিনসিনাটি তিনি গত কোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, তবে ফিলাডেলফিয়া তিনি চতুর্থ সুযোগে বলটি পুনরুদ্ধার করে বিজয়ের আশ্বাস দিয়েছিলেন।
মধ্যে লাস ভেগাসলস সিহাকস তারা নতুন আক্রমণাত্মক সমন্বয়কের অধীনে একটি দক্ষ ভূমি খেলা দেখিয়েছে কুবিয়াক ক্লিন্টএইভাবে দুটি টাচডাউন হোলিং এবং যোগ করার জন্য পাঁচ গজেরও বেশি গড় গড়। করিডোর জর্জ হলোলোলানি তিনি 61 গজ এবং মাত্র সাতটি হুলিংয়ে একটি টীকা সহ নায়ক ছিলেন। রুকি রিসিভার টরি হর্টন জুনিয়র তিনি তিনটি অভ্যর্থনা এবং একটি টাচডাউন নিয়েও দাঁড়িয়ে ছিলেন।
বিকল্প মার্শাল ড্র লক একটি বাধা সহ তার উত্থান -পতন ছিল, যখন ছদ্মবেশী জ্যালেন মিল্রো তিনি 38 টেরেস্ট্রিয়াল ইয়ার্ড এবং একটি 15 -ইয়ার্ড পাস অবদান রেখেছিলেন। এর মাধ্যমিক প্রতিরক্ষা সিয়াটল তিনি দুটি পাস বাধা দিয়েছিলেন, তবে প্রতিদ্বন্দ্বী মার্শালের চাপ সীমিত ছিল, পুরো খেলা জুড়ে কেবল একটি ক্যাপচার ছিল। দ্য আক্রমণকারী তারা 23-23-এ ফলাফল রেখে ক্লোজে স্কোরটি মেলে।
তিনটি গেম টেমপ্লেটগুলি মূল্যায়ন করতে এবং তরুণ খেলোয়াড়দের গুলি চালাতে পরিবেশন করেছিল। Ag গলস y রেভেনস তারা বিজয় দিয়ে শুরু করার জন্য তাদের শক্তির সুযোগ নিয়েছিল, যখন সিহাকস y আক্রমণকারী তারা মুলতুবি সামঞ্জস্য দেখিয়েছে তবে তাদের নতুন সংযোজনগুলিতেও ঝলকানি রয়েছে। পূর্বসূরিটি সবে শুরু হয়, তবে প্রতিটি দল 2025 প্রচারের দিকে ভূমিকা এবং কৌশলগুলি সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করে।