Ag গলস রুকি মাইকা পার্সনগুলির সাথে তুলনা আঁকছে
Ag গলস রুকি মাইকা পার্সনগুলির সাথে তুলনা আঁকছে

ফিলাডেলফিয়া ag গলস আরেকজন সুপারস্টারকে খুঁজে পেয়েছিল।

জিহাদ ক্যাম্পবেল সেখানে বেশি দিন হয়নি, তবে 2025 এনএফএল খসড়া থেকে প্রথম রাউন্ডের বাছাই ইতিমধ্যে নিজের জন্য একটি নাম তৈরি করেছে।

লাইনব্যাকার তার শারীরিক খেলা এবং আগ্রাসনের সাথে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর অবস্থানগত বহুমুখিতা এবং অ্যাথলেটিকিজমকে দেখিয়ে সাকন বার্কলে তাঁর মধ্যে প্রচুর ডালাস কাউবয় তারকা মাইকা পার্সনকে দেখেছেন।

বার্কলে এনবিসি স্পোর্টস ফিলাডেলফিয়ার মাধ্যমে। “আমি মিকাকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি।

সহকর্মী পেন স্টেট প্রোডাক্ট এবং এনএফসি পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে, বার্কলে পার্সনের খেলা সম্পর্কে একটি বা দুটি জিনিস জানেন, তাই তিনি সম্ভবত কোনও কিছুর উপরে উঠে যেতে পারেন।

অল-প্রো জ্যাক বাউনের পাশে শুরু করার জন্য ক্যাম্পবেল ইতিমধ্যে লাইনে রয়েছে।

6 ফুট -3, 236 পাউন্ডে, ক্যাম্পবেল অ্যাথলেটিক, দ্রুত এবং শক্তিশালী এবং তার কাঁধে একটি চিপ নিয়ে খেলেন।

তিনি গড় লাইনব্যাকারের মতো দেখতে চান না এবং বেশিরভাগ লোকেরা ভাবেন যে তিনি একটি শক্ত পরিণতি, একটি প্রতিরক্ষামূলক পরিণতি, বা এমনকি একটি পাতলা আক্রমণাত্মক প্রহরীও।

Ag গলস এনএফএল খসড়াতে উচ্চ-শেষের সম্ভাবনাগুলিতে ডাইস ঘূর্ণায়মান থেকে জীবিকা নির্বাহ করেছে।

তারা যখন রোস্টার ইতিমধ্যে স্ট্যাকড রয়েছে তখন অন্য প্রত্যেকে যখন জ্যাগ করে তখন তারা ঝুঁকি এবং জিগ নিতে পারে এবং তারা তরুণ খেলোয়াড়দের অপেক্ষা করতে এবং বিকাশ করতে পারে।

এই পদ্ধতির কবজির মতো কাজ করেছে এবং তারা আবার সোনায় আঘাত করতে পারে।

