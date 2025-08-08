Ag গলের নীচে, মোটর চালকটি দৌড়ে গিয়ে আগত থেকে গাড়িতে ক্র্যাশ হয়ে যায়

গতকাল, ওরিওল-টাম্বা হাইওয়েতে দুটি গাড়ির অংশগ্রহণ নিয়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। সকাল ৮ টা ৪০ মিনিটে ঘটনাটি ঘটেছিল।
আঞ্চলিক ট্র্যাফিক পুলিশের মতে, ১৯61১ সালে জন্মগ্রহণকারী ফিয়াট ডুকাতোর চালক লিভেন থেকে ag গলের দিকে এগিয়ে যান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং কার্বের মধ্যে ছুটে যান। এর পরে, গাড়িটি আগত লেনে চলে যায়, যেখানে তিনি ১৯62২ সালে জন্মগ্রহণকারী এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে রেনল্ট লোগানের সাথে সংঘর্ষে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
সংঘর্ষের ফলস্বরূপ, রেনল্ট লোগান যাত্রী, 73 বছর বয়সী মহিলা, ভোগেন। অ্যাম্বুলেন্স, যিনি এই জায়গায় পৌঁছেছিলেন, তাকে ওরিওল আঞ্চলিক ক্লিনিকাল হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন, যেখানে পরীক্ষার পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
ড্রাইভার “রেনল্ট লোগান” স্বাধীনভাবে তাদের চিকিত্সা সহায়তার জন্য বিএসএমপিতে পরিণত হয়েছিল। না সেমাশকো। পরিদর্শন শেষে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।