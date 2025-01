astral-sh/ruff: একটি অত্যন্ত দ্রুত পাইথন লিন্টার এবং কোড ফরম্যাটার, যা রাস্টে লেখা।

ডক্স | খেলার মাঠ

একটি অত্যন্ত দ্রুত পাইথন লিন্টার এবং কোড ফর্ম্যাটার, মরিচায় লেখা।





স্ক্র্যাচ থেকে CPython কোডবেস লিন্টিং।

Ruff একটি একক, সাধারণ ইন্টারফেসের পিছনে আরও কার্যকারিতা একত্রিত করার সময় বিকল্প সরঞ্জামগুলির চেয়ে দ্রুত মাত্রার অর্ডার হওয়া লক্ষ্য করে।

Ruff প্রতিস্থাপন ব্যবহার করা যেতে পারে ফ্লেক ৮ (প্লাস কয়েক ডজন প্লাগইন), কালো, isort,

পাইডকস্টাইল, pyupgrade,

অটোফ্লেকএবং আরও অনেক কিছু, যে কোনো পৃথক টুলের চেয়ে দশ বা শতগুণ দ্রুত কার্যকর করার সময়।

রাফ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিকশিত এবং প্রধান ওপেন সোর্স প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেমন:

…এবং আরো অনেক.

Ruff দ্বারা সমর্থিত হয় অ্যাস্ট্রাল. পড়ুন লঞ্চ পোস্টবা আসল প্রকল্প ঘোষণা.

সেবাস্তিয়ান রামিরেজফাস্টএপিআই এর নির্মাতা:

রাফ এত দ্রুত যে কখনও কখনও আমি কোডে একটি ইচ্ছাকৃত বাগ যোগ করি শুধু নিশ্চিত করার জন্য যে এটি আসলে চলছে এবং কোডটি পরীক্ষা করছে।

নিক শ্রকএর প্রতিষ্ঠাতা উপাদানএর সহ-স্রষ্টা গ্রাফকিউএল:

কেন রাফ একটি গেমচেঞ্জার? প্রাথমিকভাবে কারণ এটি প্রায় 1000x দ্রুত। আক্ষরিক অর্থে। একটি টাইপো না. আমাদের সবচেয়ে বড় মডিউলে (ডাগস্টার নিজেই, 250k LOC) পাইলিন্ট প্রায় 2.5 মিনিট সময় নেয়, আমার M1-এ 4টি কোর জুড়ে সমান্তরাল। আমাদের বিরুদ্ধে ruff চলমান সম্পূর্ণ কোডবেস .4 সেকেন্ড সময় নেয়।

ব্রায়ান ভ্যান ডি ভেনবোকেহ-এর সহ-স্রষ্টা, এর মূল লেখক কন্ডা:

Ruff আমার মেশিনে flake8 এর চেয়ে ~150-200x দ্রুত, পুরো রেপো স্ক্যান করতে ~20s এর পরিবর্তে ~0.2s লাগে৷ এটি স্থানীয় দেবের জন্য জীবনের উন্নতির একটি বিশাল মানের। এটি যথেষ্ট দ্রুত যে আমি এটিকে একটি প্রকৃত কমিট হুক হিসাবে যুক্ত করেছি, যা দুর্দান্ত।

টিমোথি ক্রসলেআইসোর্টের স্রষ্টা:

সবেমাত্র আমার প্রথম প্রকল্পটি Ruff-এ স্যুইচ করেছি। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি খারাপ দিক: এটি এত দ্রুত যে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ত্রুটি প্রবর্তন না করা পর্যন্ত এটি কাজ করছে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

টিম অ্যাবটজুলিপের প্রধান বিকাশকারী:

এটি হাস্যকরভাবে দ্রুত … ruff আশ্চর্যজনক

আরো জন্য, দেখুন ডকুমেন্টেশন.

রাফ হিসাবে পাওয়া যায় ruff PyPI হয়।

সঙ্গে সরাসরি Ruff আহ্বান করুন uvx :

uvx ruff check # Lint all files in the current directory. uvx ruff format # Format all files in the current directory.

অথবা এর সাথে রাফ ইনস্টল করুন uv (প্রস্তাবিত), pip বা pipx :

# With uv. uv tool install ruff@latest # Install Ruff globally. uv add --dev ruff # Or add Ruff to your project. # With pip. pip install ruff # With pipx. pipx install ruff

সংস্করণ দিয়ে শুরু 0.5.0 আমাদের স্বতন্ত্র ইনস্টলারগুলির সাথে রাফ ইনস্টল করা যেতে পারে:

# On macOS and Linux. curl -LsSf | sh # On Windows. powershell -c " irm | iex " # For a specific version. curl -LsSf | sh powershell -c " irm | iex "

আপনি রাফ এর মাধ্যমেও ইনস্টল করতে পারেন হোমব্রু, কন্ডাএবং সঙ্গে অন্যান্য প্যাকেজ ম্যানেজার বিভিন্ন.

একটি লিন্টার হিসাবে রাফ চালানোর জন্য, নিম্নলিখিত যে কোনো চেষ্টা করুন:

ruff check # Lint all files in the current directory (and any subdirectories). ruff check path/to/code/ # Lint all files in `/path/to/code` (and any subdirectories). ruff check path/to/code/ * .py # Lint all `.py` files in `/path/to/code`. ruff check path/to/code/to/file.py # Lint `file.py`. ruff check @arguments.txt # Lint using an input file, treating its contents as newline-delimited command-line arguments.

অথবা, রাফকে ফরম্যাটার হিসাবে চালাতে:

ruff format # Format all files in the current directory (and any subdirectories). ruff format path/to/code/ # Format all files in `/path/to/code` (and any subdirectories). ruff format path/to/code/ * .py # Format all `.py` files in `/path/to/code`. ruff format path/to/code/to/file.py # Format `file.py`. ruff format @arguments.txt # Format using an input file, treating its contents as newline-delimited command-line arguments.

রাফ একটি হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে প্রি-কমিট মাধ্যমে হুক ruff-pre-commit :

- repo : # Ruff version. rev : v0.9.2 hooks : # Run the linter. - id : ruff args : ( --fix ) # Run the formatter. - id : ruff-format

রাফ একটি ভিএস কোড এক্সটেনশন হিসাবে বা এর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে অন্যান্য বিভিন্ন সম্পাদক.

রাফকে গিটহাব অ্যাকশন হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে

ruff-action :

name : Ruff on : ( push, pull_request ) jobs : ruff : runs-on : ubuntu-latest steps : - uses : actions/checkout@v4 - uses : astral-sh/ruff-action@v3

রাফ একটি মাধ্যমে কনফিগার করা যেতে পারে pyproject.toml , ruff.toml বা .ruff.toml ফাইল (দেখুন:

কনফিগারেশনবা সেটিংস

সমস্ত কনফিগারেশন বিকল্পগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকার জন্য)।

যদি অনির্দিষ্ট রেখে দেওয়া হয়, Ruff এর ডিফল্ট কনফিগারেশন নিম্নলিখিতগুলির সমতুল্য ruff.toml ফাইল:

# Exclude a variety of commonly ignored directories. exclude = ( " .bzr " , " .direnv " , " .eggs " , " .git " , " .git-rewrite " , " .hg " , " .ipynb_checkpoints " , " .mypy_cache " , " .nox " , " .pants.d " , " .pyenv " , " .pytest_cache " , " .pytype " , " .ruff_cache " , " .svn " , " .tox " , " .venv " , " .vscode " , " __pypackages__ " , " _build " , " buck-out " , " build " , " dist " , " node_modules " , " site-packages " , " venv " , ) # Same as Black. line-length = 88 indent-width = 4 # Assume Python 3.9 target-version = " py39 " ( lint ) # Enable Pyflakes (`F`) and a subset of the pycodestyle (`E`) codes by default. select = ( " E4 " , " E7 " , " E9 " , " F " ) ignore = () # Allow fix for all enabled rules (when `--fix`) is provided. fixable = ( " ALL " ) unfixable = () # Allow unused variables when underscore-prefixed. dummy-variable-rgx = " ^(_+|(_+(a-zA-Z0-9_)*(a-zA-Z0-9)+?))$ " ( format ) # Like Black, use double quotes for strings. quote-style = " double " # Like Black, indent with spaces, rather than tabs. indent-style = " space " # Like Black, respect magic trailing commas. skip-magic-trailing-comma = false # Like Black, automatically detect the appropriate line ending. line-ending = " auto "

উল্লেখ্য যে, ক pyproject.toml প্রতিটি বিভাগ শিরোনাম সঙ্গে প্রিফিক্স করা উচিত tool.ruff . যেমন, (lint) দিয়ে প্রতিস্থাপন করা উচিত (tool.ruff.lint) .

কিছু কনফিগারেশন বিকল্পগুলি ডেডিকেটেড কমান্ড-লাইন আর্গুমেন্টের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে, যেমন নিয়ম সক্ষমতা এবং অক্ষমকরণ, ফাইল আবিষ্কার এবং লগিং স্তর সম্পর্কিত:

ruff check --select F401 --select F403 --quiet

অবশিষ্ট কনফিগারেশন বিকল্প একটি ক্যাচ-অল মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে --config যুক্তি:

ruff check --config " lint.per-file-ignores = 'some_file.py' = ('F841') "

লেটেস্ট লিন্ট নিয়ম, ফর্ম্যাটার স্টাইল পরিবর্তন, ইন্টারফেস আপডেট এবং আরও অনেক কিছু বেছে নিতে, সক্ষম করুন

পূর্বরূপ মোড সেট করে preview = true আপনার কনফিগারেশন ফাইল বা পাসিং এ --preview কমান্ড লাইনে। পূর্বরূপ মোড অস্থির বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংগ্রহ সক্ষম করে যা স্থিতিশীল হওয়ার আগে পরিবর্তিত হতে পারে।

দেখুন ruff help রাফের শীর্ষ-স্তরের কমান্ডের জন্য বা ruff help check এবং ruff help format

লিন্টিং এবং ফরম্যাটিং কমান্ডের বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, যথাক্রমে।

রাফ 800 টিরও বেশি লিন্ট নিয়ম সমর্থন করেযার মধ্যে অনেকগুলি জনপ্রিয় টুল যেমন Flake8, isort, pyupgrade এবং অন্যান্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। নিয়মের উৎপত্তি নির্বিশেষে, Ruff প্রথম-পক্ষের বৈশিষ্ট্য হিসাবে মরিচা-এর প্রতিটি নিয়মকে পুনরায় প্রয়োগ করে।

ডিফল্টরূপে, Ruff Flake8 এর সক্রিয় করে F নিয়ম, এর একটি উপসেট সহ E নিয়ম, বিন্যাসের ব্যবহারের সাথে ওভারল্যাপ করে এমন কোনো শৈলীগত নিয়ম বাদ দেওয়া, যেমন ruff format বা কালো।

আপনি যদি সবেমাত্র রাফ দিয়ে শুরু করেন, ডিফল্ট নিয়ম সেট শুরু করার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা: এটি শূন্য কনফিগারেশন সহ বিভিন্ন ধরণের সাধারণ ত্রুটি (যেমন অব্যবহৃত আমদানি) ক্যাচ করে।

ডিফল্টের বাইরে, Ruff কিছু জনপ্রিয় Flake8 প্লাগইন এবং সম্পর্কিত কোড মানের সরঞ্জামগুলিকে পুনরায় প্রয়োগ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

সমর্থিত নিয়মগুলির সম্পূর্ণ গণনার জন্য, দেখুন নিয়ম.

অবদান স্বাগত এবং অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়. শুরু করতে, চেক আউট

অবদান নির্দেশিকা.

আপনিও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন বিরোধ.

সমস্যা হচ্ছে? বিদ্যমান সমস্যা দেখুন গিটহাবঅথবা নির্দ্বিধায় একটি নতুন খুলুন.

আপনি সাহায্য চাইতে পারেন বিরোধ.

রাফের লিন্টার পাইথন ইকোসিস্টেমের অন্যান্য অনেক টুলের API এবং বাস্তবায়নের বিশদ, বিশেষ করে Flake8, Pyflakes, pycodestyle, pydocstyle, pyupgrade এবং isort উভয়ের উপরই আঁকে।

কিছু ক্ষেত্রে, Ruff সংশ্লিষ্ট টুলের একটি “সরাসরি” মরিচা পোর্ট অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা এই টুলগুলির রক্ষণাবেক্ষণকারীদের তাদের কাজের জন্য এবং পাইথন সম্প্রদায়কে যে সমস্ত মূল্য প্রদান করেছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

রাফের ফর্ম্যাটারটি রোমের কাঁটাচামচের উপর নির্মিত rome_formatter এবং আবার রোম, প্রেটিয়ার এবং ব্ল্যাক থেকে API এবং বাস্তবায়নের বিবরণ উভয়ই আঁকে।

Ruff এর আমদানি সমাধানকারী Pyright থেকে আমদানি রেজোলিউশন অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে।

ক্লিপি এবং ইএসলিন্টের মতো পাইথন ইকোসিস্টেমের বাইরেও রাফ বেশ কয়েকটি সরঞ্জাম দ্বারা প্রভাবিত।

রাফ হল বিপুল সংখ্যক অবদানকারীর সুবিধাভোগী।

Ruff MIT লাইসেন্সের অধীনে মুক্তি পায়।

এই ভান্ডারটি MIT লাইসেন্সের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত