Boznourd এয়ার কোয়ালিটি দৈনিক সূচক বিপজ্জনক অবস্থানে রয়েছে – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

রেজা হান্টিয়ান মেহের রিপোর্টারকে বলেছেন: “বোজনরড এয়ার কোয়ালিটিটির দৈনিক সূচকটি 1 নম্বর এবং একটি বাদামী এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি যা সমস্ত বয়সের জন্য ক্ষতিকারক।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “ব্রাউন সূচকটি দেখায় যে সর্বোচ্চ স্তরের বায়ু দূষণ এবং এই পরিস্থিতিতে শ্বাস প্রশ্বাসের ফলে সমস্ত লোকের এমনকি এমনকি স্বাস্থ্যকর মানুষের স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে।”

উত্তর খোরসানের পরিবেশ সংরক্ষণের মহাপরিচালক বলেছেন: নাগরিকদের যতটা সম্ভব অপ্রয়োজনীয় বহিরঙ্গন ট্র্যাফিক এড়ানো উচিত, যতটা সম্ভব এবং হৃদয়, পালমোনারি, শিশু, প্রবীণ এবং গর্ভবতী মহিলাদেরও বাড়িতে থাকতে হবে।

