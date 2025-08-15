একজন ব্রিটিশ হলিডে মেকার যিনি পম্পেইকে পাইলফারড পাথর দিয়ে ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি জরিমানার মুখোমুখি হচ্ছেন – তবে ইতালীয় পুলিশকে ধন্যবাদ দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ‘অভিশাপ’ এড়াতে পারবেন।
৫১ বছর বয়সী স্কটিশকে দাফন করা রোমান বন্দোবস্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে অফিসারদের হাতে রাখা হয়েছিল এবং তাকে চুরি হওয়া পাথরের ছয়টি টুকরো পাওয়া গিয়েছিল।
লোকটি আপাতদৃষ্টিতে অবগত ছিল না যে পূর্ববর্তী হালকা-আঙ্গুলযুক্ত পর্যটকরা যারা পম্পেই চুরি করা জিনিসগুলির সাথে ছেড়ে চলে গেছে তারা কয়েক বছর পরে অনুতপ্ত হয়ে শেষ হয়েছে, দাবি করে যে তাদের চোরে তাদের দু: খজনক দুর্ভাগ্য এনেছে।
অনুযায়ী সময়পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন: ‘এই সপ্তাহে আমরা একজন স্কটসম্যানকে পালিয়ে যাওয়ার আগে আমরা ধরেছিলাম তবে আমরা তাকে অভিশাপ থেকে বাঁচাতে পারি।’
এই ব্যক্তিটিকে, যিনি পুলিশ কর্তৃক নামকরণ করা হয়নি, তিনি তার ট্যুর গাইড দ্বারা তাঁর রুকসকে loose িলে .ালা পাথর রেখেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি এই শহরটিতে গিয়েছিলেন, যা AD79 -এ ভেসুভিয়াস মাউন্টের বিস্ফোরণে সমাধিস্থ হয়েছিল।
অভিযুক্ত চোর এখন এমন একটি বিচারের মুখোমুখি হতে পারে যা তাদের প্রথম অপরাধ না হলে 1,500 ডলার বা এমনকি কারাগারের সাজাও জরিমানা করতে পারে।
একজন ব্রিটিশ হলিডে মেকার যিনি পম্পেইকে পাইলফারড পাথর দিয়ে ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি জরিমানার মুখোমুখি হচ্ছেন – তবে ইতালীয় পুলিশকে ধন্যবাদ দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ‘অভিশাপ’ এড়াতে পারবেন। উপরে: একজন অফিসার চুরি হওয়া বস্তুগুলি পরীক্ষা করে
৫১ বছর বয়সী স্কটিশ ব্যক্তিকে সমাহিত রোমান বন্দোবস্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে অফিসারদের হাতে রাখা হয়েছিল এবং তাকে চুরি হওয়া পাথরের ছয়টি টুকরো পাওয়া গিয়েছিল
গাইড তাকে জানায় এবং পুলিশকে তখন অবহিত করা হয়।
পুলিশের মুখপাত্র আরও যোগ করেছেন: ‘তিনি বলেছিলেন যে পম্পেই থেকে নিদর্শনগুলি অপসারণ করা নিষিদ্ধ ছিল তার কোনও ধারণা নেই,’ অফিসার বলেছেন।
‘তিনি ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু এটি কার্যকর হয়নি।’
এটি পম্পেইয়ের পুমিস স্টোনসকে চালিত করার পরে একজন আমেরিকান পর্যটক প্রকাশ করেছেন যে তিনি বিবাহবিচ্ছেদ পেয়েছেন এবং স্তন ক্যান্সার বিকাশ করেছেন।
গত বছরের শুরুতে, পেনসিলভেনিয়া থেকে দেব ডেইলি মেলকে বলেছিলেন যে তিনি কীভাবে ২০১১ সালে দক্ষিণ ইতালিতে ছুটিতে পম্পেই গিয়েছিলেন এবং সেখানে থাকাকালীন তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে দুটি পাথর নিয়েছিলেন।
তবে বাড়ি ফিরে আসার আট বছরের মধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার বিবাহ ভেঙে যায়, তাই তিনি ২০২০ সালে পাথর ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
এটি পম্পেইয়ের পুমিস স্টোনসকে চালিত করার পরে একজন আমেরিকান পর্যটক প্রকাশ করেছেন যে তিনি বিবাহবিচ্ছেদ পেয়েছেন এবং স্তন ক্যান্সার বিকাশ করেছেন। তিনি একটি গ্রোভেলিং ক্ষমা প্রার্থনা চিঠি দিয়ে পাথর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন
তিনি বলেছিলেন: ‘যখন আমি ইতালি থেকে ফিরে এসেছি তখন খুব বেশি দিন পরে আমি বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলাম এবং এক বছর পরে মঞ্চ 3 স্তন ক্যান্সার হয়েছিল।’
তিনি যখন পাথর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি একটি চিঠি বলেছিলেন: ‘আমি অভিশাপ সম্পর্কে জানতাম না’।
তিনি যোগ করেছেন: ‘দয়া করে আমার ক্ষমা প্রার্থনা এবং এই টুকরোগুলি গ্রহণ করুন।’
২০২০ সালে, কানাডিয়ান এক মহিলা, কেবল নিকোল হিসাবে চিহ্নিত, দুটি মোজাইক টাইলস, একটি অ্যাম্ফোরার কিছু অংশ এবং পম্পেই থেকে ইতালীয় শহরের একটি ট্র্যাভেল এজেন্টে চালিত সিরামিকের একটি টুকরো সহ একটি প্যাকেজ পাঠিয়েছিলেন।
পম্পেই 79৯ খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট ভেসুভিয়াসের বিস্ফোরণে সমাহিত হয়েছিল
২০০৫ সালে নিদর্শনগুলি চুরি করা নিকোল বলেছিলেন যে তারা 15 বছরের দুর্ভাগ্য দেওয়ার পরে তিনি সেগুলি ফিরিয়ে দিচ্ছেন।
তিনি স্বীকারোক্তির একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে তিনি স্তন ক্যান্সার এবং আর্থিক কষ্টের দুটি মামলা সহ তার চুরি এবং তার পরবর্তীকালে দুর্ভাগ্যের রান সম্পর্কে বিস্তারিত জানান।
নিকোল লিখেছেন: ‘দয়া করে তাদের ফিরিয়ে নিন, তারা দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে।’
তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিদর্শনগুলি নিয়েছিলেন কারণ তিনি ইতিহাসের একটি অংশের মালিক হতে চেয়েছিলেন যা অন্য কারও ছিল না, তবে তাদের কাছে ‘এত নেতিবাচক শক্তি ছিল … ধ্বংসের সেই ভূমির সাথে যুক্ত’।
এবং 2015 সালে, একজন ইংরেজ মহিলা মোজাইক একটি টুকরো ফিরিয়েছিলেন যা তার বাবা -মা 1970 এর দশকে পম্পেই থেকে নিয়েছিলেন।
তিনি দাবি করেছেন যে বস্তুটি তার বছরের পর বছর দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিল।