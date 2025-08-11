Chivido 2025: দেরী আগতরা ডেভিডোতে আটকে থাকতে দেখেছেন, চিওমার বিবাহ, ভিডিও ইগনিটস হাসিখুশি টেক

- নাইজেরিয়ান গায়ক ডেভিডো এবং তাঁর স্ত্রী চিওমা রোল্যান্ড অ্যাডেলেক নেটিজেনদের তাদের বিবাহ সম্পর্কে কথা বলার জন্য নতুন কিছু দিয়েছেন
- মনে রাখবেন যে আরাধ্য লাভবার্ডসের রবিবার, আগস্ট 10 2025 এ মিয়ামিতে একটি দুর্দান্ত সাদা বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল
- অনলাইনে অনলাইনে ফাঁস হওয়া একটি ভিডিও দেখায় যে কীভাবে দেরী আগতদের অভ্যর্থনা ভেন্যুতে চিকিত্সা করা হয়েছিল, অনলাইনে প্রতিক্রিয়াগুলি ট্রিগার করে
একটি ভিডিও অনলাইনে রাউন্ডগুলি তৈরি করেছিল, দেরী আগতদের দেরী আগতদের ক্যাপচার করে ডেভিডো এবং চিয়োমার সাদা বিবাহের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে লক আউট করা হয়েছিল।
পূর্বে লিগ.এনজি দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে, এই দম্পতি রবিবার, 10 আগস্ট, 2025 এ খ্রিস্টান অনুষ্ঠানে গিঁটটি বেঁধে রেখেছিলেন।
তাদের প্রচুর অভ্যর্থনা থেকে প্রাপ্ত একটি ফুটেজে অতিথিরা দেখতে পেলেন যারা দেরিতে এসেছিলেন, ভেন্যুটির বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের প্রাঙ্গণের ভিতরে অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।
বৈধ.এনজি আরও জানিয়েছেন যে ডেভিডো এবং তাঁর স্ত্রী চিওমা উভয়ই ভাল এবং খারাপ উভয় সময়ের মধ্যেই একে অপরকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
চভিডোমিয়ামি: সংবেদনশীল মুহূর্ত চিয়োমা আইলটি নেমে যাওয়ার আগে অশ্রুতে চলে গেল ভাইরাল
তাদের বিয়ের প্রতিশ্রুতি চলাকালীন, চিয়োমা ডেভিডোকে তার ভালবাসা, সেরা বন্ধু এবং তার ঝড়ের শান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি হাত ধরে চিরকাল তাঁর সাথে চলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ডেভিডো বলেছিলেন যে তিনি অসংখ্য পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তবে কিছুই চিয়োমার সাথে মঞ্চে থাকার সাথে তুলনা করে না।
তিনি সংজ্ঞায়িত চিয়োমা তাঁর ভালবাসা, জীবন এবং আশা হিসাবে, দাবি করে যে তিনি নিঃশব্দে তাঁর জীবনে প্রবেশ করেছেন তবে সবচেয়ে উচ্চতম হয়ে উঠেছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তিনি সত্য তাকে দেখেছেন এবং এখনও তাকে বেছে নিয়েছেন।
গায়কটি আরও বলেছিলেন যে চিওমা তাঁর সেরা বন্ধু, নিরাময়কারী এবং বিশৃঙ্খলার মাঝে শান্ত প্রভাব এবং God শ্বর তাঁর নিঃশর্ত ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিলেন।
চিয়োমা বলেছিলেন: “আপনি আমার ভালবাসা, আপনি আমার সেরা বন্ধু, আপনি আমার ঝড়ের মধ্যে আমার শান্ত We আমাদের মতো আমাদের মতো কেউ জানে না বা ভালবাসে না I
Chivido 2025: ডেভিডো এবং চিয়োমার বৈবাহিক ব্রত একে অপরের কাছে সংবেদনশীল ভিডিও অনেক গুশকে ছেড়ে দেয়
ডেভিডো বলেছিলেন: “আপনি আমার ভালবাসা, শান্তি এবং আশা।
নেটিজেনরা ডেভিডোর বিবাহ থেকে ক্লিপটিতে প্রতিক্রিয়া জানায়
ক্লিপটি উচ্চ-প্রোফাইল সমাবেশে কঠোর সময় প্রয়োগের বিষয়ে অনেক মন্তব্য করে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।
বৈধ.এনজি নীচের প্রতিক্রিয়াগুলি সংকলন:
tebis_wealth বলেছেন:
"দে মনে হয় যে লাগোসে লাগোস 😂 😂 😂 যা তারা 8 ডি reterywy হবে।
তাআতিবগ বলেছেন:
"ডেভিড খুব অ্যাক্সেসযোগ্য, ডেভিডও ডি খেলুন .. আপনি মিয়ামি বিবাহ থেকে তালাবন্ধ হয়ে গেছেন 😂😂"
অফিসিয়ালজারাহ_ বলেছেন:
"কল্পনা করুন যে কোনও আমন্ত্রণ পেয়ে এবং ইভেন্টে না প্রবেশ করুন, আমিও মেন্টে যাই 😂"
গ্লোবাইমো_অরগানিক্সকিনকারপ্যালেস বলেছেন:
"তারা শিখিয়েছিল যে তারা নাইজেরিয়ায় রয়েছে।"
ওসিজোয়ান_24 বলেছেন:
“তিনি অনেকটা মধ্য দিয়ে এসেছেন”: চিওমা লভিশ সাদা বিবাহের আগে ডেভিডোর সাথে প্রেমের জীবনের উপর উন্মুক্ত হন
“এবং সেখানে একটি সিন্থিয়া ওফোরি পরিস্থিতি ছিল 🤭”
সেলিনারবর্ম বলেছেন:
“😂😂😂😂😂😂 প্রধান পুরোহিত হাসি দিয়ে দেখছেন।”
_ডয়িন_ক্সক্সো বলেছেন:
“‘আমি অনুপলব্ধ
তাআতিবগ বলেছেন:
“2025 এর বিবাহ !!!! আমরা নিয়মিত করি না 😂”
ট্রিপল_গ_গোল্ড বলেছেন:
“তিনি খুব অ্যাক্সেসযোগ্য এবং এখন আপনি কোনও উপযুক্ত হল প্রবেশ করেন না 😂😂😂”
Its.mercified1 বলেছেন:
“সিন্থিয়া অফোরি, বাড়িতে গো গো গো 😂😂😂”
বিগমাউথ_উইট বলেছেন:
“😹😹🤸 ই ব্যথা করতে পারে! না আপনি সেখানে যান শুনুন, ওহ শিয়ি! কেবল সেই গাদেমের দরজাটি খুলুন! 😂 আমি আফ্রিকা থেকে সমস্ত পথ উড়ে এসেছি 🤸😹
বিশ্বাসী বলেছেন:
“হা! God শ্বরের রাজত্ব সম্পর্কে বাইবেল কি এটাই বলেছিল? 😂🤣 😂🤣”
ডেভিডো বলেছেন যে তিনি চভিডো মিয়ামিতে N5.6 বিলিয়ন ব্যয় করেছেন
বৈধ.এনজি এর আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে নাইজেরিয়ান সংগীত তারকা ভক্তদের অবাক করে দিয়েছিলেন যখন তিনি দীর্ঘকালীন প্রেমিক চিওমা অ্যাডেলিকে তাঁর মিয়ামি বিবাহের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিলেন তা ঘোষণা করেছিলেন।
ডেভিডো এবং চিয়োমার বিবাহের আমন্ত্রণ পৃষ্ঠগুলির ঝলক, ভক্তরা পোশাক কোড ক্লজে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন: “ভাল”
হাই-প্রোফাইল ইভেন্টটি, যা রবিবার, 10 আগস্ট, 2025 এ মিয়ামিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার গুঞ্জন রয়েছে, বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকবেন।
একটি ভাইরাল ভিডিওতে, তার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে শীতল করার সময়, অনুপলব্ধ হিটমেকার তার বিয়ের ব্যয় সম্পর্কে খোলে।
