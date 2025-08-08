Chromebooks জন্য বাষ্প বন্ধ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে

গেমিং ল্যাপটপ হিসাবে দ্বিগুণ ক্রোমবুকের স্বপ্ন তার শেষ পায়ে উপস্থিত রয়েছে। 9to5google রিপোর্ট গুগল 1 জানুয়ারী, 2026 থেকে ক্রোমবুকগুলির জন্য বাষ্পের জন্য সমর্থন শেষ করছে। অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চারকে পোর্টিং করা ক্রোমবুকগুলি গেমস খেলার জন্য জায়গা করার জন্য সংস্থার কাছ থেকে বর্ধিত ধাক্কার অংশ ছিল। আসুস এবং এসারের মতো সংস্থাগুলি গেমিং ক্রোমবুকগুলি ঘোষণা করে এবং প্রকাশ করেছে, তবে ধারণাটি কখনই ধরা পড়েনি বলে মনে হয়।
ক্রোমবুকের জন্য বাষ্প অবসর নেওয়ার জন্য গুগলের পরিকল্পনাটি কখন আবিষ্কার হয়েছিল 9to5google একটি নতুন ল্যাপটপে লঞ্চার ইনস্টল করার চেষ্টা করেছে। “ক্রোমবুক বিটা প্রোগ্রামের জন্য স্টিমটি 1 লা জানুয়ারী, 2026 এ শেষ হবে,” আপনি যখন বাষ্প ডাউনলোড করেন তখন একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি পড়ে। “এই তারিখের পরে, বিটার অংশ হিসাবে ইনস্টল করা গেমগুলি আর আপনার ডিভাইসে খেলতে পারে না We আমরা বিটা প্রোগ্রাম থেকে শেখার ক্ষেত্রে আপনার অংশগ্রহণ এবং অবদানের প্রশংসা করি, যা ক্রোমবুক গেমিংয়ের ভবিষ্যতকে অবহিত করবে।”
ক্রোমবুকগুলির জন্য বাষ্প বন্ধ করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য এনগ্যাজেট গুগল এবং ভালভের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমরা যদি ফিরে শুনি তবে আমরা এই নিবন্ধটি আপডেট করব।
ক্রোমোসে স্টিম পাওয়া যাবে এমন প্রতিবেদনগুলি ২০২০ সালের মতোই শুরু হয়েছিল Chrome অ্যাপটির একটি বিটা সংস্করণ কয়েক মাস পরে নভেম্বর মাসে এসেছিল, বেশ কয়েকটি নতুন ক্রোমবুকের জন্য সমর্থন যোগ করে। গুগল বা ভালভের কোনও বড় আপডেট ছাড়াই অ্যাপটি তখন থেকেই বিটাতে বিদ্যমান।
গুগল ছেড়ে দেওয়ার একটি কারণ হ’ল এটি গেমের সংখ্যা এটি আসলে ক্রোমবুকগুলিতে চলতে পারে সীমাবদ্ধ, আন্ডার পাওয়ার পাওয়ার্ড সিপিইউ এবং ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিকগুলির জন্য ধন্যবাদ যা বেশিরভাগ ক্রোমোস ডিভাইস ব্যবহার করে। ভালভের প্রোটন সামঞ্জস্যতা সফ্টওয়্যার -যা উইন্ডোজ গেমগুলিকে লিনাক্স-ভিত্তিক স্টিম ডেকে চালাতে সহায়তা করে-প্রযুক্তিগতভাবে ক্রোমবুকগুলির জন্য উপলব্ধ, তবে এটি প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবের অভাবের জন্য তৈরি করতে পারে না।
বাষ্প ছাড়াই, এনভিডিয়া জিফর্স নাও বা এক্সবক্স ক্লাউড গেমিং ব্যবহার করা আপনার ক্রোমবুকটিতে আধুনিক কনসোল এবং পিসি গেমগুলি চালানোর জন্য সেরা বিকল্প। ক্রোমিওস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনগুলিও চালাতে পারে তবে প্লে স্টোর থেকে আপনি যা পেতে পারেন তা খেলতে আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হবে।