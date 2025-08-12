You are Here
News

E3 লিথিয়াম ক্লিয়ারওয়াটার প্রকল্পের বিক্ষোভ সুবিধা আপডেট সরবরাহ করে

এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কিছু নির্দিষ্ট প্রত্যাশিত বিবৃতি পাশাপাশি পরিচালনার উদ্দেশ্য, কৌশল, বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য বা প্রযোজ্য সিকিওরিটিজ আইনের অর্থের মধ্যে প্রত্যাশিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফরোয়ার্ড-চেহারার বিবৃতিগুলি প্রায়শই “বিশ্বাস”, “মে”, “উইল”, “পরিকল্পনা”, “প্রত্যাশা”, “অনুমান”, “অনুমান”, “উদ্দেশ্য”, “প্রকল্প”, “সম্ভাব্য”, “সম্ভাব্য”, “সম্ভাব্য” এবং অনুরূপ শব্দগুলি ভবিষ্যতের ঘটনা এবং ফলাফলের উল্লেখ করে অনুরূপ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ফরোয়ার্ড-চেহারার বিবৃতিগুলি বর্তমান মতামত, প্রত্যাশা, অনুমান এবং পরিচালনার অনুমানের উপর ভিত্তি করে তার অভিজ্ঞতার আলোকে, historical তিহাসিক প্রবণতাগুলির উপলব্ধি এবং পিএফএসের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, তবে এই জাতীয় বিবৃতিগুলি ভবিষ্যতের পারফরম্যান্সের গ্যারান্টি নয়। বিশেষত, এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সম্পর্কিত সামনের দিকে সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে: বিধানসভা, বিক্ষোভের সরঞ্জামগুলির পরীক্ষা ও কমিশনিংয়ের জন্য প্রত্যাশিত সময়সীমা; উত্পাদন, pretreatment, পরিশোধন, ভলিউম হ্রাস এবং রূপান্তর প্রক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রত্যাশিত ফলাফল; লিথিয়াম কার্বনেট উত্পাদন সম্পর্কিত সংস্থার প্রত্যাশা; বিক্ষোভ সুবিধার সংস্থার পরিচালনার জন্য পরিচালনার পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য; এবং খনিজ অনুসন্ধান এবং খনির ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্তর্নিহিত বিপদগুলি। এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাশিত তথ্য প্রস্তুত করার সময়, সংস্থাটি বেশ কয়েকটি উপাদান অনুমান প্রয়োগ করেছে, তবে সীমাবদ্ধ নয় যে কোনও অতিরিক্ত অর্থায়নের প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গত শর্তে উপলব্ধ থাকবে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডিয়ান মুদ্রার বিনিময় হারগুলি সংস্থার প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে; বিক্ষোভের সুবিধা সম্পর্কিত বর্তমান অনুসন্ধান, উন্নয়ন, পরিবেশগত এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা যেতে পারে এবং এর অন্যান্য কর্পোরেট কার্যক্রম প্রত্যাশার মতো এগিয়ে যাবে; যে সাধারণ ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বস্তুগতভাবে প্রতিকূল পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হবে না এবং বিক্ষোভের সুবিধায় পরিকল্পিত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরকারী অনুমোদনের সময় মতো এবং গ্রহণযোগ্য শর্তে প্রাপ্ত হবে।

