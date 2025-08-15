আন্তঃসরকারী কাউন্সিলের এক সভায় ১৫ ই আগস্ট ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের (ইএইউ) দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীরা সাধারণ বাজারে এক্সচেঞ্জ ট্রেডিংয়ের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচিটি অনুমোদন করেছিলেন-নথি বেশ কয়েক বছর ধরে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং লক্ষ্য করা হয়েছিল পারস্পরিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। ইউনিয়ন এক্সচেঞ্জ মডেল বাজারের একটি সম্পূর্ণ প্রবর্তন ২০২৯ সালের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এর আগে দেশগুলিকে এই অঞ্চলে লেনদেন করা সামগ্রীর তালিকা এবং এই অঞ্চলে পাইলট প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।
শুক্রবার, 15 আগস্ট, EAEU এর একটি বৈঠক একটি বর্ধিত রচনায় কিরগিজ চোল্পন-এটিতে আন্তঃসংযুক্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওষুধ এবং চিকিত্সা ডিভাইসগুলির জন্য সাধারণ বাজারগুলির ধারণাগুলি, পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ ট্রেডিংয়ের উন্নয়নের জন্য একটি প্রোগ্রাম সহ প্রায় বিশটি প্রশ্ন ছিল।
প্রিমিয়ারগুলি একীকরণের চিরন্তন সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা না করেই করেনি – মূলত ইউনিয়নের বাজারে সহযোগিতায় বাধা। বেলারুশ সরকারের প্রধান আলেকজান্ডার তুরচিন বলেছেন যে ২০১ 2016 সাল থেকে এই জাতীয় 70০ টি বাধা দূর করা হয়েছে, তবে একক বাজারের কার্যকারিতা হ্রাসকারী বাধাগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই দেশের প্রধানমন্ত্রী ওলজাস বেকটেনভ অভিযোগ করেছিলেন যে কাজাখস্তানি নির্মাতারা এবং ক্যারিয়ার ইউনিয়নের মধ্যে “লুকানো বিধিনিষেধের মুখোমুখি হন”: “বাস্তবে আমরা একটি পূর্ণ ভেটেরিনারি, স্যানিটারি, রীতিনীতি নিয়ন্ত্রণ” দেখেছি। তিনি আরও যোগ করেছেন যে কিছু ক্ষেত্রে, ইএইইউ দেশগুলির অঞ্চলগুলিতে পণ্যগুলির অনাবৃত ট্রানজিট নিশ্চিত করা যায় না।
রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশস্টিন উল্লেখ করেছেন যে বৈঠকে অনুমোদিত ইএইউতে এক্সচেঞ্জ ট্রেডিংয়ের উন্নয়নের জন্য প্রোগ্রামটি বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার লক্ষ্যে রয়েছে। তাঁর মতে, এটি আপনাকে এই অঞ্চলে একটি সাধারণ বাজার গঠনের অনুমতি দেবে – “উদ্যোক্তারা” পাঁচ “দেশের প্রত্যেকটিতে দরপত্রে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে, অংশীদারদের সন্ধান করা এবং ন্যূনতম ব্যয় সহ পণ্য কেনা সহজ হয়ে যাবে, যা পারস্পরিক বাণিজ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রেরণাও দেবে।”
আমরা এই দস্তাবেজটি নোট করি (শুক্রবার অনুমোদিত অন্যান্য সমস্ত), প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ান ফেডারেশনের পক্ষে সরকারী অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর করেছিলেন। মিখাইল মিশস্টিন তার বক্তৃতার পরে তফসিলের আগে অভ্যন্তরীণ কাউন্সিলের সভা ছেড়ে চলে যান, আলাস্কার রাশিয়ান ফেডারেশন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের শীর্ষ সম্মেলনের কারণে মস্কোতে উড়ে যাওয়ার প্রয়োজনে এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
আসুন আমরা ব্যাখ্যা করি যে ইএইউতে পণ্যগুলির জন্য সাধারণ এক্সচেঞ্জ মার্কেট গঠনের কাজ দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিচালিত হয়েছে-“পাঁচ” দেশের জাতীয় পণ্য এক্সচেঞ্জগুলি বেশ কয়েকটি ভিন্নভাবে সাজানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেড পণ্যগুলির একটি তালিকা পৃথক। ইউনিয়নে এক্সচেঞ্জ ট্রেডিংয়ের ধারণাটি ২০২৪ সালের অক্টোবরে অনুমোদিত হয়েছিল (২ অক্টোবর, ২০২৪ -এ কমমারসেন্ট দেখুন), গত বছরের শেষের আগে এই প্রোগ্রামটি গ্রহণ করার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল, তবে প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়েছিল।
ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক কমিশনে (ইইসি) “কমারসেন্ট” দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটি শক্তি পণ্যগুলির জন্য সাধারণ বিনিময় বাজারের ধারণার বিতরণের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সমন্বয়ের সময়কালের কারণে।
ফলস্বরূপ, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এই পণ্যগুলিতে বিনিময় ব্যবসায়ের বিষয়গুলি প্রোগ্রামের বাইরে বিবেচনা করা হবে – সাধারণ শক্তি সম্পদ বাজার গঠনের অংশ হিসাবে।
বেশ কয়েক বছর ধরে, জেনারেল এক্সচেঞ্জ মার্কেটটি সংগঠিত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির (২৩ শে এপ্রিল, ২০২২ এ কমমারসেন্ট দেখুন) এবং ইসি -তে উল্লিখিত চূড়ান্ত নকশা রাশিয়ার প্রস্তাবের সাথে মিলে যায়। নিলামে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের অ -বিচ্ছিন্ন অ্যাক্সেস সরবরাহ করা হবে, এবং জাতীয় এক্সচেঞ্জগুলি নিলামের আয়োজক হয়ে উঠবে। ট্রেডিং নিয়ামক এবং বাজারের অংশগ্রহণকারীদের মিথস্ক্রিয়তার জন্য তারা কমিশনে যুক্ত হয়, এক্সচেঞ্জ কমিটি তৈরি করা হবে। এই কাঠামোটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের স্বচ্ছ এবং ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাব এবং সুপারিশগুলি প্রস্তুত করবে এবং পণ্যগুলির সাধারণ বিনিময় বাজারের কাজ পর্যবেক্ষণ করবে।
ইইসি জানিয়েছে যে পণ্যগুলির জন্য জেনারেল এক্সচেঞ্জ মার্কেটের পূর্ণ-স্কেল কার্যকারিতার সূচনাটি 2027–2029-এর আগে নির্ধারিত হবে যে নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রস্তুত করা হবে এবং 2027 সালে জেনারেল এক্সচেঞ্জ বাজারে পণ্যগুলির তালিকা অনুমোদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পগুলির সংগঠনটিও পরিকল্পনা করা হয়েছে, অনুকরণ করে এবং তারপরে আসল বিডিং।