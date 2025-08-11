EERC এনগুর অংশগুলিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমাধান করতে চলেছে

এনুগু রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (ইইআরসি) বলছে যে তারা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ সমাধানের পদক্ষেপ নিচ্ছে।
কমিশন রবিবার সন্ধ্যায় www.eerc.en.gov.ng ওয়েবসাইটে পোস্ট করা একটি বিবৃতিতে এটি প্রকাশ করেছে।
মনে রাখবেন যে মেন পাওয়ার পাওয়ার বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা লিমিটেড 4 আগস্ট একটি বিবৃতি জারি করেছে এবং এনগু বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা (ইইডিসি) মূল সংস্থা এটি দ্বারা সরবরাহ করা শক্তি সরবরাহের কঠোর হ্রাসের জন্য এই উন্নয়নের জন্য দায়ী করেছে।
এতে বলা হয়েছে যে হ্রাস হ্রাসের ফলে ব্যান্ড এ এর জন্য এন -২০ থেকে N209 থেকে N160 এ প্রতি কিলোওয়াট থেকে বিদ্যুতের শুল্ক স্ল্যাশ করার সিদ্ধান্তের পরে।
রাজ্যের অনেক অংশ, বিশেষত ব্যান্ড বি থেকে ই -তে যারা, 1 আগস্ট থেকে অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।
কমিশন বলেছে যে তারা ইইডিসি এবং মেইনপওয়ার উভয়ের সাথেই বৈঠক করেছে, এনুগু বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে এটি স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।
“মেইন পাওয়ার থেকে পাবলিক ঘোষণার সিক্যুয়েল, যা বলেছে যে ইইডিসি ব্যান্ড বি থেকে ই ফিডারদের বিদ্যুৎ সরবরাহ হ্রাস করার নির্দেশ দিয়েছে এবং রাজ্যের গ্রাহকদের দ্বারা ভেন্ডিংয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার চ্যালেঞ্জগুলি আমরা মেইন পাওয়ারকে একটি সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি।
“লক্ষ্য হ’ল এনগু রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমাতে এবং গ্রাহকদের দ্বারা অভিজ্ঞ হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি ভেন্ডিং চ্যালেঞ্জের সিদ্ধান্তের কারণগুলি নির্ধারণ করা।
“বৈঠক চলাকালীন, মেইন পাওয়ার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তারা (মেন পাওয়ার এবং ইইডিসি) ইইডিসির কভারেজ অঞ্চলে বাকি রাজ্যগুলি থেকে এনুগু রাষ্ট্রকে আলাদা করতে অসুবিধা হচ্ছিল।
কমিশন বলেছে, “এই চ্যালেঞ্জটিকে ‘কোড কভারেজ দ্বন্দ্ব এবং সম্পর্কিত গ্লিটস’ বলা হয়েছিল তবে এই আশ্বাস দিয়েছিল যে বিষয়টি খুব শীঘ্রই সাজানো হবে,” কমিশন বলেছে।
ইইআরসি, তবে, গ্রাহকদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করার জন্য মেইন পাওয়ারকে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করার জন্য বাধ্যতামূলক করা চ্যালেঞ্জ এবং এটি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর জন্য বাধ্যতামূলক।
কমিশন কোম্পানিকে তার ব্যবসায়িক বিধিগুলির বিধানগুলির কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, যার জন্য এটি কমিশনের ট্যারিফ আদেশের 30 দিনের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন করা উচিত, যদি এটি সন্তুষ্ট না হয়, তবে সরবরাহ কমাতে অবলম্বন করার পরিবর্তে।
এতে বলা হয়েছে, “ফলাফলটি কার্যকর করা হবে এমন শুল্ক আদেশের বিষয়ে একটি জনসাধারণের শুনানি সক্ষম করবে। কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.eerc.en.gov.ng) সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছে ব্যবসায়ের বিধিগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য।”
ইইআরসি যোগ করেছে যে এটি রাজ্য এবং ফেডারেল স্তরে প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করছে এবং বিষয়টি মোকাবেলায় উপযুক্ত নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে।
এটি বজায় রেখেছে যে এই পদক্ষেপটি বিকাশকারী, পরিষেবা সরবরাহকারী, গ্রাহক এবং এনুগু লোকেরা রাজ্যের বিকশিত আঞ্চলিক বিদ্যুতের বাজারের সম্পূর্ণ সুবিধা অর্জন করতে নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।
কমিশন আরও যোগ করেছে, “আমরা এও নিশ্চিত করব যে এনুগু রাজ্যে ব্যবসায়িক দক্ষতার ব্যয় এবং এনগু স্টেট ইলেক্ট্রিটি আইন ২০২৩ এর ধারা ৩৪ (২) (খ) এর প্রদত্ত হিসাবে বিনিয়োগকৃত মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর ব্যয় এবং তাদের কার্যকর ব্যয়কে কভার করে এমন পর্যাপ্ত আয় পুনরুদ্ধার করে,” কমিশন যোগ করেছে।