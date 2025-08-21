Fivio বিদেশী চ্যালেঞ্জ প্লেকবয়ম্যাক্স থেকে বক্সিং ম্যাচ

ফিওও বিদেশী প্রকাশ করেছে যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্লেকিবয়ম্যাক্সকে একটি বক্সিং ম্যাচে চ্যালেঞ্জ করেছেন।
ড্রিল স্টার এর আগে ইন্টারনেট স্টারের লাইভস্ট্রিমে উপস্থিত হয়েছিল যেখানে তারা ধূমপানের বিষয়ে তর্ক করেছিল যার ফলে তাকে কেবল চলে যায়।
এখন তার ইনস্টাগ্রামের গল্পগুলিতে, ফিভিও স্ট্রিমারের সাথে রিংয়ে প্রবেশ করতে চায়।
তিনি বলেছিলেন: “কেউ কেউ বলে যে প্লেকবাইম্যাক্স এন-জিজিএ আমরা বক্স করব।”
শোডাউনটির জন্য ফিভিওরও একটি চিত্র ছিল: “আসুন এটি করা যাক। আমরা এটি করতে চান তবে আমরা million 1 মিলিয়ন, 5 মিলিয়ন ডলার রাখতে পারি।”
বিতর্কিত নিউ ইয়র্কার সম্প্রতি 2020 সালে একসাথে কাজ করার পরেও নাসকে কিছু ছায়া ফেলেছিলেন।
জিম জোনসের নতুন পডকাস্টে আড্ডার জন্য বসে ড্রিল স্টার হিপহপে নাসের স্ট্যাটাস নিয়ে আলোচনা করছিলেন।
তিনি বলেছিলেন: “আমি বলছি না যে লোকটি বেঁধেছে, সে কিংবদন্তি নয়। আমি এন-জিজিএর সাথে একটি গান পেয়েছি-আমি অ্যালবামে একটি গান পেয়েছি এবং অ্যালবামটি একটি গ্র্যামি পেয়েছিল। তবে আমি সেখানে বসে আপনার বা একটি গানে একটি নাস বার বলতে পারি না।”
ফিভিও তখন যোগ করেছেন: “আমি ‘একটি মাইক’ পছন্দ করি।”
সন্ত্রাসবাদী হুমকি দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ছয় মাস কারাগারে ব্যয় করার পরে ফিভিওকে সম্প্রতি কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
ড্রিল স্টারকে ১ আগস্ট সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং দোষী আবেদনের পরে তিন বছরের প্রবেশন সময় পরিবেশন করা সময় পেয়েছিলেন।
জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তিনি ইতিমধ্যে প্রায় 200 দিন কারাগারের পিছনে কাটিয়েছিলেন।
ফিভিও মূলত 20 বছর পর্যন্ত কারাগারের পিছনে এবং ন্যূনতম পাঁচটি সাজা যাতে হালকাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে করা যেতে পারে।
তার প্রবেশনটির শর্তাদি মানে তাকে ড্রাগ পরীক্ষায় জমা দিতে হবে এবং আর আইনী সমস্যায় পড়তে হবে না।
নববর্ষের প্রাক্কালে নিউ জার্সিতে তার গাড়িটি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জিজ্ঞাসা করার পরে ফিভিওয়ের বিরুদ্ধে একজন মহিলার দিকে বন্দুক ইশারা করার অভিযোগ করা হয়েছিল।
পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৪ বছর বয়সী এই র্যাপার এই মহিলাকে একটি বন্দুকের লক্ষ্য নিয়ে সতর্ক করেছিলেন: “যদি আমি আপনাকে আবার এই ভবনের সামনে পার্কিং দেখি তবে সেখানে একটি চোদার সমস্যা হতে চলেছে।”
পুলিশকে ডেকে আনা হয়েছিল এবং ঘটনার সাক্ষী ছিল যারা সহজেই ফিভিও সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।
“বিগ ড্রিপ” হিটমেকারও কাছের একটি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স থেকে নজরদারি ফুটেজে ধরা পড়েছিল, অভিযুক্ত ভুক্তভোগীর গল্পটি সংশোধন করে।