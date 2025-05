GMCGOLDR/STACKERROR: মরিচা জন্য লাইব্রেরি পরিচালনা করার একটি ব্যবহারিক ত্রুটি যা ডিবাগিংয়ের জন্য সহায়ক স্ট্রিং এবং রানটাইম ত্রুটি হ্যান্ডলিংয়ের জন্য কাঠামোগত ডেটা সরবরাহ করে।

স্ট্যাক ত্রুটি আপনার প্রকল্পের জন্য ত্রুটি হ্যান্ডলিং সমাধান ডিজাইনের আপ-ফ্রন্ট ব্যয়কে হ্রাস করে, যাতে আপনি দুর্দান্ত গ্রন্থাগার এবং অ্যাপ্লিকেশন লেখার দিকে মনোনিবেশ করেন। স্ট্যাক ত্রুটির তিনটি লক্ষ্য রয়েছে:

ন্যূনতম প্রচেষ্টা সহ ডিবাগিংয়ের জন্য তথ্যমূলক ত্রুটি বার্তাগুলি তৈরি করুন। ত্রুটি বার্তাটি ত্রুটি উত্সের সাথে সহ-অবস্থিত, যা আপনার কোডটি ডকুমেন্টে সহায়তা করে। use stackerror :: prelude :: * ; pub fn process_data ( data : & str ) -> StackResult < String > { let data : Vec < String > = serde_json :: from_str ( data ) . map_err ( stack_map ! ( StackError , "data is not a list of strings" ) ) ? ; data . first ( ) . cloned ( ) . ok_or_else ( stack_else ! ( StackError , "data is empty" ) ) } এই উদাহরণে, ( stack_map! ) এবং ( stack_err! ) এর একটি নতুন উদাহরণ তৈরি করুন ( StackError ), বার্তায় ফাইলের নাম এবং লাইন নম্বর তথ্য যুক্ত করা। এর ক্ষেত্রে ( stack_err! ), ত্রুটি বার্তাটি বিদ্যমান ত্রুটির উপর স্ট্যাক করে। নোট করুন যে ম্যাক্রোগুলি সাধারণ ক্রিয়াকলাপগুলি সহজ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ম্যাক্রোগুলির পরিবর্তে ক্লোজারগুলি ব্যবহার করে একই ফলাফল অর্জন করা যায়। যদি ডেটা কোনও তালিকা না হয় তবে ফলস্বরূপ ত্রুটি বার্তাটি দেখতে হবে: Error: expected value at line 1 column 1 src/process.rs:4 data is not a list of strings সার্ডের ত্রুটিটি প্রথমে মুদ্রিত হয়, তারপরে ফাইলের নাম এবং লাইন নম্বর সহ স্ট্যাকেরার বার্তাটি অনুসরণ করা হয়।

একটি al চ্ছিক ত্রুটি কোড পরিদর্শন করে রানটাইমে ত্রুটিগুলি পরিচালনা করুন। let data = if data . err_code ( ) == Some ( & ErrorCode :: HttpTooManyRequests ) { // retry } else { data? } ; ( ErrorCode ) এইচটিটিপি ত্রুটি কোড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ( std::io::ErrorKind ) কোডগুলি, এবং নন-এইচটিটিপি এবং নন-আইও কেসগুলি কভার করার জন্য কয়েকটি মুষ্টিমেয় রানটাইম কোড। উদাহরণগুলিতে পরে বর্ণিত হিসাবে আপনি নিজের ত্রুটি কোডগুলি অর্জন করতে পারেন।

আপনার নিজের ত্রুটির ধরণটি সংজ্ঞায়িত করুন, আপনাকে কাস্টম পদ্ধতি যেমন (( std::convert::From ) বাস্তবায়ন।

ত্রুটি প্রকারগুলি সরবরাহ করে যা প্রয়োগ করে ( std::error::Error )। ত্রুটিগুলি বিস্তৃত মরিচা বাস্তুতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইকোসিস্টেম হ্যান্ডলিং মরিচা ত্রুটি মূলত দুটি লাইব্রেরিতে নির্মিত: anyhow এবং thiserror । স্ট্যাক ত্রুটি এই দুটি লাইব্রেরির মধ্যে স্থান অন্বেষণ করা: এরগোনমিক ত্রুটি হ্যান্ডলিং এবং একটি ত্রুটি প্রকার সরবরাহ করা যা গ্রন্থাগার বিকাশের জন্য উপযুক্ত।

ব্যবহার anyhow ত্রুটি পরিচালনা করার কারণে বিকাশকে দ্রুত করে তোলে প্রায় সবসময়ই কেবল যুক্ত করার বিষয় ? অপারেটর তবে এটি ডিবাগিং প্রক্রিয়াটি ধীর করতে পারে। এই উদাহরণটি বিবেচনা করুন:

use serde :: Deserialize ; use anyhow :: Result ; # ( derive ( Debug , Deserialize ) ) struct Config { key : String , } fn print_config ( data : & str ) -> Result < ( ) > { let config : Config = serde_json :: from_str ( data ) ? ; println ! ( "{:?}" , config ) ; Ok ( ( ) ) } fn main ( ) -> Result < ( ) > { print_config ( r#"{"key": "value", "invalid"}"# ) ? ; Ok ( ( ) ) }

ফলাফল ত্রুটি বার্তাটি হ’ল: Error: expected `:` at line 1 column 27 । বার্তাটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে কী ভুল হয়েছে, তবে তা নয় কিভাবে এটি ভুল হয়ে গেছে: প্রোগ্রামটি ডিকোডিং কী ছিল এবং কেন মানটি প্রয়োজন। সঙ্গে চলমান RUST_BACKTRACE=1 এমন একটি ব্যাকট্রেস প্রিন্ট করে যা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, যদিও এতে প্রায় 20 টি সম্পর্কযুক্ত ফ্রেম রয়েছে। এই উদাহরণটি ডিবাগ করা সম্ভব, তবে কিছুটা জটিল।

সাথে সমস্ত ত্রুটি পরিচালনা করা ? অপারেটর লেখার প্রক্রিয়াটি গতি বাড়ায়, তবে ডিবাগিংকে আরও কঠিন করে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে বাধা দিতে পারে। anyhow একটি বিকল্প প্রস্তাব: দ্য anyhow::Context বৈশিষ্ট্য।

ব্যবহার করে context পদ্ধতিটি পরিষ্কার ত্রুটি বার্তা সরবরাহ করতে সহায়তা করে কি ভুল হয়েছে এবং কিভাবে এটা ভুল হয়ে গেছে। এটি তাদের সম্পর্কিত ত্রুটি বার্তাগুলির সাথে সহ-অবস্থান ত্রুটি উত্সগুলি দ্বারা কোডটি নথিভুক্ত করতে সহায়তা করে। এটি স্ট্যাক ত্রুটির জন্য অনুপ্রেরণা stack_err পদ্ধতি।

একটি অ্যাপ্লিকেশন বাড়ার সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশন কোডটি সমর্থন করার জন্য মডিউলগুলি চালু হওয়ার সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশন এবং লাইব্রেরির মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। আপনি শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবেন যে আপনি কিছু ত্রুটি পরিচালনা করতে চান। আপনি ব্যবহার করতে পারেন anyhow::Error::downcast তবে এটি জটিল কারণ আপনার প্রতিটি সম্ভাব্য ত্রুটির ধরণের অবনমিত হওয়ার চেষ্টা করা দরকার।

দ্য thiserror লাইব্রেরি কাস্টম ত্রুটি প্রকারের তৈরির সুবিধার্থে নমনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে। এটি ব্যবহারের কোনও উপায় নেই, সুতরাং এটি বলা ছাড়া সরাসরি তুলনা করা শক্ত: স্ট্যাক ত্রুটিটি মতামতযুক্ত এবং এটি ন্যূনতম তবে সাধারণত দরকারী হওয়ার লক্ষ্য। এটি আপনার প্রকল্পের জন্য একটি ভাল ত্রুটি পরিচালনা করার কৌশল বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা হ্রাস করে। বিপরীতে, ব্যবহার করার সময় thiserror আপনার ত্রুটিগুলি কোথায় এবং কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন সে সম্পর্কে আপনাকে একটি প্রকল্পের শুরুতে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং যদি আপনি আপনার ত্রুটিগুলির নকশায় খুব বেশি চিন্তা না করেন তবে আপনি শেষ করতে পারেন:

এনাম বৈকল্পিক নাম এবং ত্রুটি বার্তার স্ট্রিংগুলিতে ক্রমাগত ত্রুটি বার্তাগুলি নকল করা;

জেনেরিক ত্রুটিগুলি তৈরি করা যার ফলে ত্রুটি হ্যান্ডলিংয়ের জন্য দুর্বল ডিবাগিং বার্তা এবং অপর্যাপ্ত রানটাইম তথ্য তৈরি হয়;

আপনার লাইব্রেরি বা অ্যাপ্লিকেশনটির অভ্যন্তরীণগুলি প্রকাশ করে অনেকগুলি ত্রুটি তৈরি করা, এটি রিফ্যাক্টরকে শক্ত করে তোলে;

কোড লেখার এবং পৃথক ফাইলগুলিতে ত্রুটি বৈকল্পিক সংজ্ঞায়িত করার মধ্যে পিছনে পিছনে যেতে হবে।

গ্রন্থাগারের মূলটি হ’ল ( StackError ) কাঠামো এবং ( ErrorStacks ) বৈশিষ্ট্য। ( ErrorCode ) এনুম যে কোনও ক্ষেত্রে ত্রুটি কোড যুক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে ( ErrorStacks )। এবং ( stack_msg! ), ( stack_err! ), ( stack_map! ) এবং ( stack_else! ) ম্যাক্রোগুলি সাধারণ ক্রিয়াকলাপকে সহজ করার জন্য সরবরাহ করা হয় ( Result ) এস, এবং ত্রুটি বার্তাগুলিতে ফাইলের নাম এবং লাইন নম্বর তথ্য যুক্ত করতে।

সাধারণত, আপনি (ব্যবহার করে এগুলি অ্যাক্সেস করবেন ( prelude ) মডিউল যা সংজ্ঞায়িতও ( StackResult )।

(ব্যবহার করে আপনার ত্রুটির ধরণটি তৈরি করুন ( derive_stack_error ) ম্যাক্রো:

// src/errors.rs pub use stackerror :: prelude :: * ; # ( derive_stack_error ) struct Error ( StackError ) ; pub type Result < T > = std :: result :: Result < T , Error > ;

আপনি যে কোনও কিছু থেকে একটি নতুন ত্রুটি তৈরি করতে পারেন ( std::fmt::Display ):

use stackerror :: prelude :: * ; fn process_data ( ) -> StackResult < ( ) > { Err ( StackError :: new ( "failed to process data" ) ) }

আপনি (ব্যবহার করে ত্রুটি বার্তাগুলিতে ফাইল এবং লাইন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ( stack_msg! ) ম্যাক্রো:

use stackerror :: prelude :: * ; fn process_data ( ) -> StackResult < ( ) > { Err ( StackError :: new ( stack_msg ! ( "failed to process data" ) ) ) }

আপনি তথ্য পরিচালনার al চ্ছিক ত্রুটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন:

use stackerror :: prelude :: * ; fn process_data ( ) -> StackResult < ( ) > { Err ( StackError :: new ( stack_msg ! ( "failed to process data" ) ) . with_err_code ( ErrorCode :: HttpImATeapot ) . with_err_uri ( "https://example.invalid/teapot" ) ) }

ত্রুটি বার্তায় প্রসঙ্গ সরবরাহ করতে আপনি ত্রুটিগুলি একসাথে চেইন করতে পারেন:

use stackerror :: prelude :: * ; pub read_data ( ) -> StackResult < String > { Err ( StackError :: new ( stack_msg ! ( "failed to read data" ) ) ) } pub process_data ( ) -> StackResult < ( ) > { // NOTE: stack_err can be called directly on the Result read_data ( ) . stack_err ( stack_msg ! ( "failed to process data" ) ) }

এর ফলে একটি ত্রুটি বার্তার মতো হবে:

src/main:8 failed to process data src/main:4 failed to read data

( stack_err! ) ম্যাক্রো সাধারণ প্যাটার্নের জন্য একটি শর্টহ্যান্ড সরবরাহ করে Err(Error::new(stack_msg!(...))) ::

use stackerror :: prelude :: * ; pub read_data ( ) -> StackResult < String > { stack_err ! ( "failed_to_read_data" ) }

আপনি একটি বিদ্যমান ত্রুটি গুটিয়ে রাখতে পারেন:

use stackerror :: prelude :: * ; pub fn process_data ( data : & str ) -> Vec < String > { serde_json :: from_str ( data ) . map_err ( StackError :: new ) . stack_err ( stack_msg ! ( "data is not a list of strings" ) ) }

( stack_map! ) (এবং একইভাবে ( stack_else! )) ম্যাক্রো এই সাধারণ প্যাটার্নের জন্য একটি শর্টহ্যান্ড সরবরাহ করে। তারা মূল ত্রুটিটি মোড়ানোর জন্য ত্রুটির প্রকারটি গ্রহণ করে এবং এটিতে স্ট্যাক করার জন্য ত্রুটি বার্তাটি গ্রহণ করে। ত্রুটির ধরণটি অবশ্যই হতে হবে ( ErrorStacks )।

use stackerror :: prelude :: * ; pub fn process_data ( data : & str ) -> Vec < String > { serde_json :: from_str ( data ) . map_err ( stack_map ! ( StackError , "data is not a list of strings" ) ) }

আপনি একটি (সংজ্ঞায়িত করে আপনার নিজের ত্রুটি কোডগুলি ব্যবহার করতে পারেন ( ErrorCode ) যেখানে সুযোগটি টাইপ করুন ( derive_stack_error ) ব্যবহৃত হয়: