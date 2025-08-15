God শ্বরকে ধন্যবাদ, রেজিনা হল এবং আনা ফারিস ‘ভীতিজনক সিনেমা’ রিবুটের জন্য ফিরে এসেছেন

ভীতিজনক সিনেমা পুরোপুরি অবাক করার খবর না থাকলে প্রত্যাবর্তন করা স্বাগত জানায় চিৎকার, আমি জানি আপনি গত গ্রীষ্মে কী করেছেনএবং চূড়ান্ত গন্তব্য সমস্ত নতুন এন্ট্রি পেয়ে, এটি কেবল বোধগম্য হয়েছিল যে সিরিজটি তাদের ছদ্মবেশে ফিরে এসেছিল। এবং এখন এটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে রেজিনা হল এবং আন্না ফারিস – যারা সিরিজ জুড়ে ব্রেন্ডা এবং সিন্ডি খেলেন, তারা আবার ফিরে আসবেন।
হল এবং ফারিস সমস্ত উপস্থিত ছিল ভীতিজনক সিনেমা ফিল্ম ব্যতীত ভীতিজনক মুভি 5যা ২০১ 2016 সালে প্রেক্ষাগৃহে হিট করেছে। তাদের জন্য তাদের পুনর্মিলন ভীতিজনক সিনেমা 6 এছাড়াও কেইনান আইভরি ওয়েয়ানস, শন ওয়ায়ানস এবং মারলন ওয়েয়ানসের সিরিজে ফিরে আসার চিহ্ন রয়েছে; ভাইরা সিরিজটি তৈরি করেছে তবে 2001 এর পরে সরে গেছে ভীতিজনক সিনেমা 2।
সময়সীমা স্কুপটি পেয়েছে, পাশাপাশি হল এবং ফারিসের একটি বিবৃতি পেয়েছে: “আমরা ব্রেন্ডা এবং সিন্ডিকে আবার প্রাণবন্ত করে তুলতে অপেক্ষা করতে পারি না এবং আমাদের মহান বন্ধু কেইনেন, শন এবং মারলন -এর সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারি – তিনজন পুরুষকে আমরা আক্ষরিক অর্থে মারা গেছি (ব্রেন্ডার ক্ষেত্রে আবারও মারা যাব।)”
ওয়ানয়ানরা রিক আলভারেজের সাথে স্ক্রিপ্ট সহ-রচনা করছে; ঘন ঘন ওয়ানয়ানদের সহযোগী মাইকেল টিডেস পরিচালক হিসাবে যাত্রা করছেন। যদিও আমরা আশা করতে পারি চিৎকার, আমি জানি আপনি গত গ্রীষ্মে কী করেছেনএবং চূড়ান্ত গন্তব্য আবার ক্রসহায়ারে থাকতে, শেষ থেকে ভয়াবহতায় এত কিছু ঘটেছে ভীতিজনক সিনেমা এর ট্রপগুলিতে মজা করতে এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে ভীতিজনক সিনেমা 6 12 ই জুন, 2026 এ পৌঁছে, খুব সম্ভবত মনে হয় যে “এলিভেটেড হরর” এবং জেনারটিতে অন্যান্য সাম্প্রতিক প্রবণতা নিরলসভাবে স্কেভারড হয়ে যাবে – আপনার পিছনে, জর্ডান পিল, জ্যাচ ক্রেগার এবং ওজ পার্কিনস দেখুন।
