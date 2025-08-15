‘God শ্বর আমাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দেন,’ মাইগ্র্যান্টে বলেছেন যে গুরুতর দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন

জাইরন বিলবার্তো পেরেজ কেবল একটি ভয়াবহ ব্যথার কথা স্মরণ করেছেন যা এটি ছিঁড়ে ফেলেছিল, গামেজ প্যালাসিওতে ট্রেনের ধাক্কায়। তারা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে খারাপ সেকেন্ড। গত মঙ্গলবার, 1 জুলাই সকাল মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, তবে যুবকটি এই শহরের নতুন হাসপাতালে চতুর্থ দিন পর্যন্ত জেগে উঠেছিল, একটি বিধ্বংসী, শারীরিক এবং মানসিক প্রভাব নিয়ে।
তার স্বাস্থ্য এবং তার জীবনকে বিপন্ন না করার জন্য, চিকিত্সকরা একটি দ্বিপক্ষীয় সুপ্রাকোন্ডেলিয়া বিচ্ছেদ করেছিলেন, যা হাঁটুর উপরের স্তরে উভয় পায়ে অস্ত্রোপচার অপসারণকে বোঝায়।
এর নীচের অংশগুলি হারানো শোক এবং অভিযোজনের একটি প্রক্রিয়া উপস্থাপন করে। “এমনকি স্বপ্নেও আমি কল্পনাও করি নি, চার দিন পরে আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম এবং আমার পা আর ছিল না, আমি আমাকে হত্যা করার কথা ভেবেছিলাম, তবে God শ্বরকে ধন্যবাদ যে হতে পারে না, God শ্বর আমাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন।”
জাইরন তার গল্পটি ন্যুভো হাসপাতালের 12 বিছানায় বসে বসে বলেছেন, যেখানে তিনি দেড় মাস ইন্টার্নড রয়েছেন; এটি দুর্দান্ত এবং চিকিত্সা করা সহজ, যদিও মাঝে মাঝে তার অবিশ্বাস্য চেহারা থাকে, তিনি ব্লাশ করেন এবং বিরতি দিয়ে কথা বলেন।
দুই বছর আগে
তিনি ১৫ ই আগস্ট, ২০০১ সালে হন্ডুরাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটি নিরাপত্তাহীনতা এবং দারিদ্র্যের জন্য আগ্রহী একটি দেশ; দু'বছর ধরে তিনি তার উত্সের জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার এবং ওয়াগনগুলির ছাদে ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেমন হাজার হাজার অভিবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করার জন্য।
তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল যে সে দেশে তিনি ডলার উপার্জন করেন এবং কারমেন, তাঁর মা এবং তাঁর পাঁচ ভাইকে সহায়তা করতে পারেন; হন্ডুরাসে, তিনি হাই স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন এবং তারপরে একটি টেলিফোন পরিষেবাতে কাজ করেছিলেন, 10 হাজার লেম্পিরাস (প্রায় 7 হাজার মেক্সিকান পেসো) এর মাসিক পারিশ্রমিক নিয়ে।
তিনি যেমন পারতেন, তিনি মধ্য আমেরিকা পেরিয়ে মেক্সিকোতে পৌঁছাতে সক্ষম হন। দু'বছরে তিনি মন্টেরে, সিউদাদ জুয়ারেজ এবং তাবাস্কোর মতো শহরে ছিলেন, যেখানে তিনি দেহ শিখেছিলেন, নির্মাণ কাজ করেছেন এবং একটি মুরগী প্রযোজনা সংস্থায় কাজ করেছিলেন। আমেরিকান স্লিপ প্ল্যান চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমার অর্থের দরকার ছিল।
সবকিছু অসুবিধা ছাড়াই মিছিল করেছে এবং সিবিপি ওয়ান অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে একটি বর্ডার পয়েন্টে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় জিজ্ঞাসা করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে তাঁর অবাক করার মতো বিষয়, এই বছরের জানুয়ারিতে, যে মাসে তিনি নির্ধারিত ছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার আবেদনটি অক্ষম করে এবং অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন শুরু করে। "ডোনাল্ড ট্রাম্প মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, তিনি তার জন্য সবাই চান, এটি খুব আক্রমণাত্মক। তিনি জমিটি কাজে ভাগ করে নিতে চান না," যুবকটি বলেছিলেন।
তখনই জাইরন হন্ডুরাসে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সিউদাদ জুয়ারেজের একটি ট্রেনের ছাদে মেক্সিকো সিটিতে গিয়েছিলেন, কল্পনা না করেই যে গোমেজ প্যালাসিওতে তিনি তার পা হারাবেন, তিনি বর্তমানে ডান টেম্পোরাল হাড়ের মাল্টিফ্র্যাগমেন্ট ফ্র্যাকচারের মাধ্যমে মাথায় অস্ত্রোপচারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন, যা ভবিষ্যতে গুরুতর অকার্যকর এড়ানোর জন্য চিকিত্সা করা উচিত। তার ক্ষেত্রে, মেক্সিকোতে হন্ডুরাস দূতাবাস ইতিমধ্যে সচেতন।
'আমি কখনও একা ছিলাম না'
যেহেতু তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেছিলেন, তার মাকে দুর্ঘটনার টেলিফোনে জানানো হয়েছিল, তবে ডকুমেন্টেশন এবং সংস্থানগুলির অভাবে এই কঠিন প্রক্রিয়াতে তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য গোমেজ প্যালাসিওতে যাওয়া অসম্ভব ছিল। তবে জাইরন কখনও একা ছিলেন না। তিনি বলেন যে হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরা এই দ্বিতীয় পরিবারে এই দেড় মাসে পরিণত হয়েছিল। তারা তাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং এখন তারা তার ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহময় সমর্থন। তারা তাকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকর আইটেম, পোশাক, একটি সেল ফোন দিয়ে তার প্রিয়জন, ডায়াপার এবং একটি বহনযোগ্য মিনি সাথে যোগাযোগের জন্য একটি সেল ফোন দিয়ে সমর্থন করেছে।
আজ শুক্রবার, জাইরন 24 বছর বয়সী এবং জীবনের দ্বিতীয় সুযোগের জন্য God শ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। অ্যান্টিয়ার, হাসপাতালের কর্মীরা তাদের জন্মদিন আগেই উদযাপন করেছেন। যুবকটি তার হুইলচেয়ারে উঠে তাকে ক্লিনিকের অন্য একটি অঞ্চলে নিয়ে গেলেন, যেখানে সকাল গেয়েছিল, একটি কেক, একটি মোমবাতি এবং পানীয় সহ; তারা অনুপ্রেরণামূলক বাক্যাংশ সহ রঙিন করার জন্য ক্রসওয়ার্ড এবং ম্যান্ডালাস হিসাবে উপহারও দিয়েছিল।
"God শ্বরকে ধন্যবাদ জানায় কারণ তিনি আমাকে মুক্তি দেননি, আমার মা এবং আমার ভাইদের জানিয়েছিলেন যে আমি একটি চিংগো চাই, এবং তারা যদি এটি পড়ে তবে তারা গর্বিত বোধ করে যে তাদের একজন শক্তিশালী এবং সাহসী ভাই রয়েছে, চিন্তা করবেন না, সবকিছু ঠিকঠাক হবে। এখানে হাসপাতালে তারা আমাকে খুব ভালভাবে পরিবেশন করেছে, তারা আমাকে একা ছাড়েনি, আমি এর জন্য খুব কৃতজ্ঞ।"
সমর্থন সমর্থন
আপাতত, জাইরন তার অস্ত্রোপচারের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং নাগরিকদের দুটি প্রোস্টেসি অর্জনের জন্য অনুরোধ করার জন্য অনুরোধ করার সুযোগটি গ্রহণ করেছেন যা তাকে গতিশীলতা এবং হাঁটার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে দেয়। তিনি নিজের জীবন পুনর্নির্মাণ, কাজ করতে, একটি পরিবার গঠন করতে এবং সন্তান ধারণ করতে চান।
যুবককে সহায়তা করতে চান এমন লোকেরা রিনকোনাডা বাগাম্বিলিয়াস পাড়ার মেক্সিকান আর্মি বুলেভার্ডে অবস্থিত নতুন হাসপাতালের কাছে যেতে পারেন। মারিসল রামোস, একজন লারডো শিক্ষক জাইরনকে অক্সেক্সোর স্পিনে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে সহায়তা করেছিলেন। গতকাল কার্ডটি তরুণ কার্ডটি দিয়েছে যাতে আপনি 4217-4700-5212-0306 কার্ড নম্বরটিতে অনুদানও করতে পারেন।