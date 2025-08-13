You are Here
Historic তিহাসিক কেন্দ্রে স্মার্ট পথচারী পাসের টোলুকা রেপা সিগন্যালিক

টোলুকা সরকার সেন্ট্রো Historical তিহাসিক পাড়ার মিগুয়েল হিডালগো এবং মারিয়ানো মাতামোরোস অ্যাভিনিউসের চৌরাস্তাতে অবস্থিত বুদ্ধিমান পথচারী ক্রসিংয়ের অংশ যা উল্লম্ব আলো স্বাক্ষরের মেরামত পরিচালনা করে। পথচারীদের সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করার জন্য ডিজাইন করা ডিভাইসটি ব্যর্থতা উপস্থাপন করেছে যা এর ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে।

গত রবিবার সকাল সাড়ে around টার দিকে রোড টেকসইযোগ্যতা অধিদপ্তরের একটি উপাদান দ্বারা ক্ষতিটি সনাক্ত করা হয়েছিল, যিনি তার নজরদারি রুটের সময় কাঠামোর মারাত্মক ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সতর্কতা চালকদের জন্য আলোতে সজ্জিত স্বাক্ষরটি সঠিকভাবে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে।

সন্ধানের পরে, সক্ষম প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রগুলিকে অবিলম্বে মেরামতের কাজ শুরু করার পাশাপাশি ক্ষতির উত্স নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় তদন্তগুলি অবহিত করা হয়েছিল।

পৌরসভা কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছিল যে বুদ্ধিমান পথচারী ক্রসিং একটি সড়ক অবকাঠামো কর্মসূচির অংশ যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করতে চায়, বিশেষত উচ্চ -ইনফ্লাক্স অঞ্চলে যেমন শহরের প্রথম চিত্র।

