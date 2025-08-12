Historic তিহাসিক কেন্দ্র সাত দশকের মধ্যে বৃহত্তম বন্যার ভোগে

তিনি মেক্সিকো সিটি জেকালো এটি এমন একটি বিন্দু যেখানে রবিবার আরও বৃষ্টি জমে ছিল, প্রতি বর্গমিটারে 84.50 মিলিমিটার (মিমি) বা 84.50 লিটার।
এটি এই অঞ্চলের জন্য একটি রেকর্ড, যা 1952 সালে নিবন্ধিত পূর্ববর্তী 67 মিমি ব্র্যান্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।
সে বছর দেশের রাজধানী তীব্র বন্যার মুখোমুখি হয়েছিল যা কয়েক সপ্তাহ ধরে রেকর্ড করা হয়েছিল এক্সেলসিয়র।
এছাড়াও, রবিবার যে ৮৪.৫০ মিমি পড়েছিল তার মধ্যে ৫০ টি মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে ছুটে এসেছিল, যা জরুরি অবস্থার সূত্রপাত করেছিল, কর্তৃপক্ষ গতকাল ব্যাখ্যা করেছে।
সুতরাং এর মতো প্রভাব ছিল ওল্ড সিটি কাউন্সিল প্রাসাদযা 35 সেন্টিমিটার স্ট্র্যাপের বন্যার শিকার হয়েছিল। জলও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রবেশ করেছিল।
কর্তৃপক্ষগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে আগস্টে historical তিহাসিক গড় বৃষ্টি 150 মিমি এবং রবিবারের জন্য এই মাসে 70.84 ইতিমধ্যে জমা হয়েছে।
জরুরী দলগুলি রবিবার 141 এ শহর জুড়ে বন্যার অংশ নিয়েছিল।
আক্রান্ত
50 থেকে 75 টির মধ্যে বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, মেক্সিকো সিটি সরকার অনুমান করেছে, মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থদের রিপোর্ট ছাড়াই।
প্রধান ক্ষতিটি মেয়রের কার্যালয়ে যেমন গুস্তাভো এ মাদিরো, ভেনস্টিয়ানো ক্যারানজা এবং কুওহ্টমোকের মতো ঘটেছিল।
ভেনস্টিয়ানো ক্যারানজার গ্র্যান্ড খালের ওভারফ্লো প্রগতিশীল উপনিবেশে প্রভাব ফেলেছিল, যেখানে স্ট্র্যাপটি 40 সেন্টিমিটারে পৌঁছেছিল।
বাড়িগুলিতে জলের আয় ছিল, পার্কিং লটের বন্যা এবং জিনিসপত্র এবং সরঞ্জামগুলির ক্ষতি ছিল।
আক্রান্ত বাড়িগুলি মক্টেজুমা, মোরেলোস, ভিলা দে আরাগান, সান জুয়ান ডি আরাগান, গার্ডেন বালবুয়েনা, ক্যাম্পেস্ট্রে আরাগান, মার্সেড বালবুয়েনা, কর্মী, ডাক্তার, দ্য বিম, রোজারিও, গ্যালো এবং পূর্ব কৃষি, অন্যদের মধ্যেও অবস্থিত।
কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ক্ষতিগ্রস্থদের প্রত্যেকে প্রশাসনের যে বীমা রয়েছে তার মাধ্যমে যে সমর্থনটি গ্রহণ করবে তাদের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য তারা একটি আদমশুমারি চালিয়েছে।
এমন গাড়ি চালকদের পক্ষেও সমর্থন থাকবে যাদের যানবাহন বন্যার মধ্যে আটকা পড়েছিল, বিশেষত, যাদের বিস্তৃত কভারেজ বীমা নেই।
সম্মেলনে সরকারের প্রধান ক্লারা ব্রুগাদা বলেছিলেন যে প্রভাব সত্ত্বেও সাদা ভারসাম্য ছিল।
জলের নীচে
গতকাল, শহর থেকে বিভিন্ন যানবাহন মানুষ প্লাবিত এবং যানবাহন অ্যাক্সেস ছাড়াই জেগে।
সবচেয়ে চরম ঘটনাগুলির মধ্যে একটি হ’ল অ্যাক্সিস 4 পূর্ব চুরুবুস্কো নদীর অক্ষ 1 উত্তরে, সিট্রাম প্যান্টিটলনের আশেপাশের আশেপাশে, যার যানবাহন পাসটি 20:00 ঘন্টা অবধি পুনরায় খোলা হয়েছিল।
ভায়াডাক্ট রিও দে লা পিয়াদাদ এবং অভ্যন্তরীণ সার্কিটের মধ্যে, দমকলকর্মীরা, সেগিয়াগুয়া কর্মীরা এবং নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রক তাদেরকে হ্রাস করার জন্য 14 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কাজ করেছিল।
সেখানে তারা প্রায় পানির নীচে কমপক্ষে তিনটি গাড়ি থেকে যায় এবং গতকাল সকাল পর্যন্ত এগুলি ক্রেন দিয়ে অপসারণ করা যায় না।
ওভার অভ্যন্তরীণ সার্কিট প্যাসেজ এবং ফ্রে সার্ভান্ডো টেরেসা ডি মিয়ারে একই রকম পরিস্থিতি বসবাস করা হয়েছিল, যেখানে বন্যার মাঝখানে একটি লোডিং গাড়ি আটকা পড়েছিল, তাই ট্র্যাফিক কর্মীরা তাকে ক্রেন নিয়ে বাইরে যেতে সহায়তা করেছিলেন।
আরও যানবাহনকে আক্রান্ত হতে বাধা দেওয়ার জন্য করা রাস্তা কাটা কারণে, ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে সঞ্চালন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, মূলত সকালের শিখর সময়ে।
সকাল 11:00 টার আগে কয়েক মিনিট আগে রাস্তাগুলি তাদের সম্পূর্ণরূপে পুনরায় চালু করা হয়েছিল, যদিও জল জমে থাকা অব্যাহত রয়েছে।
100 টিরও বেশি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছিল
রবিবারের বিকেলে ও রাতে 104 টি ফ্লাইট এবং 14 হাজার 892 জন ক্ষতিগ্রস্থ যাত্রী রেখেছিল।
রবিবার সন্ধ্যা: 45: ৪৫ এ পরে, এআইসিএম “ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে” দ্য ল্যান্ডিং এবং টেক-অফ অপারেশন “বন্ধ করে দিয়েছে, গতকাল ঘোষণা করেছে যে” 00:05 ঘন্টা তারা ট্র্যাকের 05 বাম -23 ডানদিকে এবং 06:00 ঘন্টা ট্র্যাকের 05 ডলারে বাম দিকে ফ্লাইটগুলি আবার শুরু করেছে। “
যাইহোক, দিনের বেলা দেখা গেছে যে শত শত যাত্রী মেক্সিকোয় ভিতরে এবং বাইরে তাদের গন্তব্যগুলি পাওয়ার চেষ্টা করে প্রভাবগুলি অব্যাহত ছিল।
উদাহরণস্বরূপ, জাইম, মূলত ইউকাটানের বাসিন্দা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত ছিল: “আমার একজন অসুস্থ আত্মীয় এবং আমি তাদের বলেছিলাম যে আমি টিজুয়ানায় টিকিট পরিবর্তন করলেও, তবে কিছুই নয়।”
মূলত কলম্বিয়া থেকে আসা মেরিবেল বলেছিলেন যে তিনি ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য একটি ট্র্যাভেল এজেন্সির সাথে একটি সফর নিয়োগ করেছিলেন, তবে যেহেতু তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে স্কেল নিয়ে তাঁর বিমানের কাছে যাননি, তাই কর্পোরেট তাকে জানিয়েছিল যে তার পুরো ভ্রমণপথটি পুনরায় সেট করতে হবে।
জটিলতাগুলি এমনকি বিমানবন্দরের ট্যাক্সিগুলির পরিষেবাতেও প্রসারিত হয়েছিল, যার পরিষেবা ব্যয় historic তিহাসিক কেন্দ্রে ভ্রমণের জন্য এক হাজার 200 পেসো হয়ে ওঠে, এমনকি অন্য যাত্রীর সাথে যানবাহন ভাগ করে নিচ্ছে।
