Historical তিহাসিক কীর্তি সহ, ফিলিপ লুইস ফ্ল্যামেঙ্গোর সাথে পুনর্নবীকরণ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করে
Historical তিহাসিক কীর্তি সহ, ফিলিপ লুইস ফ্ল্যামেঙ্গোর সাথে পুনর্নবীকরণ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করে

টেকনিশিয়ান, যিনি পিএসজির বিজয়ের সমান ছিলেন, চুক্তি বাড়ানোর জন্য আলোচনার বিরতি দেন। ব্ল্যাক-ব্ল্যাক তারিখ ফিফা থেকে আগাম বিশ্বাস করে

ফিলিপ লুয়েস ফ্ল্যামেঙ্গোর দায়িত্বে ক্রমশ শক্ত এবং একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ঝোঁক রয়েছে। টেকনিশিয়ান ইতিমধ্যে 63 টি গেম রয়েছে। তাঁর সাথে গ্রামাঞ্চলে, রুব্রো-নেগ্রো হ’ল ক্লাবটি হ’ল প্রাক্তন বাম-ব্যাক কমান্ড নেওয়ার পর থেকে বিশ্বের বড় লিগগুলিতে সর্বাধিক সংখ্যক জয় রয়েছে। ভাল পর্ব দেওয়া, বোর্ড ইতিমধ্যে চুক্তি পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। যাইহোক, কমান্ডার সতর্ক, এমনকি 2025 এর শেষ অবধি একটি চুক্তি সহ।




ছবি: গিলভান ডি সুজা / ফ্ল্যামেঙ্গো / প্লে 10

সাংবাদিক পাবলো রুয়ার তথ্য অনুসারে এবং নিশ্চিত করেছেন প্লে 10ফিলিপ লুইসের পুনর্নবীকরণ কোচের পছন্দ অনুসারে ভেঙে চলেছে। ফ্ল্যামেঙ্গো, সর্বোপরি, ইতিমধ্যে পুনর্নবীকরণের প্রস্তাবটি সরবরাহ করেছে এবং কোচ এবং এজেন্টদের আলোচনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

ফ্ল্যামেঙ্গোর বোর্ড আশা করবে যে এই ফিফার তারিখ থেকে বিরতির সময় কথোপকথনগুলি এগিয়ে যাবে, যা 1 থেকে 9 সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোচের পক্ষে অগ্রাধিকার এই মৌসুমে ফোকাস। যেহেতু ফিলিপ তার বেশিরভাগ সময় অধ্যয়ন ও প্রতিপক্ষ এবং টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা করে, এখন এই এজেন্ডার জন্য কোনও তাড়াহুড়া নেই।

2024 সালের 2 অক্টোবর থেকে গণনা করা, যখন ফিলিপকে কোচ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, ফ্ল্যামেঙ্গো 43 টি গেম জিতেছিল। ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ইউরোপের শীর্ষ পাঁচটি অ্যালো (ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি এবং স্পেন) সহ একটি ক্লিপিংয়ে কেবল পিএসজি একটি ম্যাচ ছিল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা একই 43 ফ্লা গেম জিতেছে।

ফিলিপ লুয়েস অনিশ্চয়তার মুহুর্তকে ছাড়িয়ে যায়

এমনকি ইতিহাসের ইতিহাসের সাথেও ফিলিপ লুইস দলের পারফরম্যান্সের সমালোচনা করেছিলেন, বিশেষত নতুন শক্তিবৃদ্ধির আগমনের পরে। যাইহোক, ব্রাজিলিয়ান কাপে নির্মূল হওয়ার পরে, ফ্ল্যামেঙ্গো ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের নেতৃত্বে দাঁড়িয়ে এবং লিবার্টাদোরসের কোয়ার্টার ফাইনালে একটি জায়গা খুঁজছেন, যেখানে তাদের আন্তর্জাতিককে কাটিয়ে উঠতে হবে।

ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের নেতা, ফ্ল্যামেঙ্গো সোমবার ভিটরিয়ার বিপক্ষে মারাকানিতে খেলতে ফিরে আসেন। দলটির ডেপুটি প্লেসের চেয়ে চারটি পয়েন্ট, পামিরাসের চেয়ে চারটি পয়েন্ট রয়েছে। ব্রাসিলিরিও ছাড়াও, ফিলিপ লুইস ইন্টার্নসিয়ালের বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরে লিবার্টাদোরস শিরোনামের অন্যতম প্রিয় হিসাবে লাল-কালোকে রেখেছেন। বুধবারে, ফ্লা আর্জেন্টিনার ইস্টুডিয়েন্টসের মুখোমুখি হবে।

রেড-ব্ল্যাক কোচ একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, “খেলোয়াড়দের দলটি নিজেকে পুনর্নবীকরণ করছে। শক্তি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আন্তর্জাতিকদের বিপক্ষে খেলা সর্বদা কঠিন, এবং তারা আপনার লক্ষ্যে লাথি মারতে না পারা খুব কঠিন,” রেড-ব্ল্যাক কোচ একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন।

