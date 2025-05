Horóscopo de junho de 2025 para todos os signos Foto: Freepik / Personare

Assim como maio, o horóscopo de junho de 2025 também chega com um dos trânsitos mais marcantes do ano: a entrada de Júpiter no signo de Câncer. Esse movimento ativa temas ligados ao passado, às memórias e aos laços de afeto, mexendo com todos os signos.

Júpiter expande aquilo que toca, trazendo oportunidades para fortalecer conexões emocionais e aprofundar relações. É um convite para ampliar a noção de cuidado, pertencimento e generosidade.

No entanto, será essencial encontrar equilíbrio entre acolhimento e excesso de nostalgia, para que o presente não seja prejudicado por idealizações do que já passou.

Áries

Junho de 2025 será um mês de transformação sutil, mas profunda, para as pessoas do signo de Áries. Ainda que tudo pareça correr dentro da normalidade, algumas engrenagens internas começam a se mover.

Saturno no seu signo traz uma mudança no ritmo do tempo, iniciando um novo ciclo de amadurecimento e estruturação. Esse é um evento que acontece a cada 29 anos, em média, e sugere maior responsabilidade e comprometimento com metas de longo prazo.

Assim, junho será um período de reconhecimento do que precisa evoluir, preparando o terreno para mudanças mais significativas em 2026.

Além disso, até o dia 6, Vênus segue em Áries, favorecendo encontros, conquistas e um magnetismo especial nas palavras e atitudes.

Esse período será ótimo para fortalecer laços afetivos, com intensidade e segurança, além de dar um impulso na vida amorosa e sexual (é uma boa hora para fazer seu Mapa Sexual).

Anote a data!

Até 06/06: aproveite para fortalecer seus relacionamentos e vivenciar momentos especiais.

Touro

O mês de junho de 2025 começa com um impulso no magnetismo pessoal das pessoas do signo de Touro. No dia 06, Vênus, planeta regente do signo, entra em Touro, trazendo um período de valorização da própria imagem, da conexão com prazeres simples e do fortalecimento da autoestima.

Esse trânsito desperta confiança, charme e uma presença marcante, ajudando nas relações e na forma como você se coloca no mundo.

Além disso, nos dias 7, 8 e 9, e novamente nos dias 21, 22 e 23, a Lua faz aspectos importantes com Vênus, tornando esses momentos ideais para encontros significativos e expressões genuínas de carinho.

Com Vênus em Touro, há uma inclinação maior para buscar gratificação imediata, o que pode resultar em gastos impulsivos ou resistência a mudanças.

No entanto, com consciência e equilíbrio, esse período pode ser aproveitado para se conectar profundamente com o que é verdadeiro e essencial.

Anote as datas!

A partir de 06/06: ótimo período para se posicionar e mostrar seu brilho.

ótimo período para se posicionar e mostrar seu brilho. 7 a 9/06 e 21 a 23/06: momentos favoráveis para encontros e relações afetivas.

Gêmeos

Até o dia 8, Mercúrio, planeta regente do signo de Gêmeos, segue transitando pelo próprio signo, ampliando sua agilidade mental, comunicação e curiosidade. Assim, esse período será excelente para estudos, escrita, conversas importantes e projetos intelectuais.

Além disso, Mercúrio estará em conjunção com Júpiter, fortalecendo oportunidades e expandindo ideias. Seu carisma verbal estará intenso, tornando este um ótimo momento para expressar opiniões e conquistar espaço social.

No entanto, será essencial evitar excesso de otimismo ou dispersão de foco. Com Mercúrio e Júpiter juntos, existe maior possibilidade de inflar pensamentos e projetos sem realismo.

Após o dia 17, Marte inicia um trânsito que ativa questões ligadas ao lar, raízes e passado. Isso pode gerar movimentação em temas familiares, trazendo tanto oportunidades de renovação quanto desafios.

Se bem canalizada, essa energia pode ajudar a estabelecer limites, tomar iniciativas dentro de casa ou resolver pendências antigas.

Anote as datas!

Até 08/06: excelente momento para comunicação, estudos e expressão pessoal.

excelente momento para comunicação, estudos e expressão pessoal. Após 17/06: dê mais atenção para questões familiares e desafios emocionais.

Câncer

Em junho de 2025 está um dos momentos mais significativos para as pessoas do signo de Câncer. A partir do dia 9, Mercúrio e Júpiter passam a transitar pelo signo, iniciando um verdadeiro renascimento simbólico.

Júpiter, planeta das expansões e oportunidades, só passa por Câncer a cada 12 anos, tornando este um mês crucial para redefinir objetivos, autoconfiança e visão de mundo.

Vale lembrar que esse ciclo de crescimento pessoal se estenderá até 2026, convidando você a ir além dos próprios limites.

Além disso, Mercúrio, planeta das ideias e comunicação, também ingressa em Câncer no dia 9, permanecendo até o dia 26.

Dos dias 9 a 15, sua conjunção com Júpiter favorece decisões estratégicas, projetos intelectuais e expansão mental. Por isso, será um ótimo momento para estudos, conversas importantes e mudanças de perspectiva.

Anote as datas!

09 a 15/06: período excelente para tomada de decisões e desenvolvimento pessoal.

período excelente para tomada de decisões e desenvolvimento pessoal. A partir de 09/06: início de um ciclo de crescimento e novas oportunidades. Aproveite!

Leão

Para as pessoas do signo de Leão, junho de 2025 será um dos meses mais marcantes do ano. Isso porque Marte fica em Leão até o dia 17, trazendo energia, coragem e destaque pessoal.

Esse trânsito, que ocorre a cada dois anos, intensifica sua vitalidade e capacidade de iniciativa. Portanto, é um período excelente para lançar projetos, ousar em mudanças ou expressar suas ideias com paixão.

Além disso, nos primeiros seis dias do mês, Marte forma um trígono com Vênus, impulsionando química e intensidade nos relacionamentos.

No entanto, alguns dias pedem atenção: 1º, 9 e 16 de junho podem trazer reatividade emocional e tensões passageiras. Respire fundo antes de reagir e evite conflitos desnecessários.

Anote as datas!

Até 06/06: momento de intensidade e renovação na vida afetiva.

momento de intensidade e renovação na vida afetiva. 1º, 9 e 16/06: dias que exigem paciência e equilíbrio emocional.

dias que exigem paciência e equilíbrio emocional. Até 17/06: aproveite para afirmar sua individualidade com confiança e generosidade.

Virgem

O mês de junho de 2025 começa de forma tranquila para as pessoas do signo de Virgem, mas ganha força na segunda metade do mês. Até o dia 17, será um período de planejamento e organização, preparando o terreno para o que vem a seguir.

No dia 17, Marte ingressa em Virgem, trazendo energia, ação e coragem para encarar desafios. Esse trânsito, que ocorre a cada dois anos, favorece projetos, mudanças estruturais e aumento da disposição física.

Por outro lado, Marte pode intensificar a impaciência e a autocobrança, tornando essencial canalizar essa energia de forma produtiva.

No último dia do mês, a Lua se alinha com Marte, pedindo atenção às emoções e evitando conflitos desnecessários.

Anote as datas!

Até 17/06: período ideal para organização e ajustes estratégicos.

período ideal para organização e ajustes estratégicos. A partir de 17/06: momento de ação, iniciativa e transformação.

momento de ação, iniciativa e transformação. 30/06: cuidado com tensões emocionais e excesso de autocobrança.

Libra

Para as pessoas do signo de Libra, junho de 2025 começa com um clima favorável, trazendo harmonia, charme e oportunidades de conexão mais profunda com os outros.

Até a primeira semana do mês, Vênus está em oposição complementar a Libra, favorecendo os relacionamentos, sejam eles afetivos, profissionais ou parcerias importantes.

Além disso, sua interação com Marte intensifica o desejo e a iniciativa nos encontros. Assim, este é um ótimo período para fortalecer vínculos ou iniciar novas relações.

A partir do dia 8, Mercúrio se junta a Júpiter e ilumina sua carreira e projetos de longo prazo. Esse trânsito favorece reconhecimento, boas conversas com figuras de autoridade e planejamento estratégico.

Aproveite para divulgar seu trabalho, organizar suas metas e crescer com elegância.

Anote as datas!

Até 07/06: aproveite o período de intensidade nos relacionamentos e novas conexões.

aproveite o período de intensidade nos relacionamentos e novas conexões. A partir de 08/06: oportunidades de avanço na carreira e reconhecimento.

Escorpião

Junho de 2025 será um mês de atenção especial aos relacionamentos para as pessoas do signo de Escorpião, tanto na vida afetiva quanto profissional.

A partir do dia 6, Vênus forma oposição complementar a Escorpião, facilitando acordos, reconciliações e trazendo oportunidades de aprofundamento nas relações. Este período será ideal para fortalecer conexões e permitir uma entrega emocional mais genuína.

Nos dias 21 e 22, a Lua se alinha a Vênus, tornando essas datas particularmente sensíveis e propícias para expressões de afeto ou para resolver questões emocionais.

Nos últimos cinco dias do mês, Vênus se conecta a Urano, trazendo reviravoltas e surpresas inesperadas no campo afetivo.

Anote as datas!

A partir de 06/06: Vênus favorece conexões e interações afetivas.

Vênus favorece conexões e interações afetivas. 21 e 22/06: dias marcados por intensidade emocional e desejo de proximidade.

dias marcados por intensidade emocional e desejo de proximidade. 25 a 30/06: atente-se a mudanças inesperadas nas relações.

Sagitário

O mês de junho de 2025 começa com desafios na comunicação para as pessoas do signo de Sagitário.

Até o dia 8, Mercúrio e Júpiter formam uma oposição ao signo, tornando essencial ajustar diálogos e evitar mal-entendidos em relações próximas, sejam elas afetivas ou profissionais.

Esse trânsito pode gerar cobranças externas e exigir mais atenção ao que está sendo expressado. Por isso, será importante ouvir com mais empatia e evitar promessas difíceis de cumprir, pois a tendência será de amplificação de expectativas e conflitos.

A partir do dia 17, Marte entra em cena e impulsiona a carreira, trazendo um forte desejo de avançar e se destacar. Esse movimento pode gerar conquistas significativas, desde que ousadia e estratégia caminhem juntas.

Mas tenha atenção, pois há risco de agir com impaciência ou confrontar figuras de autoridade sem planejamento.

Anote as datas!

Até 08/06: atenção à comunicação e ao equilíbrio nas trocas pessoais e profissionais.

atenção à comunicação e ao equilíbrio nas trocas pessoais e profissionais. Após 17/06: momento de determinação e crescimento na carreira.

Capricórnio

Para as pessoas do signo de Capricórnio, junho de 2025 promete ser um mês marcante, principalmente nas áreas de parcerias e relacionamentos.

A partir do dia 9, Júpiter forma oposição complementar ao signo, iniciando um ciclo de expansão nas conexões afetivas e profissionais.

Esse trânsito ocorre apenas uma vez a cada 12 anos e traz oportunidades para fortalecer vínculos, renegociar acordos e transformar relações importantes. Além disso, entre os dias 9 e 26, Mercúrio estará envolvido nesse setor, favorecendo diálogos e ajustes estratégicos.

No entanto, Capricórnio pode sentir desafios ligados ao equilíbrio entre sua própria identidade e a influência externa. Por isso, será essencial reconhecer a luz do outro sem abrir mão do próprio espaço e propósito.

Anote as datas!

09/06: momento ideal para expansão nas conexões e relacionamentos.

momento ideal para expansão nas conexões e relacionamentos. 09 a 26/06: Mercúrio potencializa diálogos, acordos e negociações.

Aquário

Junho de 2025 será vibrante e intenso para as pessoas do signo de Aquário, principalmente devido à oposição de Marte ao Sol, um aspecto que dura até o dia 17.

Esse trânsito pode gerar impaciência e reatividade, tornando alguns dias mais desafiadores, especialmente em 1º, 2, 7, 8, 9, 15 e 16 de junho.

O segredo será canalizar essa energia para ação produtiva, superando limitações e usando o impulso para avançar em projetos importantes.

A partir do dia 26, Mercúrio ganha protagonismo e favorece o diálogo. Assim, cria-se um excelente momento para negociações, esclarecimentos e reconciliações.

Será, portanto, uma oportunidade para ver as relações com mais racionalidade e construir conexões mais equilibradas.

Anote as datas!

Até 17/06: energia intensa que exige foco e controle emocional.

energia intensa que exige foco e controle emocional. 1º, 2, 7, 8, 9, 15 e 16/06: tenha paciência para evitar desgastes desnecessários.

tenha paciência para evitar desgastes desnecessários. A partir de 26/06: é hora de muitas conversas e resoluções importantes.

Peixes

Para as pessoas do signo de Peixes, junho de 2025 começa com uma sensação de espera. Porém, a partir do dia 17, Marte entra em oposição ao signo, ativando questões ligadas ao mundo prático e à autoestima.

Esse trânsito pede atenção a temas como dinheiro, limites pessoais e energia vital. Pode haver pressão para agir com mais assertividade, lidar com desafios financeiros ou organizar melhor seus recursos.

Por isso, o equilíbrio será essencial para evitar desgastes e impulsos precipitados no dia a dia.

Por outro lado, esse período será excelente para transformação e crescimento, permitindo superar dificuldades e direcionar a energia de forma mais produtiva.

Será uma oportunidade para alinhar seus desejos com sua capacidade real de realização.

Anote as datas!

Até 17/06: fase de observação e preparação para mudanças importantes.

fase de observação e preparação para mudanças importantes. Após 17/06: momento de ação, revisão de valores e fortalecimento pessoal.

