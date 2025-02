How can Trump achieve campaign pledge to eliminate Dept of Education? বিশেষজ্ঞরা ওজন

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যেমন শিক্ষা বিভাগকে নির্মূল করার প্রচারের প্রতিশ্রুতি অর্জনের জন্য তার বিকল্পগুলি বিবেচনা করেছেন বলে জানা গেছে, বিশেষজ্ঞরা ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে সেই প্রক্রিয়াটি কেমন দেখাবে এবং রাষ্ট্রপতির কী বাধা অতিক্রম করতে হবে সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দ্য ট্রাম্পের কর্মকর্তারা মুলিং করছেন বলে জানিয়েছেন, “প্রশাসনের অকার্যকর ও অপ্রিয় জনপ্রিয় শিক্ষা বিভাগকে নির্মূল করার জন্য চাপ দেওয়া সঠিক,” জোনাথন কসাই। an executive order calling for a legislative proposal to get rid of the department.

ট্রাম্প ২০২৩ সালের প্রচারের একটি ভিডিওতে বলেছিলেন, “প্রশাসনে আমি খুব তাড়াতাড়ি একটি কাজ করবো ওয়াশিংটন, ডিসিতে শিক্ষা বিভাগ বন্ধ করে দিচ্ছে এবং সমস্ত শিক্ষা এবং শিক্ষার কাজ পাঠিয়েছে যা এটি রাজ্যগুলিতে ফিরে যেতে হবে।”

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা সোমবার রাতে ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে ট্রাম্প বিভাগের ভবিষ্যত পুনর্নির্মাণ করে তার প্রচারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পরিকল্পনা করছেন।

কসাই ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন, “কংগ্রেসের অন্যান্য ফেডারেল এজেন্সিগুলিতে অবশিষ্ট প্রোগ্রামগুলি সরিয়ে নেওয়ার সময় এজেন্সিটির বেশিরভাগ প্রোগ্রামগুলি অপসারণ এবং ব্যয় করার জন্য কংগ্রেসের কল এবং অগ্রিম নীতিটি মনোযোগ দেওয়া উচিত।”

“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ঘোষণা করতে পারেন যে শিক্ষা বিভাগের ক্ষমতাগুলি অসাংবিধানিক এবং এই জাতীয় পদকে সমর্থন করার জন্য বিচার বিভাগের একটি মেমো অনুরোধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চতর শিক্ষা আইন, নির্দিষ্ট কর্মসূচির জন্য একইভাবে একই কাজ করতে পারে।”

“আরেকটি পন্থা হ’ল ওয়াশিংটন, ডিসিসি থেকে দূরে কোনও স্থানকে স্থানান্তরিত করা এবং কর্মচারীদের প্রতি সপ্তাহে 5 দিন কর্মচারীদের কাজ করা প্রয়োজন,” কসাই যোগ করেন। “হোয়াইট হাউস এখনও এর মধ্যে যে কোনও অপ্রয়োজনীয় বা অব্যাহতি, পদগুলি সরিয়ে ফেলতে পারে।

কসাই ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে এমনকি ট্রাম্পের এই সম্ভাব্য পদক্ষেপের পরেও নির্বাহী শাখাকে “এখনও প্রয়োজনীয় হিসাবে বরাদ্দ ব্যয় করতে হবে।”

“সুতরাং, সর্বোত্তম ক্ষেত্রে পরিস্থিতি রয়ে গেছে যে কংগ্রেস এজেন্সিটি বন্ধ করার প্রস্তাব বিবেচনা করে,” কসাই বলেছেন।

“প্রস্তাবনায়, কংগ্রেসকে শিরোনাম I এর মতো বৃহত ব্যয়ের কর্মসূচির জন্য ব্লক অনুদান তৈরি করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত যাতে রাজ্যগুলি তাদের সীমানার মধ্যে স্কুলগুলির জন্য সবচেয়ে ভাল কী তা নিয়ে আরও স্বায়ত্তশাসন থাকে,” কসাই ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এবং heritage তিহ্য নির্দিষ্ট অফিসগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে যা আমরা বিশ্বাস করি যে অন্যান্য এজেন্সিগুলিতে থাকা উচিত, যেমন বিচার বিভাগে নাগরিক অধিকার অফিসে থাকা উচিত।”

দীর্ঘকালীন ডেমোক্র্যাটিক অপারেটিভ, অ্যাটর্নি এবং হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির প্রাক্তন প্রধান পরামর্শদাতা জুলিয়ান এপস্টেইন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে ট্রাম্পের “সম্ভবত কংগ্রেসের একটি আইন প্রয়োজন” বিভাগটি নির্মূল করার জন্য সম্ভবত এটি একটি বিধিবদ্ধভাবে তৈরি এজেন্সি, যদি না তিনি “চিত্রটি” চিত্রিত না করতে পারেন out how to do it through reconciliation.”

তবে এপস্টাইন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বিভাগকে অপসারণ শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

অ্যাপস্টেইন বলেছিলেন, “তবে ট্রাম্প বিভাগকে নির্মূল করার আগে দু’বার ভাবতে চাইতে পারেন কারণ তার এজেন্ডা প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্লাব রয়েছে,” অ্যাপস্টাইন বলেছিলেন। “বিভাগ হ’ল নারীদের খেলাধুলা রক্ষা করতে, অনুকূল গোষ্ঠীর জন্য ডিআই কোটা মাধ্যমে বৈষম্য রোধ করা, বিরোধীতা আশ্রয় নেওয়া বন্ধ করা এবং বরং বৌদ্ধিকভাবে অসহিষ্ণু, পক্ষপাতদুষ্ট, পশ্চিমা বিরোধী বিরোধী পশ্চিমা মতাদর্শগত কারখানাগুলি সমাধান করার জন্য বিভাগটি প্রধান প্রয়োগকারী সংস্থা। এর আকার হ্রাস করার সময় শিক্ষা বিভাগ এবং এর মূল প্রয়োগকারী কার্যাদি রাখার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। “

ডিওই ১৯৯ 1979 সালে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কার্টারের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যখন তিনি এটি স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ থেকে বিভক্ত করেছিলেন। এটি ফেডারাল শিক্ষার্থীদের সহায়তা তহবিল নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যেও শিক্ষার সমান অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য অভিযুক্ত।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কার্টার ১৯ 1979৯ সালে আইটিটি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে কয়েক দশক ধরে রিপাবলিকানরা এজেন্সিটি ভেঙে ফেলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, এই মামলাটি তৈরি করে যে স্কুল সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি স্থানীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করা উচিত।

ডেমোক্র্যাটরা যুক্তি দেখান যে বিভাগটি স্থিতিশীলতা এবং আরও সাধারণীকরণ নীতিগুলি কার্যকর করার সুযোগ দেয় – নাগরিক অধিকার সুরক্ষা, শিক্ষাগত বৈষম্য হ্রাস এবং পদ্ধতিগত বৈষম্যকে সম্বোধন করে।

টেসলা এবং স্পেস এক্সের সিইও এলন মাস্ক, যিনি ডোগের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকারী বর্জ্য কাটাতে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টাকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি রয়েছেন পূর্বে কণ্ঠস্বর বিভাগ অপসারণের জন্য সমর্থন।

বিশেষজ্ঞ যারা ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে কথা বলেছেন নভেম্বরে এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করে যে বিভাগকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করার যে কোনও প্রচেষ্টা কংগ্রেসের সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের কোনও ফেডারেল বিভাগকে নির্মূল করার ক্ষমতা নেই। এটি নির্মূল করার জন্য সিনেটে 60০ টি ভোটের সুপারমজারিটি সহ কংগ্রেসনাল পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে,” একজন আইনজীবী ও আইন অধ্যাপক অ্যান্ড্রু স্টল্টম্যান বলেছেন।

“সুতরাং, ট্রাম্প যদি তার বক্তব্য অনুসরণ করতে পারেন তবে তাকে সিনেটে কিছু ডেমোক্র্যাটকে টানতে হবে এবং এটি সম্ভবত অসম্ভব হবে।”

স্টল্টম্যান ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ট্রাম্পের “সেরা বাজি হ’ল এমন কাউকে নিয়োগ দেওয়া যিনি কার্যকরভাবে শিক্ষা বিভাগে একজন চিত্রগ্রাহক হবেন।”

“এটি বিভাগকে দূর করে না, তবে এটি তার মেয়াদে কার্যকরভাবে এটি নিউট্রার করে,” স্টল্টম্যান বলেছিলেন।

ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের সময়টি অস্পষ্ট যদিও কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের বাছাই না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসন অপেক্ষা করবে, প্রাক্তন এসবিএ প্রশাসক লিন্ডা ম্যাকমাহন নিশ্চিত করেছেন, যদিও বর্তমানে এই নিশ্চিতকরণের জন্য কোনও সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়নি।

