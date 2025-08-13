Hwy এর জন্য বিকাশকারীর প্রস্তাবিত রুট পরিবর্তন। 413 আরও বিলম্বিত প্রকল্প হবে

ফোর্ড সরকার হাইওয়ে 413 এর একটি “বিকাশকারী-প্রচারিত” রিয়েলাইনমেন্টটি বাতিল করার অনেক আগে, প্রিমিয়ারকে সতর্ক করা হয়েছিল যে এক্সপ্রেসওয়েটি পুনর্নির্মাণের ফলে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব এবং নিকটবর্তী অন্যান্য প্রকল্পগুলিতে একটি ক্যাসকেডিং প্রভাব পড়বে।
গ্লোবাল নিউজ দ্বারা প্রাপ্ত একটি গোপনীয় সরকারী ব্রিফিং, বর্তমানে আবাসন উন্নয়নের জন্য পরিচালিত দুটি সম্পত্তি এড়াতে ক্যালেডনে হাইওয়ের বর্তমান রুটে একটি বড় পরিবর্তনের রূপরেখা প্রকাশ করেছে।
বিকাশকারী নিক কর্টেলুচির মালিকানাধীন এই সম্পত্তিগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য, সরকার হাইওয়েটি 600০০ মিটার অবধি পুনরায় স্বাক্ষর করা এবং চ্যানগোকৌসি রোড ইন্টারচেঞ্জকে পুরোপুরি সরানো বা নির্মূল করার বিষয়টি বিবেচনা করেছিল।
“প্রধান সরকারী অবকাঠামো প্রকল্পগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন স্ট্যান্ডার্ড অনুশীলন, এই প্রস্তাবটি – পৌরসভার কর্মকর্তা, ভূমি মালিক, ইউটিলিটি সংস্থাগুলি এবং জনসাধারণের দ্বারা জমা দেওয়া অন্যদের সাথে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তিগত দলগুলি পর্যালোচনা করার জন্য সামনে আনা হয়েছিল,” এক সরকারি মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন।
প্রস্তাবিত পরিবর্তনের একটি ডিজিটাল মানচিত্র অন্টারিও স্লাইড ডেকের একটি সরকারী সরকারে স্থাপন করা হয়েছিল – প্রিমিয়ারের জন্য একটি ব্রিফিং উপস্থাপনার অংশ – এবং এটি একটি কিংবদন্তির সাথে নতুন রুটটি অন্তর্ভুক্ত করেছিল যা এটিকে একটি “বিকাশকারী প্রস্তাবিত রিয়েলাইনমেন্ট” বলে অভিহিত করেছিল।
ব্রেকিং জাতীয় সংবাদ পান
কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত খবরের জন্য, যখন তারা ঘটে তখন সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া নিউজ সতর্কতাগুলি ব্রেকিংয়ের জন্য সাইন আপ করুন।
একই ব্রিফিং ডকুমেন্টটি একাধিক সতর্কবাণী নিয়ে এসেছিল যে ২০০২ সাল থেকে অধ্যয়ন করা রুটটি পরিবর্তন করা, অতিরিক্ত “মূল্যায়ন, ক্ষেত্রের কাজ, পরামর্শ এবং প্রাথমিক নকশা” কাজ প্রয়োজন যা হাইওয়েটিকে কমপক্ষে এক বছরের মধ্যে ফিরিয়ে আনবে।
নথি অনুসারে হাইওয়েটি পুনরায় স্বাক্ষর করার যে কোনও দেরী-পর্যায়ের সিদ্ধান্তটি “সামগ্রিক প্রকল্পের পর্যায়ক্রমে কৌশল” এর একটি পর্যালোচনা শুরু করেছিল এবং “নতুন রুটটি সংজ্ঞায়িত অধ্যয়ন ক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে” হওয়ায় হাইওয়ে 413 আইনে আইনসভা পরিবর্তন প্রয়োজন হত। “
হাইওয়ে স্থানান্তরিত করা অন্যান্য সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, আবাসন উন্নয়ন, আঞ্চলিক ইউটিলিটি প্রকল্প এবং এমনকি এই অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা করা জ্বালানি অবকাঠামোকে প্রভাবিত করেছিল-ফোর্ডের স্বাক্ষর প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি এবং সম্ভাব্য লাইনচ্যুতির জন্য সরকারের মধ্যে একটি বিভাজনকে ট্রিগার করে।
যে আইটেমগুলি প্রভাবিত হত তার মধ্যে:
- হাইওয়ে 10: হাইওয়ে 10 আন্ডারপাস এবং রোড রিসারফেসিংয়ে প্রাথমিক কাজের নির্মাণ চুক্তিগুলি প্রভাবিত হবে
- হাইওয়ে 410: Hwy প্রসারিত করার জন্য নির্মাণ। 410 এর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য “দুই বছর পর্যন্ত বিলম্বিত হবে”
- স্থানীয় রাস্তা: কেনেডি, ডিক্সি এবং ওল্ড স্কুল রোডগুলিতে অগ্রিম নির্মাণ “দুই বছর অবধি বিলম্বিত হবে”
- পিল অঞ্চল: তিনটি খোসা ইউটিলিটি প্রকল্পগুলি বিলম্বিত হবে যা ফলস্বরূপ, এই অঞ্চলে “আবাসন শুরু করে” বিলম্বিত করবে
- এনার্জি করিডোর: উত্তর পশ্চিম জিটিএ ট্রান্সমিশন করিডোর, যা ক্যালেডনের 413 এর সমান্তরালে চলবে, “পর্যালোচনা এবং সম্ভাব্য পুনরায় নকশা” প্রয়োজন।
যদিও এটি স্পষ্ট নয় যে কী পরিবর্তন হয়েছে এবং কখন, প্রিমিয়ার অফিস গ্লোবাল নিউজকে জানিয়েছে পরিকল্পনাটি আর বিবেচনাধীন নেই।
একজন মুখপাত্র বলেছেন, “পূর্বে অনুমোদিত হাইওয়ে প্রান্তিককরণে কোনও প্রত্যাশিত পরিবর্তন নেই, যার মধ্যে 90 শতাংশ নির্মাণ নকশার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, সমস্ত বড় কাঠামো, আন্তঃসংযোগ এবং ক্রসিং নির্ধারিত রয়েছে,” একজন মুখপাত্র বলেছেন।
অন্টারিও এনডিপি নেতা মেরিট স্টিলস বলেছিলেন যে প্রক্রিয়া এবং বিবেচনাটি কে প্রিমিয়ারকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।
“প্রকৃত অবকাঠামোগত বিনিয়োগের আহ্বান জানানো সম্প্রদায়গুলি একপাশে ব্রাশ করা হয়। তবে যখন একটি সুসংযুক্ত বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, প্রিমিয়ার পাহাড়-বা মহাসড়কগুলি সরাতে প্রস্তুত,” তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
“এই সর্বশেষ প্রকাশটি এই সরকারের বহু-বিলিয়ন ডলারের সিদ্ধান্তের পিছনে অনুপ্রেরণাগুলি সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। অন্টারিয়ানরা জানার যোগ্য যে প্রিমিয়ার বিকাশকারী পক্ষপাতী এবং পিইটি প্রকল্পগুলিতে তাদের কঠোর উপার্জিত ট্যাক্স ডলার নষ্ট করছে কিনা।”
© 2025 গ্লোবাল নিউজ, করুস এন্টারটেইনমেন্ট ইনক এর একটি বিভাগ