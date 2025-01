IN-W বনাম IR-W Dream11 ভবিষ্যদ্বাণী আজকের ম্যাচ 1 ভারত মহিলা বনাম আয়ারল্যান্ড মহিলা WODI সিরিজ 2025

ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি ক্রিকেট টিপস এবং গাইড আয়ারল্যান্ড মহিলাদের ভারত 2025 সফরের প্রথম WODI, রাজকোটে IN-W বনাম IR-W এর মধ্যে খেলা হবে।

ভারতীয় মহিলা দল তিন ম্যাচের WODI সিরিজের জন্য আয়ারল্যান্ড মহিলাদের আয়োজক করতে প্রস্তুত। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে বিশ্রাম দেওয়ায় কিছু নতুন মুখকে চেষ্টা করার জন্য এই সিরিজটি স্বাগতিকদের জন্য একটি ভাল অ্যাসাইনমেন্ট হবে।

সিরিজে স্বাগতিকদের নেতৃত্ব দেবেন স্মৃতি মান্ধানা। দুই দলের মধ্যে প্রথম খেলাটি শুক্রবার, 10ই জানুয়ারী, 2025, রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

আয়ারল্যান্ডের নারীরা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসেছেন, এবং তারা শর্ত অনুযায়ী এখানে প্রস্তুত হয়েছেন। সুতরাং, আমরা সিরিজ শুরু করার জন্য একটি কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশা করছি।

IN-W বনাম IR-W: ম্যাচের বিবরণ

ম্যাচ: ইন্ডিয়া উইমেন (IN-W) বনাম আয়ারল্যান্ড উইমেন (IR-W), ১ম ওডিআই, আয়ারল্যান্ড উইমেন ট্যুর অফ ইন্ডিয়া 2025

ম্যাচের তারিখ: ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার)

সময়: 11 AM IST / 05:30 AM GMT / 11:00 AM স্থানীয়

ভেন্যু: সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, রাজকোট

IN-W বনাম IR-W: হেড-টু-হেড: IN-W (12) – IR-W (0)

এই দুই দলের মধ্যে একমুখী যানজট হয়েছে। উভয় দলই এ পর্যন্ত মোট 12টি WODI ম্যাচ খেলেছে, এবং ভারতীয় মহিলারা সব 12টি ম্যাচ জিতেছে।

IN-W বনাম IR-W: আবহাওয়া রিপোর্ট

রাজকোটে শুক্রবারের পূর্বাভাস পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল, বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই। পূর্বাভাসিত তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 31 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাবে এবং আর্দ্রতা প্রায় 40 শতাংশ হবে, যখন বাতাস গড়ে 11 কিমি/ঘন্টা বেগে বইবে।

IN-W বনাম IR-W: পিচ রিপোর্ট

রাজকোটের পৃষ্ঠ সমতল হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং এটি ব্যাটারদের জন্য ভাল সাহায্য করবে। বোলারদের প্রাথমিক কিছু সাহায্য থাকবে। বিশেষ করে প্রথম ইনিংসে, যার নির্ধারিত সূচনা সকাল ১১টায়। শোষণ করার জন্য প্রথম দিকে কিছু আর্দ্রতা থাকতে পারে, কিন্তু পরে খুব বেশি সাহায্য নাও হতে পারে। তাই টস জিতলে প্রথমে বোলিং করা আদর্শ হতে পারে।

IN-W বনাম IR-W: পূর্বাভাসিত XI:

ভারতীয় মহিলা: রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), স্মৃতি মান্ধানা (সি), জেমিমা রড্রিগস, হারলিন দেওল, প্রতিকা রাওয়াল, দীপ্তি শর্মা, তনুজা কানওয়ার, মিন্নু মণি, প্রিয়া মিশ্র, তিতাস সাধু, সায়মা ঠাকুর

আয়ারল্যান্ড মহিলা: জোয়ানা লঘরান (উইকে), গ্যাবি লুইস (সি), রেবেকা স্টোকেল, উনা রেমন্ড-হোই, অরলা প্রেন্ডারগাস্ট, আর্লেন কেলি, লেয়া পল, লরা ডেলানি, আইমি ম্যাগুইরে, ফ্রেয়া সার্জেন্ট, আভা ক্যানিং

প্রস্তাবিত Dream11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 IN-W বনাম IR-W Dream11:

IN-W বনাম IR-W 1st WODI 2025 Dream11 টিম 1

উইকেট-রক্ষক: রিচা ঘোষ

ব্যাটারস: স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমাহ রদ্রিগেস, গ্যাবি লুইস

অলরাউন্ডার: দীপ্তি শর্মা, ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট, লরা ডেলানি, প্রতিকা রাওয়াল, আর্লেন কেলি

বোলাররা: প্রিয়া মিশ্র, তিতাস সাধু

ক্যাপ্টেন ফার্স্ট চয়েস: ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: প্রতিকা রাওয়াল

সহ-অধিনায়ক প্রথম পছন্দ: জেমিমাহ রদ্রিগেস || সহ-অধিনায়ক দ্বিতীয় পছন্দ: তিতাস সাধু

প্রস্তাবিত Dream11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 IN-W বনাম IR-W Dream11:

IN-W বনাম IR-W 1st WODI 2025 Dream11 টিম 2

উইকেট-রক্ষক: রিচা ঘোষ

ব্যাটারস: স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমাহ রড্রিগস, হারলিন দেওল, গ্যাবি লুইস

অলরাউন্ডার: দীপ্তি শর্মা, ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট, লরা ডেলানি

বোলাররা: প্রিয়া মিশ্র, তিতাস সাধু, অ্যামি মাগুইরে

ক্যাপ্টেন ফার্স্ট চয়েস: হারলিন দেওল || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: জেমিমাহ রদ্রিগেস

সহ-অধিনায়ক প্রথম পছন্দ: দীপ্তি শর্মা || সহ-অধিনায়ক দ্বিতীয় পছন্দ: প্রিয়া মিশ্র

IN-W বনাম IR-W: Dream11 ভবিষ্যদ্বাণী – কে জিতবে?

এই দলগুলোর মধ্যে হেড টু হেড রেকর্ড ভারতের আধিপত্যের ইঙ্গিত দেয়। তাই, আমরা ইতিহাসকে ফিরিয়ে দেব এবং ভবিষ্যদ্বাণী করব ভারতীয় মহিলারা প্রথম খেলায় জিতবে।

