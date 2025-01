IN-W বনাম IR-W Dream11 ভবিষ্যদ্বাণী আজকের ম্যাচ 2 ভারত মহিলা বনাম আয়ারল্যান্ড মহিলা WODI সিরিজ 2025

2025 সালের ভারতে আয়ারল্যান্ড মহিলাদের সফরের 2য় WODI-এর জন্য Dream11 ফ্যান্টাসি ক্রিকেট টিপস এবং গাইড, রাজকোটে IN-W বনাম IR-W এর মধ্যে খেলা হবে।

আয়ারল্যান্ডের মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে ভারতীয় মহিলাদের জন্য পার্কে হাঁটা ছিল৷ 240+ স্কোর তাড়া করতে গিয়ে স্বাগতিকরা ছয় উইকেট এবং 15 ওভারেরও বেশি সময় রেখে দর্শকদের পরাজিত করে।

এটি ছিল উইমেন ইন ব্লু-এর একটি প্রভাবশালী শো, এবং তারা দ্বিতীয় গেমেও এটি চালিয়ে যেতে দেখবে। আগামী ১২ জানুয়ারি রবিবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই দল।

রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে সকাল ১১টায় শুরু হবে এই আসন্ন সংঘর্ষ। প্রথম ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আটকাতে ব্যর্থ হয় আইরিশ বোলাররা। টপ ফেভারিট হিসেবে ম্যাচ শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া।

IN-W বনাম IR-W: ম্যাচের বিবরণ

ম্যাচ: ইন্ডিয়া উইমেন (IN-W) বনাম আয়ারল্যান্ড উইমেন (IR-W), ২য় ওডিআই, আয়ারল্যান্ড উইমেন ট্যুর অফ ইন্ডিয়া 2025

ম্যাচের তারিখ: 12 জানুয়ারি (রবিবার)

সময়: 11 AM IST / 05:30 AM GMT / 11:00 AM স্থানীয়

ভেন্যু: সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়াম, রাজকোট

IN-W বনাম IR-W: হেড-টু-হেড: IN-W (13) – IR-W (0)

প্রথম খেলায় জয়টি ছিল আয়ারল্যান্ড মহিলাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মহিলাদের 13তম জয়৷ মজার ব্যাপার হল, এই দুজন শুধুমাত্র 13টি WODI খেলেছে এবং সবগুলোই ভারতের পক্ষে শেষ হয়েছে।

IN-W বনাম IR-W: আবহাওয়া রিপোর্ট

রাজকোটে শুক্রবারের পূর্বাভাস পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল, বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই। পূর্বাভাসিত তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 31 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাবে এবং আর্দ্রতা প্রায় 40 শতাংশ হবে, যখন বাতাস গড়ে 11 কিমি/ঘন্টা বেগে বইবে।

IN-W বনাম IR-W: পিচ রিপোর্ট

প্রথম ওয়ানডেতে ভালো ব্যাটিং সারফেস ছিল, এবং এই খেলার জন্যও কন্ডিশন একই থাকতে পারে। বোলারদের জন্য কিছু সাহায্য আছে। বিশেষ করে, স্লো বোলারদের পিচ থেকে বেশি কেনাকাটা করার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাটিংয়ের দিক থেকে, এটি একটি স্বর্গরাজ্য যেখানে সংক্ষিপ্ত বাউন্ডারি এবং একটি দ্রুত আউটফিল্ড রয়েছে।

IN-W বনাম IR-W: পূর্বাভাসিত XI:

ভারতীয় মহিলা: স্মৃতি মান্ধানা (সি), প্রতিকা রাওয়াল, জেমিমাহ রড্রিগস, হারলিন দেওল, তেজাল হাসবনিস, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), দীপ্তি শর্মা, সায়মা ঠাকুর, সায়ালি সাতঘরে, প্রিয়া মিশ্র, তিতাস সাধু

আয়ারল্যান্ড মহিলা: সারাহ ফোর্বস, গ্যাবি লুইস (c), Orla Prendergast, Una Raymond-hoey, Laura Delany, Leah Paul, Coulter Reilly (wk), Georgina Dempsey, Arlene Kelly, Freya Sargent, Aimee Maguire

প্রস্তাবিত Dream11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 IN-W বনাম IR-W Dream11:

IN-W বনাম IR-W 2nd WODI 2025 Dream11 টিম 1

উইকেট-রক্ষক: রিচা ঘোষ

ব্যাটারস: স্মৃতি মান্ধানা, জেমিমাহ রদ্রিগেস, গ্যাবি লুইস

অলরাউন্ডার: দীপ্তি শর্মা, ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট, প্রতিকা রাওয়াল, লরা ডেলানি

বোলাররা: প্রিয়া মিশ্র, তিতাস সাধু, অ্যামি মাগুইরে

ক্যাপ্টেন ফার্স্ট চয়েস: স্মৃতি মান্ধানা || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: লরা ডেলানি

সহ-অধিনায়ক প্রথম পছন্দ: প্রতিকা রাওয়াল || সহ-অধিনায়ক দ্বিতীয় পছন্দ: তিতাস সাধু

প্রস্তাবিত Dream11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 IN-W বনাম IR-W Dream11:

IN-W বনাম IR-W 2nd WODI 2025 Dream11 টিম 2

উইকেট-রক্ষক: রিচা ঘোষ

ব্যাটারস: স্মৃতি মান্ধানা, হারলিন দেওল, গ্যাবি লুইস, এল পল

অলরাউন্ডার: দীপ্তি শর্মা, ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট, লরা ডেলানি, আরলিন কেলি

বোলাররা: প্রিয়া মিশ্র, অ্যামি মাগুইরে

ক্যাপ্টেন ফার্স্ট চয়েস: গ্যাবি লুইস || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: লরা ডেলানি

সহ-অধিনায়ক প্রথম পছন্দ: দীপ্তি শর্মা || সহ-অধিনায়ক দ্বিতীয় পছন্দ: প্রিয়া মিশ্র

IN-W বনাম IR-W: Dream11 ভবিষ্যদ্বাণী – কে জিতবে?

ঘরের মাঠে তিন ফরম্যাটেই ভারতকে হারানো খুবই কঠিন। এবং প্রথম খেলায় আধিপত্য প্রদর্শনের পর, আমরা দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ের জন্য ভারতকে সমর্থন করি।

